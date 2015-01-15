Додано: Пон 27 кві, 2020 16:05

Дядь Витя,я бывал за Украиной и не в одной стране, ещё при рублях в УССР),гдет даже у пожарников после Чернобыля ,мидовский мой загран пропал,Овировский был запасным.Ну

то такэ,так для тямы)) А так,да для меня нет границ и преград

Витька,извинись,я всё прощу)

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