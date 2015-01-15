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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 26 кві, 2020 22:20
бетон
подскажите на какой странице были последние актуальные обсуждения цены бетона ?
Додано: Пон 27 кві, 2020 00:58
Как правило, тексты на тему ветки загаживают флудеры, не имеющие никакого отношения к теме ветки.
Так что сам даже не могу ответить.
Если вы серьезно, то:
- тут не применяют слово "бетон", так как квартиры в Турции продаются в полной готовности "под ключ" - частично с мебелью (кухня+прихожая). В последние время - с установленными кондиционерами (Дайкин или Митсубиши) и как правило с бытовой техникой кухни: печь, вытяжка, электродуховка.
- полностью готовые санузлы. В половине случаев - немецкая сантехника.
- ориентир цен - 1 000 евро квадратный метр. Я точно не отслеживаю, мне не нужно, но вроде с осени прошлого года на сегодня квартиры подорожали на 10-20%. Как отразится коронавирус на ценах - я не знаю, я не гадалка и мне не очень интересно.
- обычная площадь квартиры "1+1" - "двушка" - 55-60 кв. м. "2+1" - "трешка" - 90 кв. м. Двухуровневые квартиры обычно имеют площадь 120 кв. м.
- в подавляющем большинстве случаев дома 5-ти этажные. Все дома имеют плавательный бассейн для жильцов (работает с 1 июня по 1 октября, редко - круглый год), тренажерный зал и сауну. У половины домов есть подземный паркинг. Паркинг в цене квартиры, но в таком доме выше квартплата (квартплата от 400 до 1200 гривен в месяц).
- оформление сделки - без всяких нотариусов и адвокатов - в Государственном кадастровом центре. Налог для покупателя: 4% от оценки, указанной в акте экспертизы квартиры (до 2020 года налог был 3%).
- документы для покупки: а) турецкий ИНН - получают бесплатно и быстро в ближайшей налоговой. б) перевод украинского загранпаспорта на турецкий язык, заверенный нотариально (все расходы примерно 600 гривен). в) при сделках должен присутствовать лицензированный переводчик, который зачитывает текст Договора, уточняет что именно покупается и нет ли запретов на продажу - оплата примерно 600 гривен.
- Право собственности можно оформлять на любое количество людей (но они должны присутствовать при сделке).
- Владение недвижимостью дает право на оформление ВНЖ.
- ВНЖ дает право открыть счет в любом турецком банке (у меня открыты счета в двух банках - "дочках" арабских банков, реально пользуюсь услугами одного) и ввезти авто украинской регистрации без растаможки на срок до 2-х лет.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Додано: Пон 27 кві, 2020 10:03
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Акурт, Вы прекрасно знаете, что в Украине популярен такой вид бизнеса, как инвестировать в квартиру на этапе котлована, а по окончании стройки продать её с дисконтом. В Турции тоже популярен такой бизнес? И если популярен, то на какие города следует обратить внимание? Это курортные города на Анталийском побережье или Стамбул и Анкара и тому подобное?
Додано: Пон 27 кві, 2020 10:48
А мож чо интерестное есть таки для себя любимого где-то по дороге на Кемер?
Ну там в Гёйнюк или в Белдиби, мож прям на въезде на севере в Кемер
Хватит 1+1 на 2..3 этаже за 30К ойро, за 1...1.5км (30мин пешком в гору) от пляжей.
Думаю тёщу поселить с электросамокатом и племяшей/внуков спихивать ей на все лето
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 27 кві, 2020 11:11
Re: Купуємо для себя, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Тута ток по Анатолии)) шо по чём, хоккей с мячом.Посчитать надо,мож по лагерям,кружкам по интересам лучше и выгоднее.внуки пару сезонов пролетают с бабулей,а потом заявят не интересно им там.Дитлахи прогрессируют с годами.Разве шо в Белдиби пройдет межгалактический шахматный турнир-тада профит,но увы не все играют в шахматы и в преферанс хорошо.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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