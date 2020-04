Додано: Нед 26 кві, 2020 20:06

Господин Мизантроп, по поводу защитившего в Одессе кандидатскую диссертацию Vu Ngoc Huy не так все плохо, если не сказать отлично: имел некоторое отношение к Polytechnique Montreal.

Из Украины вывез диплом PhD.

Как будто-то бы сейчас работает в Thainguyen University of Technology · The Department of electronics engineering.

В состав этого университета входит 11 (!!!) разных институтов, школ и колледжей.

В университете работали (данные на 2016): 4,406 civil servants with 2,808 teaching staff, including 115 professors and associate professors, 513 PhD. and 2,104 master's degree holders.

Так что - думаю - парень очень неплохо стоИт.

“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).