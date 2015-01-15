Додано: Пон 27 кві, 2020 15:17

San1t написав: Акурт, Вы прекрасно знаете, что в Украине популярен такой вид бизнеса, как инвестировать в квартиру на этапе котлована, а по окончании стройки продать её с дисконтом. В Турции тоже популярен такой бизнес? И если популярен, то на какие города следует обратить внимание? Это курортные города на Анталийском побережье или Стамбул и Анкара и тому подобное? Акурт, Вы прекрасно знаете, что в Украине популярен такой вид бизнеса, как инвестировать в квартиру на этапе котлована, а по окончании стройки продать её с дисконтом. В Турции тоже популярен такой бизнес? И если популярен, то на какие города следует обратить внимание? Это курортные города на Анталийском побережье или Стамбул и Анкара и тому подобное?

Ветку я не зря назвал так, как назвал - лучше покупать для себя, любимого.

Я не очень уверен, что я большой специалист по инвестированию в квартиры на этапе котлована, так как сам никогда и ничего не покупал на этапе котлована.Когда я покупал себе лично новую квартиру во Львове, присматривал и щупал, то заметил, что люди берут у надежных проверенных застройщиков и потом сверху добавляютХотя здесь заметил тенденцию такую: купили опять же у проверенного застройщика на этапе почти котлована и потом выставили в продажуИнтересная ситуация получилась осенью 2019: те квартиры, что по прайсу были по 60 000 евро ("1+1"), сам застройщик в прайсах уже выставил по 76 000 евро.То есть инвестору и делать ничего не нужно: за него "поработал" сам застройщик: +16 000 евро.При этом всю осень с неимоверным ожесточением флудеры тут писали сотни и сотни постов, что я сам себе купил за 50 000 долларов, а продам за 500 долларов. Но вышло наоборот: это у них скоро будет по 500.Если покупать, то моё мнение не спонтанное - я присматривался примерно с 2014 года - я не раз писал: никаких Аланий (раскрученное село) - только Анталия.В Бельдиби сплошные пятизвездочные отели - там жилья как-то вообще мало.Кемер уже выглядит очень потертым и слава Богу, что Вы там не были в несезон: очень грустно.Доехать из Кемер в центр жизни - Анталия - на автобусе час езды. На авто чуть меньше - примерно 36 км, но едешь все равно почти час.Анталия - очень крупный курортный город - кажется, население 2,5 миллиона человек.Аэропорт, самая длинная на берегу Средиземного моря набережная с пляжами, развитая инфраструктура, театры, зоопарк, выставочные залы и музеи.И в наше время очень важно - самые продвинутые - извините уж - больницы.Наших в Анталии все больше - и не зря в 2018 именно в Анталии открыли Консульство Украины - активно между прочим очень работают - в субботу на паром опять на микроавтобусах с дипломатическими номерами доставили "наших" на паром в Карасу (идет в Черноморск).Квартиру в Стамбуле покупают, только если у Вас есть там бизнес - например, фирма, открытая на гражданина Турции. Для себя - если работает удаленно - мое мнение нет смысла, теряете по крайней мере на не очень хорошем климате."Наши" здесь живут так:- либо по режиму 3 месяца в Анталии - выехал на 3 месяца - заехал опять на 3 месяца.- либо - что очень просто и приятно - оформили ВНЖ.- либо поселили родителей - зачем же им покупать Киеве огурцы-помидоры по 31 гривне кг, если тут они свежие по 3 гривны кило - а сами наезжают с детьми или без детей.На сегодня Турция - самая лояльная страна в мире к украинцам.Слава Богу, чтоникогда в жизни не был за границей и рассуждает как наивный дилетант.Я объездил почти весь мир и беднее страны, чем упомянутая им Болгария не видел. Ужас, летящий на крыльях ночи. Там только берег моря как то более ничего и то... Нигде в мире я не видел столько заброшенных частных домов с провалившимися крышами, жутких - хуже, чем в СССР, остановки на улицах, покосившиеся ржавые автодорожные знаки, невероятно толстые мордатые ГАИшники как с картинок СССР, автодороги где больше 40 км в час невозможно ехать, заброшенных еще в 90-ые годы АЗС. Я её часто пересекал с юга на север - 325 км всего - старюсь не делать ни одной остановки и не заправляюсь. Фильм "Сталкер-2" снимать только в Болгарии. Вот не шучу: специально подсчитал: за все пресечение Болгарии я насчитал 5 (пять) человек. Не шучу. Страна вымерла.Про Испанию я уж писал много раз: двое приятелей "влетели" - один на 80 000 евро в Аликанте, второй на 140 000 евро чуть севернее. Бывают там в лучшем случае 2 раза в год, пытались сдавать через управляющую компанию - самая большая выручка была 1 500 евро в год. Те, что купили в Аликанте в 2014 году, теперь сказали, что сами ездят отдыхать только в Хорватию или Сербию. Я уж так понял, что в Аликанте и не появляются.Но кто-то думает, что будет жить рядом с знойной испанкой. На практике: с знойной марокканкой.