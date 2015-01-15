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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 26 кві, 2020 22:20
бетон
подскажите на какой странице были последние актуальные обсуждения цены бетона ?
Додано: Пон 27 кві, 2020 00:58
Как правило, тексты на тему ветки загаживают флудеры, не имеющие никакого отношения к теме ветки.
Так что сам даже не могу ответить.
Если вы серьезно, то:
- тут не применяют слово "бетон", так как квартиры в Турции продаются в полной готовности "под ключ" - частично с мебелью (кухня+прихожая). В последние время - с установленными кондиционерами (Дайкин или Митсубиши) и как правило с бытовой техникой кухни: печь, вытяжка, электродуховка.
- полностью готовые санузлы. В половине случаев - немецкая сантехника.
- ориентир цен - 1 000 евро квадратный метр. Я точно не отслеживаю, мне не нужно, но вроде с осени прошлого года на сегодня квартиры подорожали на 10-20%. Как отразится коронавирус на ценах - я не знаю, я не гадалка и мне не очень интересно.
- обычная площадь квартиры "1+1" - "двушка" - 55-60 кв. м. "2+1" - "трешка" - 90 кв. м. Двухуровневые квартиры обычно имеют площадь 120 кв. м.
- в подавляющем большинстве случаев дома 5-ти этажные. Все дома имеют плавательный бассейн для жильцов (работает с 1 июня по 1 октября, редко - круглый год), тренажерный зал и сауну. У половины домов есть подземный паркинг. Паркинг в цене квартиры, но в таком доме выше квартплата (квартплата от 400 до 1200 гривен в месяц).
- оформление сделки - без всяких нотариусов и адвокатов - в Государственном кадастровом центре. Налог для покупателя: 4% от оценки, указанной в акте экспертизы квартиры (до 2020 года налог был 3%).
- документы для покупки: а) турецкий ИНН - получают бесплатно и быстро в ближайшей налоговой. б) перевод украинского загранпаспорта на турецкий язык, заверенный нотариально (все расходы примерно 600 гривен). в) при сделках должен присутствовать лицензированный переводчик, который зачитывает текст Договора, уточняет что именно покупается и нет ли запретов на продажу - оплата примерно 600 гривен.
- Право собственности можно оформлять на любое количество людей (но они должны присутствовать при сделке).
- Владение недвижимостью дает право на оформление ВНЖ.
- ВНЖ дает право открыть счет в любом турецком банке (у меня открыты счета в двух банках - "дочках" арабских банков, реально пользуюсь услугами одного) и ввезти авто украинской регистрации без растаможки на срок до 2-х лет.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Додано: Пон 27 кві, 2020 10:03
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Акурт, Вы прекрасно знаете, что в Украине популярен такой вид бизнеса, как инвестировать в квартиру на этапе котлована, а по окончании стройки продать её с дисконтом. В Турции тоже популярен такой бизнес? И если популярен, то на какие города следует обратить внимание? Это курортные города на Анталийском побережье или Стамбул и Анкара и тому подобное?
Додано: Пон 27 кві, 2020 10:48
А мож чо интерестное есть таки для себя любимого где-то по дороге на Кемер?
Ну там в Гёйнюк или в Белдиби, мож прям на въезде на севере в Кемер
Хватит 1+1 на 2..3 этаже за 30К ойро, за 1...1.5км (30мин пешком в гору) от пляжей.
Думаю тёщу поселить с электросамокатом и племяшей/внуков спихивать ей на все лето
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 27 кві, 2020 11:11
Re: Купуємо для себя, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Тута ток по Анатолии)) шо по чём, хоккей с мячом.Посчитать надо,мож по лагерям,кружкам по интересам лучше и выгоднее.внуки пару сезонов пролетают с бабулей,а потом заявят не интересно им там.Дитлахи прогрессируют с годами.Разве шо в Белдиби пройдет межгалактический шахматный турнир-тада профит,но увы не все играют в шахматы и в преферанс хорошо с юных лет,как мы с д.Витей,д.Игорем и д.Гришей
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Пон 27 кві, 2020 14:19
Ну через 7..8 лет и я подтянусь с пенсией, там горы и ущелья, сосенки, море
А щас тут у нас детворы от 6 до 12 лет 7 чел насобиралось
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 27 кві, 2020 15:03
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Тогда надо следить за акциями-шмакциями со скидками,по Анатолии д.Витя думаю оповестит.В кризис надо покупать.Болгария ближе и ментально) Опять же жара,климат земной шалит...В шалену спеку летом спасаюсь в северной резиденции.Франт кидал ссылки на вторичку,недвига дешевеет.За 30 можно и с испанкой по соседству жить
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Пон 27 кві, 2020 15:17
Я не очень уверен, что я большой специалист по инвестированию в квартиры на этапе котлована, так как сам никогда и ничего не покупал на этапе котлована.
Когда я покупал себе лично новую квартиру во Львове, присматривал и щупал, то заметил, что люди берут у надежных проверенных застройщиков и потом сверху добавляют 10 000 долларов.
Ветку я не зря назвал так, как назвал - лучше покупать для себя, любимого.
Хотя здесь заметил тенденцию такую: купили опять же у проверенного застройщика на этапе почти котлована и потом выставили в продажу +10 000 евро.
Интересная ситуация получилась осенью 2019: те квартиры, что по прайсу были по 60 000 евро ("1+1"), сам застройщик в прайсах уже выставил по 76 000 евро.
То есть инвестору и делать ничего не нужно: за него "поработал" сам застройщик: +16 000 евро.
При этом всю осень с неимоверным ожесточением флудеры тут писали сотни и сотни постов, что я сам себе купил за 50 000 долларов, а продам за 500 долларов. Но вышло наоборот: это у них скоро будет по 500.
Если покупать, то моё мнение не спонтанное - я присматривался примерно с 2014 года - я не раз писал: никаких Аланий (раскрученное село) - только Анталия.
В Бельдиби сплошные пятизвездочные отели - там жилья как-то вообще мало.
Кемер уже выглядит очень потертым и слава Богу, что Вы там не были в несезон: очень грустно.
Доехать из Кемер в центр жизни - Анталия - на автобусе час езды. На авто чуть меньше - примерно 36 км, но едешь все равно почти час.
Анталия - очень крупный курортный город - кажется, население 2,5 миллиона человек.
Аэропорт, самая длинная на берегу Средиземного моря набережная с пляжами, развитая инфраструктура, театры, зоопарк, выставочные залы и музеи.
И в наше время очень важно - самые продвинутые - извините уж - больницы.
Наших в Анталии все больше - и не зря в 2018 именно в Анталии открыли Консульство Украины - активно между прочим очень работают - в субботу на паром опять на микроавтобусах с дипломатическими номерами доставили "наших" на паром в Карасу (идет в Черноморск).
Квартиру в Стамбуле покупают, только если у Вас есть там бизнес - например, фирма, открытая на гражданина Турции. Для себя - если работает удаленно - мое мнение нет смысла, теряете по крайней мере на не очень хорошем климате.
"Наши" здесь живут так:
- либо по режиму 3 месяца в Анталии - выехал на 3 месяца - заехал опять на 3 месяца.
- либо - что очень просто и приятно - оформили ВНЖ.
- либо поселили родителей - зачем же им покупать Киеве огурцы-помидоры по 31 гривне кг, если тут они свежие по 3 гривны кило - а сами наезжают с детьми или без детей.
На сегодня Турция - самая лояльная страна в мире к украинцам.
Слава Богу, что Мизантроп никогда в жизни не был за границей и рассуждает как наивный дилетант.
Я объездил почти весь мир и беднее страны, чем упомянутая им Болгария не видел. Ужас, летящий на крыльях ночи. Там только берег моря как то более ничего и то... Нигде в мире я не видел столько заброшенных частных домов с провалившимися крышами, жутких - хуже, чем в СССР, остановки на улицах, покосившиеся ржавые автодорожные знаки, невероятно толстые мордатые ГАИшники как с картинок СССР, автодороги где больше 40 км в час невозможно ехать, заброшенных еще в 90-ые годы АЗС. Я её часто пересекал с юга на север - 325 км всего - старюсь не делать ни одной остановки и не заправляюсь. Фильм "Сталкер-2" снимать только в Болгарии. Вот не шучу: специально подсчитал: за все пресечение Болгарии я насчитал 5 (пять) человек. Не шучу. Страна вымерла.
Про Испанию я уж писал много раз: двое приятелей "влетели" - один на 80 000 евро в Аликанте, второй на 140 000 евро чуть севернее. Бывают там в лучшем случае 2 раза в год, пытались сдавать через управляющую компанию - самая большая выручка была 1 500 евро в год. Те, что купили в Аликанте в 2014 году, теперь сказали, что сами ездят отдыхать только в Хорватию или Сербию. Я уж так понял, что в Аликанте и не появляются.
Но кто-то думает, что будет жить рядом с знойной испанкой. На практике: с знойной марокканкой.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 27 кві, 2020 15:31, всього редагувалось 2 разів.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Додано: Пон 27 кві, 2020 15:21
Нее, выбираем Акдениз Уже отпали Хорватия, Черногория, Греция(Тасос)... Но мож вернемся к Монтенегро, но вот герб их чото нас смущает
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 27 кві, 2020 15:35
Ну вот те приятели, что имеют пустующую квартиру в Аликанте (Испания) сказали, что уже "накушались" Испанией и ездят только в страны бывшей СФРЮ - сказали, что дороже намного там жить/отдыхать, но их устраивает.
Дочка приятеля другого живет с мужем и родившемся ребенком в Черногории уже 5 лет - сказала, что тоже не все медом намазано.
Я тут как-то с год назад на ветке выкладывал их точный семейный бюджет.
Кстати, муж её потерял там работу - сейчас живут только за счет зарплаты жены.
А в Анталии всё же большое преимущество: в 40 км от моего дома горнолыжный центр.
А сегодня вот ослабили карантин - выехал за 20 км в горы на высоту 1500 м - там сейчас сезон цветения в горах горных пионов.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
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