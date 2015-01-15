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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 586587588589
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 15:17

  akurt написав:Ну ось бачите - наша гілка і інтелектуальна, і несе позитив - після того, як я порадив послухати на попередній сторінці дійсно цікавий виступ випускника PENN - який після життя в гуртожитку став мільйонером - і пан Flyman теж виклав цікаве відео.
"Хлопчина" вище досить швидко говОрить англійською, але основне можна зрозуміти.
До речі - на відео Patrick Shyu - екс-працівник Google та Facebook, зараз - мільйонер. До уваги батьків дочок на виданні - розлучений із жінкою.
Зміст "уроків" Patrick Shyu - це спочатку були уроки від "розробника". Те, як він представляв інформацию, відрізнялось від того, як це робили інші, і викликало певний інтерес до його "продукту".
Але на сьогодні робить те, що і треба робити: повертає своє обличчя в бік того, що називать "швидко заробити гроші".

P.S. Цікавий факт: Patrick Shyu з 2001 по 2005 рік навчався в одному із самих престижних університетів США - University of California-Berkeley (бакалавр), ще рік (2005/2006) - University of California-San Diego (магістр). Зауважу, що поступити в магістратуру Berkeley важче, ніж важко.
Без удаваної скромності скажу, що я особисто відвідував ці 2 університети: Berkeley - у 2013 та 2014 роках, San Diego в 2017 та в 2018 роках.
Так що пану Flyman'у щиро вдячний за приємне нагадування.

акурт, якщо ти думаєш, що я сижу під селом в Тернополі, то я вже давно пройшов етап, що у цьому відео
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 16:14

А мне нравится история Ву. https://opu.ua/ru/node/2371 И защитился осенью в городе герое и кумекает в контенте,как его только не называли.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 20:06

Господин Мизантроп, по поводу защитившего в Одессе кандидатскую диссертацию Vu Ngoc Huy не так все плохо, если не сказать отлично: имел некоторое отношение к Polytechnique Montreal.
Из Украины вывез диплом PhD.
Как будто-то бы сейчас работает в Thainguyen University of Technology · The Department of electronics engineering.
В состав этого университета входит 11 (!!!) разных институтов, школ и колледжей.
В университете работали (данные на 2016): 4,406 civil servants with 2,808 teaching staff, including 115 professors and associate professors, 513 PhD. and 2,104 master's degree holders.
Так что - думаю - парень очень неплохо стоИт.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 22:20

бетон

подскажите на какой странице были последние актуальные обсуждения цены бетона ?
SILVER_UA
 
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