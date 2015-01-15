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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 584585586587
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 17:41

  flyman написав:6.98008 USDTRY, рОкета!
цікаво, семірка буде сьогодні, чи в понеділок?

Космос рухнул
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 17:55

  Мизантрóп написав:
  flyman написав:6.98008 USDTRY, рОкета!
цікаво, семірка буде сьогодні, чи в понеділок?

Космос рухнул

я вообщєто акурта пінгував...
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Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 18:27

Недвижимость за рубежом − семь главных принципов китайских инвесторов
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Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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