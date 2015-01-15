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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 586587588589
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 15:17

  akurt написав:Ну ось бачите - наша гілка і інтелектуальна, і несе позитив - після того, як я порадив послухати на попередній сторінці дійсно цікавий виступ випускника PENN - який після життя в гуртожитку став мільйонером - і пан Flyman теж виклав цікаве відео.
"Хлопчина" вище досить швидко говОрить англійською, але основне можна зрозуміти.
До речі - на відео Patrick Shyu - екс-працівник Google та Facebook, зараз - мільйонер. До уваги батьків дочок на виданні - розлучений із жінкою.
Зміст "уроків" Patrick Shyu - це спочатку були уроки від "розробника". Те, як він представляв інформацию, відрізнялось від того, як це робили інші, і викликало певний інтерес до його "продукту".
Але на сьогодні робить те, що і треба робити: повертає своє обличчя в бік того, що називать "швидко заробити гроші".

P.S. Цікавий факт: Patrick Shyu з 2001 по 2005 рік навчався в одному із самих престижних університетів США - University of California-Berkeley (бакалавр), ще рік (2005/2006) - University of California-San Diego (магістр). Зауважу, що поступити в магістратуру Berkeley важче, ніж важко.
Без удаваної скромності скажу, що я особисто відвідував ці 2 університети: Berkeley - у 2013 та 2014 роках, San Diego в 2017 та в 2018 роках.
Так що пану Flyman'у щиро вдячний за приємне нагадування.

акурт, якщо ти думаєш, що я сижу під селом в Тернополі, то я вже давно пройшов етап, що у цьому відео
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 20:06

Господин Мизантроп, по поводу защитившего в Одессе кандидатскую диссертацию Vu Ngoc Huy не так все плохо, если не сказать отлично: имел некоторое отношение к Polytechnique Montreal.
Из Украины вывез диплом PhD.
Как будто-то бы сейчас работает в Thainguyen University of Technology · The Department of electronics engineering.
В состав этого университета входит 11 (!!!) разных институтов, школ и колледжей.
В университете работали (данные на 2016): 4,406 civil servants with 2,808 teaching staff, including 115 professors and associate professors, 513 PhD. and 2,104 master's degree holders.
Так что - думаю - парень очень неплохо стоИт.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 22:20

бетон

подскажите на какой странице были последние актуальные обсуждения цены бетона ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 00:58

  SILVER_UA написав:подскажите на какой странице были последние актуальные обсуждения цены бетона ?


Как правило, тексты на тему ветки загаживают флудеры, не имеющие никакого отношения к теме ветки.
Так что сам даже не могу ответить.

Если вы серьезно, то:
- тут не применяют слово "бетон", так как квартиры в Турции продаются в полной готовности "под ключ" - частично с мебелью (кухня+прихожая). В последние время - с установленными кондиционерами (Дайкин или Митсубиши) и как правило с бытовой техникой кухни: печь, вытяжка, электродуховка.
- полностью готовые санузлы. В половине случаев - немецкая сантехника.
- ориентир цен - 1 000 евро квадратный метр. Я точно не отслеживаю, мне не нужно, но вроде с осени прошлого года на сегодня квартиры подорожали на 10-20%. Как отразится коронавирус на ценах - я не знаю, я не гадалка и мне не очень интересно.
- обычная площадь квартиры "1+1" - "двушка" - 55-60 кв. м. "2+1" - "трешка" - 90 кв. м. Двухуровневые квартиры обычно имеют площадь 120 кв. м.
- в подавляющем большинстве случаев дома 5-ти этажные. Все дома имеют плавательный бассейн для жильцов (работает с 1 июня по 1 октября, редко - круглый год), тренажерный зал и сауну. У половины домов есть подземный паркинг. Паркинг в цене квартиры, но в таком доме выше квартплата (квартплата от 400 до 1200 гривен в месяц).
- оформление сделки - без всяких нотариусов и адвокатов - в Государственном кадастровом центре. Налог для покупателя: 4% от оценки, указанной в акте экспертизы квартиры (до 2020 года налог был 3%).
- документы для покупки: а) турецкий ИНН - получают бесплатно и быстро в ближайшей налоговой. б) перевод украинского загранпаспорта на турецкий язык, заверенный нотариально (все расходы примерно 600 гривен). в) при сделках должен присутствовать лицензированный переводчик, который зачитывает текст Договора, уточняет что именно покупается и нет ли запретов на продажу - оплата примерно 600 гривен.
- Право собственности можно оформлять на любое количество людей (но они должны присутствовать при сделке).
- Владение недвижимостью дает право на оформление ВНЖ.
- ВНЖ дает право открыть счет в любом турецком банке (у меня открыты счета в двух банках - "дочках" арабских банков, реально пользуюсь услугами одного) и ввезти авто украинской регистрации без растаможки на срок до 2-х лет.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
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