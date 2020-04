Додано: Пон 20 кві, 2020 15:02

Мизантрóп написав: akurt написав: х х х



МОИ КРИТЕРИИ ПО ВЫБОРУ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА

(не по выбору квартиры)



Эпиграф: "Рыба ищет, где глубже, а человек - где лучше"



нам однаково кудою,головне в1ра й здоров,я!

Рыба ищет, где глубже, а мы - где рыба.



на Голу Бабу через Струсів, або по мєсному:

«на голу бабу преш (С)трусів»



Про троїсте роздоріжжя, до котрого явно доклався нечистий. Прямо поїдеш – до Сатанова втрапиш. Направо звернеш – в Чорткові опинишся.



https://poglyad.te.ua/rehiony/terebovlya/korotka-antyekskursiya-terebovelshhynoyu.html



Найвідоміше перехрестя району зветься Гола Баба. Дорогою до нього вас перестрінуть ВАРВАРИнці. Як не затрусите від них штанками вже біля Струсова, то втрапите у полон Заздрости. В



просторі між Золотниками та Вербівцями за вами неодмінно зачнуть золоті верби рости. Трапитися се може, як не від хмелю в Хмелівці, то од зради в РОМАНівці.



Чотири із десятка найвищих горбів краю звуться Лиса Гора, тому будьте готовими, що вам щось підсиплють в Зеленчу, що аж здрібнете, мов Аліса по дорозі до Малова. А як будете чинити опір місцевим відьмам, брикатись в Брикулях, то вас чекають Кобиловолоки.



Вас спокушатимуть златом в Багатківцях й спробують обдерти як липку в Деренівці. Лиш би не пошилися в дурні у Лошневі. Якщо після цього всього відчуєте, що потрохи того вже, тю-тю, то вас радо прийме Тютьків. Ну і Буданів, куди без Буданова?



Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/