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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 582583584585
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 12:40

Не могу угадать, к чему эти стихи и растиражированные фото, но парням виднее...

х х х

Сегодня на ветке Вас, форумчане, будут развлекать забавные персонажи.
Жизнь у сохи обязывает...
Картошку посадить, лук посадить, горох посадить...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 20 кві, 2020 18:13, всього редагувалось 1 раз.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 14:50

  akurt написав:х х х

МОИ КРИТЕРИИ ПО ВЫБОРУ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА
(не по выбору квартиры)

Эпиграф: "Рыба ищет, где глубже, а человек - где лучше"

..
В другую сторону если поехать - ...
Ну вот так...
Гарного дня!


нам однаково кудою,головне в1ра й здоров,я!
Рыба ищет, где глубже, а мы - где рыба.

Зображення
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 15:02

на Голу Бабу через Струсів

  Мизантрóп написав:
  akurt написав:х х х

МОИ КРИТЕРИИ ПО ВЫБОРУ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА
(не по выбору квартиры)

Эпиграф: "Рыба ищет, где глубже, а человек - где лучше"

..
В другую сторону если поехать - ...
Ну вот так...
Гарного дня!


нам однаково кудою,головне в1ра й здоров,я!
Рыба ищет, где глубже, а мы - где рыба.

Зображення



на Голу Бабу через Струсів, або по мєсному:
«на голу бабу преш (С)трусів»

Про троїсте роздоріжжя, до котрого явно доклався нечистий. Прямо поїдеш – до Сатанова втрапиш. Направо звернеш – в Чорткові опинишся.

https://poglyad.te.ua/rehiony/terebovlya/korotka-antyekskursiya-terebovelshhynoyu.html

Найвідоміше перехрестя району зветься Гола Баба. Дорогою до нього вас перестрінуть ВАРВАРИнці. Як не затрусите від них штанками вже біля Струсова, то втрапите у полон Заздрости. В

просторі між Золотниками та Вербівцями за вами неодмінно зачнуть золоті верби рости. Трапитися се може, як не від хмелю в Хмелівці, то од зради в РОМАНівці.

Чотири із десятка найвищих горбів краю звуться Лиса Гора, тому будьте готовими, що вам щось підсиплють в Зеленчу, що аж здрібнете, мов Аліса по дорозі до Малова. А як будете чинити опір місцевим відьмам, брикатись в Брикулях, то вас чекають Кобиловолоки.

Вас спокушатимуть златом в Багатківцях й спробують обдерти як липку в Деренівці. Лиш би не пошилися в дурні у Лошневі. Якщо після цього всього відчуєте, що потрохи того вже, тю-тю, то вас радо прийме Тютьків. Ну і Буданів, куди без Буданова?

Врешті, замість живої води вам подадуть Маловоди, Гниловоди, тільки будьте з тим обережними, бо в районі цілих дві Могильниці.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 15:59

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Флай,признав! Це 1м не анатол1я на берез1 турецькому))
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 16:34

  Мизантрóп написав:Флай,признав! Це 1м не анатол1я на берез1 турецькому))

відповім словами акурта: "хіхі"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 18:01

Парни молодцы - стараются держать эту ветку в ТОП форума.
А то мне некогда: послушал совет умного человека с киевской ветки и сделал как он советовал.
Работа заняла время с 16-30 до 18-00. Чуть-чуть понервничал. Ну так без этого нельзя.
Могу пить сегодня шампанское.
Так что все верно: хі-хі.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 20 кві, 2020 19:51, всього редагувалось 1 раз.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 18:29

  akurt написав:У Вас, парни, главная ошибка в том, что Вы не научились слушать умных людей.
А они есть. И нужно внимать советам умных людей.
Я вот послушал совет умного человека с киевской ветки и сделал как он советовал.
Работа заняла время с 16-30 до 18-00. Чуть-чуть понервничал. Ну так без этого нельзя.
Могу пить сегодня шампанское.
Хі-хі.
х1 х1 .Смотрю в Барнауле уже ВТБ выдал ипотеку под 6.5%. Эльвира обещает ещё снизить учётную с 6.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 20:38

Барнаул = круто. Тіки так!

Дочка приятелей "застряла" тоже на букву "Б", только в Бангкоке.
Бесятся, что "наши" не хотят их вывозить. Предложили им авиаперелет через Доху и Будапешт в Минск.
Ну, в Минске тоже один "деятель" застрял... Типа из умных, что гадил тут на этой ветке не по-децки...
"Від дурної голови і ногам нема покою"

х х х

Реально благодарен одному из форумчан, который пишет только на киевской ветке - не лезет - как некоторые - на непрофильные для них ветки - пока я сделал 5000 шагов в МЕТРО за бараньей ногой и обратно - получилось, что мало одного шампанского, а надо два... Всё реально круто получилось!
Эй, форумчанин с киевской веки! (он знает) - здоровья и удачи!
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 22:14

  akurt написав:Барнаул = круто. Тіки так!

Дочка приятелей "застряла" тоже на букву "Б", только в Бангкоке.
Бесятся, что "наши" не хотят их вывозить. Предложили им авиаперелет через Доху и Будапешт в Минск.
Ну, в Минске тоже один "деятель" застрял...

А какие проблемы из Минска в Киев добраться?
Батька же страну не закрывал, да и между областями в Украине кордонов ещё нет
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 22:31

Я все же думаю, что там проблема - доехать из Минска в Киев.
Никакие регулярные автоперевозки на работают.
Насколько я встречал в инете - только автопереходы (не пешеходные) работают в Украину и их вместо более 100 - на сегодня только 19.
Писали, что только доехать "нашим" из польского ближайшего города до пограничного перехода с Украиной сейчас стоит больших денег.
Не представляю, как от границы с Беларусью можно добраться до Киева.
Будем посмотреть. Мне дадут инфу как доберутся.
На 21 и 23 апреля есть "вывозные" авиарейсы из Киева в Стамбул - так на борт берут только граждан Турецкой республики ("наших" с ВНЖ не берут) - требуется предварительная регистрация через посольство - и это при цене авиабилета 210 долларов.
Мир меняется... не все замечают... но это так...
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
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