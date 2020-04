Додано: Нед 26 кві, 2020 15:17

akurt написав: Ну ось бачите - наша гілка і інтелектуальна, і несе позитив - після того, як я порадив послухати на попередній сторінці дійсно цікавий виступ випускника PENN - який після життя в гуртожитку став мільйонером - і пан Flyman теж виклав цікаве відео.

"Хлопчина" вище досить швидко говОрить англійською, але основне можна зрозуміти.

До речі - на відео Patrick Shyu - екс-працівник Google та Facebook, зараз - мільйонер. До уваги батьків дочок на виданні - розлучений із жінкою.

Зміст "уроків" Patrick Shyu - це спочатку були уроки від "розробника". Те, як він представляв інформацию, відрізнялось від того, як це робили інші, і викликало певний інтерес до його "продукту".

Але на сьогодні робить те, що і треба робити: повертає своє обличчя в бік того, що називать "швидко заробити гроші".



P.S. Цікавий факт: Patrick Shyu з 2001 по 2005 рік навчався в одному із самих престижних університетів США - University of California-Berkeley (бакалавр), ще рік (2005/2006) - University of California-San Diego (магістр). Зауважу, що поступити в магістратуру Berkeley важче, ніж важко.

Без удаваної скромності скажу, що я особисто відвідував ці 2 університети: Berkeley - у 2013 та 2014 роках, San Diego в 2017 та в 2018 роках.

акурт, якщо ти думаєш, що я сижу під селом в Тернополі, то я вже давно пройшов етап, що у цьому відео

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/