Додано: Пон 27 кві, 2020 00:58

SILVER_UA написав: подскажите на какой странице были последние актуальные обсуждения цены бетона ? подскажите на какой странице были последние актуальные обсуждения цены бетона ?

Как правило, тексты на тему ветки загаживают флудеры, не имеющие никакого отношения к теме ветки.Так что сам даже не могу ответить.Если вы серьезно, то:- тут не применяют слово "бетон", так как квартиры в Турции продаются в полной готовности "под ключ" - частично с мебелью (кухня+прихожая). В последние время - с установленными кондиционерами (Дайкин или Митсубиши) и как правило с бытовой техникой кухни: печь, вытяжка, электродуховка.- полностью готовые санузлы. В половине случаев - немецкая сантехника.Я точно не отслеживаю, мне не нужно, но вроде с осени прошлого года на сегодня квартиры подорожали на 10-20%. Как отразится коронавирус на ценах - я не знаю, я не гадалка и мне не очень интересно.- обычная площадь квартиры "1+1" - "двушка" - 55-60 кв. м. "2+1" - "трешка" - 90 кв. м. Двухуровневые квартиры обычно имеют площадь 120 кв. м.- в подавляющем большинстве случаев дома 5-ти этажные. Все дома имеют плавательный бассейн для жильцов (работает с 1 июня по 1 октября, редко - круглый год), тренажерный зал и сауну. У половины домов есть подземный паркинг. Паркинг в цене квартиры, но в таком доме выше квартплата (квартплата от 400 до 1200 гривен в месяц).- оформление сделки - без всяких нотариусов и адвокатов - в Государственном кадастровом центре. Налог для покупателя: 4% от оценки, указанной в акте экспертизы квартиры (до 2020 года налог был 3%).- документы для покупки: а) турецкий ИНН - получают бесплатно и быстро в ближайшей налоговой. б) перевод украинского загранпаспорта на турецкий язык, заверенный нотариально (все расходы примерно 600 гривен). в) при сделках должен присутствовать лицензированный переводчик, который зачитывает текст Договора, уточняет что именно покупается и нет ли запретов на продажу - оплата примерно 600 гривен.- Право собственности можно оформлять на любое количество людей (но они должны присутствовать при сделке).- Владение недвижимостью дает право на оформление ВНЖ.- ВНЖ дает право открыть счет в любом турецком банке (у меня открыты счета в двух банках - "дочках" арабских банков, реально пользуюсь услугами одного) и ввезти авто украинской регистрации без растаможки на срок до 2-х лет.