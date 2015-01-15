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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 586587588589
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 15:17

  akurt написав:Ну ось бачите - наша гілка і інтелектуальна, і несе позитив - після того, як я порадив послухати на попередній сторінці дійсно цікавий виступ випускника PENN - який після життя в гуртожитку став мільйонером - і пан Flyman теж виклав цікаве відео.
"Хлопчина" вище досить швидко говОрить англійською, але основне можна зрозуміти.
До речі - на відео Patrick Shyu - екс-працівник Google та Facebook, зараз - мільйонер. До уваги батьків дочок на виданні - розлучений із жінкою.
Зміст "уроків" Patrick Shyu - це спочатку були уроки від "розробника". Те, як він представляв інформацию, відрізнялось від того, як це робили інші, і викликало певний інтерес до його "продукту".
Але на сьогодні робить те, що і треба робити: повертає своє обличчя в бік того, що називать "швидко заробити гроші".

P.S. Цікавий факт: Patrick Shyu з 2001 по 2005 рік навчався в одному із самих престижних університетів США - University of California-Berkeley (бакалавр), ще рік (2005/2006) - University of California-San Diego (магістр). Зауважу, що поступити в магістратуру Berkeley важче, ніж важко.
Без удаваної скромності скажу, що я особисто відвідував ці 2 університети: Berkeley - у 2013 та 2014 роках, San Diego в 2017 та в 2018 роках.
Так що пану Flyman'у щиро вдячний за приємне нагадування.

акурт, якщо ти думаєш, що я сижу під селом в Тернополі, то я вже давно пройшов етап, що у цьому відео
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 16:14

А мне нравится история Ву. https://opu.ua/ru/node/2371 И защитился осенью в городе герое и кумекает в контенте,как его только не называли.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 20:06

Где еще нас могут позабавить так, как Flyman?
Бомба!
Вот представьте себе - не то что мне, и Вам, господин Мизантроп, не снилось: сидеть на огороде свояка, которому занял бабло на бетон еще в 2015 году без вариантов отдачи, убедившись наконец-то ТОЛЬКО СЕГОДНЯ (долго доходило), что на депозите от 18 776 гривен в Привате даже под 16% годовых (начало депозита - декабрь 2019) не прожить, и вдруг в инете найти даже не прикольную инфу о защите диссертации какого-то там Ван Ю Ху, а призыв миллионера-азиата, закончившего самый престижный университет в США, купить у миллионера его "продукт"?
Реально круто!
Сегодня только на ветке по недвижимости Киева подниматель в ТОП этой ветки наваял 7 (семь) сообщений.
Я уже его цитаты выписываю:
  flyman написав:В Польщі вистачало на харч в середньому 10 злотих на день, але без червоної ікри, цигарок і горілки (але було пиво, сидр, вино)

Я думаю, Мизантроп в курсе - 15 злотых в день платили на стройке в Польше нашему человеку за 1 час работы. И бутылка пива стоит 2,5-4 злотых.
Учиться и учиться, учиться настоящим образом, как писал Ильич...
Прогнозы по валюте от человека, слившего в феврале 2014 все заработанные баксы по 11 и открывшего депозит в надежде откупиться по 9,5 просто умиляют:
  flyman написав:Європа за Штати швидше виходить з карантину, так що найближчим часом євро має укріпитися, як і фунт та єна
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
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