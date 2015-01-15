Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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akurt написав:Ну ось бачите - наша гілка і інтелектуальна, і несе позитив - після того, як я порадив послухати на попередній сторінці дійсно цікавий виступ випускника PENN - який після життя в гуртожитку став мільйонером - і пан Flyman теж виклав цікаве відео. "Хлопчина" вище досить швидко говОрить англійською, але основне можна зрозуміти. До речі - на відео Patrick Shyu - екс-працівник Google та Facebook, зараз - мільйонер. До уваги батьків дочок на виданні - розлучений із жінкою. Зміст "уроків" Patrick Shyu - це спочатку були уроки від "розробника". Те, як він представляв інформацию, відрізнялось від того, як це робили інші, і викликало певний інтерес до його "продукту". Але на сьогодні робить те, що і треба робити: повертає своє обличчя в бік того, що називать "швидко заробити гроші".
P.S. Цікавий факт: Patrick Shyu з 2001 по 2005 рік навчався в одному із самих престижних університетів США - University of California-Berkeley (бакалавр), ще рік (2005/2006) - University of California-San Diego (магістр). Зауважу, що поступити в магістратуру Berkeley важче, ніж важко. Без удаваної скромності скажу, що я особисто відвідував ці 2 університети: Berkeley - у 2013 та 2014 роках, San Diego в 2017 та в 2018 роках. Так що пану Flyman'у щиро вдячний за приємне нагадування.
акурт, якщо ти думаєш, що я сижу під селом в Тернополі, то я вже давно пройшов етап, що у цьому відео
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Господин Мизантроп, по поводу защитившего в Одессе кандидатскую диссертацию Vu Ngoc Huy не так все плохо, если не сказать отлично: имел некоторое отношение к Polytechnique Montreal. Из Украины вывез диплом PhD. Как будто-то бы сейчас работает в Thainguyen University of Technology · The Department of electronics engineering. В состав этого университета входит 11 (!!!) разных институтов, школ и колледжей. В университете работали (данные на 2016): 4,406 civil servants with 2,808 teaching staff, including 115 professors and associate professors, 513 PhD. and 2,104 master's degree holders. Так что - думаю - парень очень неплохо стоИт.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).