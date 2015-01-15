Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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akurt написав:Парни молодцы - стараются держать эту ветку в ТОП форума. А то мне некогда: послушал совет умного человека с киевской ветки и сделал как он советовал. Работа заняла время с 16-30 до 18-00. Чуть-чуть понервничал. Ну так без этого нельзя. Могу пить сегодня шампанское. Так что все верно: хі-хі.
Один клик - и ты капиталист
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne) now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
Ну, господин San, так просто ничего не делается... На самом деле кликов не 1 - я подсчитал - 15-20. Но зато - пока некоторые тиражируют на этой ветке глупые картинки - тебе капает денежка.
Иногда деньги плывут в руки человеку сами - он только руки должен правильно держать в нужном капающем месте. Например, как удерживает своих сотрудников капиталистически-злобная (по Марксу) компания Amazon? Приходит на работу выпускник универа. Понятно, что ему там дают всякие мелочи: пособие на переезд там тысяч 5-10, понятно, что приветственный бонус в первую зарплату тысяч 35, понятно, что сама зарплата. Но самое прикольное другое: ему выдают (но не на руки) акции компании на сумму в 70 000 долларов США по курсу цены акции на день начала работы. Но без права их продать в течение 4-х лет (!!!). - Например, человек начинает работать после универа, скажем 15 августа 2019. - цена акции компании в первый день начала работы - 1750 долларов. Тогда за ним фиксируют 70 000/1750=40 акций. - на 21 апреля 2020 цена 1 акции - 2 393,61 доллара. То есть человек виртуально владеет 40х2393,61=95 744,4 доллара США. - поскольку коронавирус "лютует", то компания на "острие событий", расширяет свою деятельность, а ВСЕ СОТРУДНИКИ СТАРАЮТСЯ. ОЧЕНЬ СТАРАЮТСЯ, чтобы компания работала еще лучше. - на очередном "митинге" СЕО компании сообщает, что к концу года - по оценке аналитиков - цена 1 акции составит 3 000 долларов США. - сотрудник сразу подсчитал, что перед Снегурочкой, завалив ее под ёлочкой, он помашет 40х3000=120 000 долларами США.
Все по-ленински: производительность труда является самым важным для победы нового общественного строя, он имел понятие производительности труда в изложении К. Маркса. Просто последователи тов. Ленина жили не в том месте. Почитаем Карлу Марксу и сразу поймем, почему дедушки и бабушки, папы и мамы форумчан были нищими, даже если на Новый год открывали шампанское по 4,50 рубля за бутылку. Сперва читайте выделенное синим цветом, а потом - красным. Денег выдавали только столько, сколько нужно было, чтобы купить трусы, кусок колбасы по 2,20 и буханку хлеба по 16 копеек. Тогда народ начал активно воровать и тащил со своей работы все, что мог украсть: от лампочек до труб. Были и задатки предприимчивости: мой двоюродный брат работал на таком заводе, где нержавейки были немеренные запасы. В свободное от мастера цеха время работники наладили производство "самокопающих" - из нержавейки - лопат. Эти лопаты обладали удивительным свойством - копали реально сами и не тупились. К ним только черенок надо было приделать. Рабочие действовали по Марксу, о котором им раз в неделю рассказывали в Ленинском уголке цеха. По Марксу только живой человеческий труд приносит ценность. Продавалась такая лопата по 5 рублей (1/30 месячной зарплаты). На шампанское на Новый год.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 21 кві, 2020 10:16, всього редагувалось 1 раз.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt написав:Я все же думаю, что там проблема - доехать из Минска в Киев. Никакие регулярные автоперевозки на работают. Насколько я встречал в инете - только автопереходы (не пешеходные) работают в Украину и их вместо более 100 - на сегодня только 19. Писали, что только доехать "нашим" из польского ближайшего города до пограничного перехода с Украиной сейчас стоит больших денег. Не представляю, как от границы с Беларусью можно добраться до Киева. Будем посмотреть. Мне дадут инфу как доберутся. .
На сегодня схема следующая - из аэропорта Минска до границы авто с водителем стоит от 30 евро/чел. Дальше пеший переход белорусской границы. Далее - более продвинутые нанимают авто граница-Киев со встречей в транзитной зоне. Остальные топают пешком около 2 км по транзитной зоне... Далее тоже нет проблем с авто до Киева или куда угодно (например даже до Ивано Франковска авто от 50 евро/чел)
От молодець, пан Флайман! Старається тримати саме цю гілку в ТОП форуму! Скоро - тільки завдячуючі йому - буде 700 000 переглядів! Раджу форумчанам оцінити його сміливість та наснагу: людина НІКОЛИ в житті не мешкала в Києві (не рахуючи життя в гуртожитку лівого берега Дніпра та потім - в найманій кімнаті квартири-двушки удовиці біля метро "Харківська"), ніколи в житті не мав ніякого житла в Києві, ніколи в житті не купував квартир в Києві, ніколи в житті не робив ремонт в жодній київській квартирі - але став ОСНОВНИМ та самим плідним фахівцем та радником із київської нерухомості! Це реально круто: саме зараз копає город під Тернополем в селі - цибуля та горох - і пише, і пише киянам (!!!) поради, не покладаючи ні руків, ні ногів! Я пишаюся, що людина працює і на мене. Надає поради! Супер! Нехай цибуля вроде добре та не померзне як у Львові. Талант! Ай, молодець!
Востаннє редагувалось akurt в Вів 21 кві, 2020 13:16, всього редагувалось 1 раз.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість!
Важкі часи настали - як вижити всім? Подивимося тенденції спрямування грошей інвесторів. Цікаво, цікаво - по передмаркету всі червоні. Це означає, що інвесторам - а там "крутяться" сотні мільйонів доларів - так само важко, як і форумчанам. А хто світиться "зеленим"? - Амазон (зрозуміло: доставка товарів на "хату". - Нетфлікс (зрозуміло: народ сидить вдома та дивиться кіно). - газові компанії (зрозуміло: нафта - нафтою, а їжу готувати треба). Панове, треба вижити!
Востаннє редагувалось akurt в Вів 21 кві, 2020 15:57, всього редагувалось 2 разів.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).