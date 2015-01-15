Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість!

Додано: Вів 21 кві, 2020 10:04

он только руки должен правильно держать в нужном капающем месте.

тащил со своей работы все, что мог украсть:

Ну, господин, так просто ничего не делается...На самом деле кликов не 1 - я подсчитал - 15-20.Но зато - пока некоторые тиражируют на этой ветке глупые картинки - тебе капает денежка.Иногда деньги плывут в руки человеку сами -Например, как удерживает своих сотрудников капиталистически-злобная (по Марксу) компанияПриходит на работу выпускник универа. Понятно, что ему там дают всякие мелочи: пособие на переезд там тысяч 5-10, понятно, что приветственный бонус в первую зарплату тысяч 35, понятно, что сама зарплата.Но самое прикольное другое: ему выдают (но не на руки) акции компании на сумму в 70 000 долларов США по курсу цены акции на день начала работы. Но без права их продать в течение 4-х лет (!!!).- Например, человек начинает работать после универа, скажем 15 августа 2019.- цена акции компании в первый день начала работы - 1750 долларов. Тогда за ним фиксируют 70 000/1750=40 акций.- на 21 апреля 2020 цена 1 акции - 2 393,61 доллара. То есть человек виртуально владеет 40х2393,61=95 744,4 доллара США.- поскольку коронавирус "лютует", то компания на "острие событий", расширяет свою деятельность, а ВСЕ СОТРУДНИКИ СТАРАЮТСЯ. ОЧЕНЬ СТАРАЮТСЯ, чтобы компания работала еще лучше.- на очередном "митинге" СЕО компании сообщает, что к концу года - по оценке аналитиков - цена 1 акции составит 3 000 долларов США.- сотрудник сразу подсчитал, что перед Снегурочкой, завалив ее под ёлочкой, он помашет 40х3000=120 000 долларами США.Все по-ленински: производительность труда является самым важным для победы нового общественного строя, он имел понятие производительности труда в изложении К. Маркса.Просто последователи тов. Ленина жили не в том месте.Почитаем Карлу Марксу и сразу поймем, почему дедушки и бабушки, папы и мамы форумчан были нищими, даже если на Новый год открывали шампанское по 4,50 рубля за бутылку.Сперва читайте выделенное синим цветом, а потом - красным.Денег выдавали только столько, сколько нужно было, чтобы купить трусы, кусок колбасы по 2,20 и буханку хлеба по 16 копеек.Тогда народ начал активно воровать иот лампочек до труб.Были и задатки предприимчивости: мой двоюродный брат работал на таком заводе, где нержавейки были немеренные запасы. В свободное от мастера цеха время работники наладили производство "самокопающих" - из нержавейки - лопат. Эти лопаты обладали удивительным свойством - копали реально сами и не тупились. К ним только черенок надо было приделать.Рабочие действовали по Марксу, о котором им раз в неделю рассказывали в Ленинском уголке цеха.По МарксуПродавалась такая лопата по 5 рублей (1/30 месячной зарплаты). На шампанское на Новый год.