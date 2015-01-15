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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 585586587588
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 18:12

Куда мне тягаться с "акулами пера" и прорицателями?
Все коротко и ясно:
  flyman написав:не Україна, а Раша,
Україна через 20 років буде двома ногами у золотому міліарді.

Сегодня новый "перл" от прорицателя (напомню, сидя под Тернополем, с точностью до 2-го знака после запятой предсказал помесячное падение цены КРЖН на ближайшие 10 лет и выложил на днях на киевской ветке). Но сегодня "перл" поистине шикарный:
  flyman написав:так коли вже крах долара?

То, что прочитать не может - не удивительно - "не тот хвасон", другие приоритеты:
  flyman написав:так там як в цоколі: газу нема, плитка на ліпіздрічістві, санвузел в першій таки луччє чим у мене - є хоча би плитка та штукатурка ...
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 18:55

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Друз1,не гарячкуйте!

Жизнь -это беспроигрышная лотерея.В конце пути каждый из нас получит по земельному участку.Жить надо здесь и сейчас. В 'здесь и сейчас' 12 букв,у меня даже циферблат часов такой) и они таки тикают
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 19:17

А кто "гарячкує"?
Я во во время карантина написал 1 (один) пост. Экспромт. Для умных людей.
Ваш приятель сегодня настучал на клаве:
- 8 (восемь) постов на ветке валютного рынка;
- 5 (пять) постов на ветке про коронавирус.
- 1 (один) на ветке по зарубежной недвижимости.
Итого на эту минуту перевыполнил свой среднесуточный показатель в 8,38 постов т.е. в 1,67 (!!!) раза.
Но мне он нравится.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 19:21

  akurt написав:А кто "гарячкує"?
Я во во время карантина написал 1 (один) пост. Экспромт. Для умных людей.
Ваш приятель сегодня настучал на клаве:
- 8 (восемь) постов на ветке валютного рынка;
- 5 (пять) постов на ветке про коронавирус.
- 1 (один) на ветке по зарубежной недвижимости.
Итого на эту минуту перевыполнил свой среднесуточный показатель в 8,38 постов т.е. в 1,67 (!!!) раза.
Но мне он нравится.

Дядь Витя,поймите его и простите,может он с телефона...Думаете у него есть клава?
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 19:29

Ну Вы даете, "простите" - хи-хи - чел поднимает регулярно ветку в ТОП форума.
Между прочим, скоро будет юбилейна дата - 2 года как он именно на этой ветке начал писать!
Реально круто!
Интересная арифметика: даже если сложить вместе все Ваши посты и все мои посты, и даже если полученную цифру удвоить (!!!), то мы и близко не подбремся к человеку такого таланта.
А вы говорите: "простите"... тут завидовать надо...
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
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