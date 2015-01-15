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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 583584585586
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 01:20

  akurt написав:Парни молодцы - стараются держать эту ветку в ТОП форума.
А то мне некогда: послушал совет умного человека с киевской ветки и сделал как он советовал.
Работа заняла время с 16-30 до 18-00. Чуть-чуть понервничал. Ну так без этого нельзя.
Могу пить сегодня шампанское.
Так что все верно: хі-хі.

Один клик - и ты капиталист :lol:
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
San
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 10:04

Ну, господин San, так просто ничего не делается...
На самом деле кликов не 1 - я подсчитал - 15-20.
Но зато - пока некоторые тиражируют на этой ветке глупые картинки - тебе капает денежка.

Иногда деньги плывут в руки человеку сами - он только руки должен правильно держать в нужном капающем месте.
Например, как удерживает своих сотрудников капиталистически-злобная (по Марксу) компания Amazon?
Приходит на работу выпускник универа. Понятно, что ему там дают всякие мелочи: пособие на переезд там тысяч 5-10, понятно, что приветственный бонус в первую зарплату тысяч 35, понятно, что сама зарплата.
Но самое прикольное другое: ему выдают (но не на руки) акции компании на сумму в 70 000 долларов США по курсу цены акции на день начала работы. Но без права их продать в течение 4-х лет (!!!).
- Например, человек начинает работать после универа, скажем 15 августа 2019.
Зображення
- цена акции компании в первый день начала работы - 1750 долларов. Тогда за ним фиксируют 70 000/1750=40 акций.
- на 21 апреля 2020 цена 1 акции - 2 393,61 доллара. То есть человек виртуально владеет 40х2393,61=95 744,4 доллара США.
- поскольку коронавирус "лютует", то компания на "острие событий", расширяет свою деятельность, а ВСЕ СОТРУДНИКИ СТАРАЮТСЯ. ОЧЕНЬ СТАРАЮТСЯ, чтобы компания работала еще лучше.
- на очередном "митинге" СЕО компании сообщает, что к концу года - по оценке аналитиков - цена 1 акции составит 3 000 долларов США.
- сотрудник сразу подсчитал, что перед Снегурочкой, завалив ее под ёлочкой, он помашет 40х3000=120 000 долларами США.

Все по-ленински: производительность труда является самым важным для победы нового общественного строя, он имел понятие производительности труда в изложении К. Маркса.
Просто последователи тов. Ленина жили не в том месте.
Почитаем Карлу Марксу и сразу поймем, почему дедушки и бабушки, папы и мамы форумчан были нищими, даже если на Новый год открывали шампанское по 4,50 рубля за бутылку.
Сперва читайте выделенное синим цветом, а потом - красным.
Зображення
Денег выдавали только столько, сколько нужно было, чтобы купить трусы, кусок колбасы по 2,20 и буханку хлеба по 16 копеек.
Тогда народ начал активно воровать и тащил со своей работы все, что мог украсть: от лампочек до труб.
Были и задатки предприимчивости: мой двоюродный брат работал на таком заводе, где нержавейки были немеренные запасы. В свободное от мастера цеха время работники наладили производство "самокопающих" - из нержавейки - лопат. Эти лопаты обладали удивительным свойством - копали реально сами и не тупились. К ним только черенок надо было приделать.
Рабочие действовали по Марксу, о котором им раз в неделю рассказывали в Ленинском уголке цеха.
По Марксу только живой человеческий труд приносит ценность.
Продавалась такая лопата по 5 рублей (1/30 месячной зарплаты). На шампанское на Новый год.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 21 кві, 2020 10:16, всього редагувалось 1 раз.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 10:45

  akurt написав:Я все же думаю, что там проблема - доехать из Минска в Киев.
Никакие регулярные автоперевозки на работают.
Насколько я встречал в инете - только автопереходы (не пешеходные) работают в Украину и их вместо более 100 - на сегодня только 19.
Писали, что только доехать "нашим" из польского ближайшего города до пограничного перехода с Украиной сейчас стоит больших денег.
Не представляю, как от границы с Беларусью можно добраться до Киева.
Будем посмотреть. Мне дадут инфу как доберутся.
.


На сегодня схема следующая - из аэропорта Минска до границы авто с водителем стоит от 30 евро/чел. Дальше пеший переход белорусской границы. Далее - более продвинутые нанимают авто граница-Киев со встречей в транзитной зоне. Остальные топают пешком около 2 км по транзитной зоне... Далее тоже нет проблем с авто до Киева или куда угодно (например даже до Ивано Франковска авто от 50 евро/чел)
TUR
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 11:54

Спасибо! Немедленно передам по каналу связи "нашим"!
Вылет из Бангкока 23 апреля - так что очень вовремя!
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 12:05

  akurt написав:Спасибо! Немедленно передам по каналу связи "нашим"!
Вылет из Бангкока 23 апреля - так что очень вовремя!

не забудь комісійні за цінну інфу взяти
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 12:10

От молодець, пан Флайман!
Старається тримати саме цю гілку в ТОП форуму!
Скоро - тільки завдячуючі йому - буде 700 000 переглядів!
Раджу форумчанам оцінити його сміливість та наснагу: людина НІКОЛИ в житті не мешкала в Києві (не рахуючи життя в гуртожитку лівого берега Дніпра та потім - в найманій кімнаті квартири-двушки удовиці біля метро "Харківська"), ніколи в житті не мав ніякого житла в Києві, ніколи в житті не купував квартир в Києві, ніколи в житті не робив ремонт в жодній київській квартирі - але став ОСНОВНИМ та самим плідним фахівцем та радником із київської нерухомості!
Це реально круто: саме зараз копає город під Тернополем в селі - цибуля та горох - і пише, і пише киянам (!!!) поради, не покладаючи ні руків, ні ногів!
Я пишаюся, що людина працює і на мене. Надає поради! Супер! Нехай цибуля вроде добре та не померзне як у Львові.
Талант!
Ай, молодець!
Востаннє редагувалось akurt в Вів 21 кві, 2020 13:16, всього редагувалось 1 раз.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 13:13

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість!

Важкі часи настали - як вижити всім? Подивимося тенденції спрямування грошей інвесторів.
Зображення
Цікаво, цікаво - по передмаркету всі червоні. Це означає, що інвесторам - а там "крутяться" сотні мільйонів доларів - так само важко, як і форумчанам.
А хто світиться "зеленим"?
- Амазон (зрозуміло: доставка товарів на "хату".
- Нетфлікс (зрозуміло: народ сидить вдома та дивиться кіно).
- газові компанії (зрозуміло: нафта - нафтою, а їжу готувати треба).
Панове, треба вижити!
Востаннє редагувалось akurt в Вів 21 кві, 2020 15:57, всього редагувалось 2 разів.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 19:14

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Панове, треба вижити!

і як, басурмани дають виживати? салом катують? бо не чути довгий час, переживаю.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 21:32

Боже, як приємно, що така знана в київських колах людина цілу добу! - в це важко повірити - нічого не писала на цій гілці - і раптом приділила увагу.
Це дуже приємно.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
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