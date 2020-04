Додано: П'ят 24 кві, 2020 17:55

Мизантрóп написав: flyman написав: 6.98008 USDTRY, рОкета!

Космос рухнул Космос рухнул

я вообщєто акурта пінгував...

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/