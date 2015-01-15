Додано: Суб 25 кві, 2020 18:55

Друз1,не гарячкуйте!



Жизнь -это беспроигрышная лотерея.В конце пути каждый из нас получит по земельному участку.Жить надо здесь и сейчас. В 'здесь и сейчас' 12 букв,у меня даже циферблат часов такой) и они таки тикают

Витька,извинись,я всё прощу)

Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня