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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 587588589590
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 16:05

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Дядь Витя,я бывал за Украиной и не в одной стране, ещё при рублях в УССР),гдет даже у пожарников после Чернобыля ,мидовский мой загран пропал,Овировский был запасным.Ну
то такэ,так для тямы)) А так,да для меня нет границ и преград
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 16:11

Если бывал, то даже в голову бы не пришло советовать Болгарию.
Разве что врагам...
И, кстати, ОЧЕНЬ опрометчиво сказано про "близкий" к нашему язык болгарский.
На практике совсем ничего не понимают наши - разве что буквы похожие.
Вот ваш текст на болгарском:
Тогава трябва да следите промоционалните промоции, мисля, че ще уведомя Витя от Анатолия. Трябва да си купя в криза. България е по-близо и психически) Отново жегата, климатът на земята е палав ... Спасявам се в северната резиденция в шисти през лятото. Човекът хвърли връзки на второ място, недвижимите имоти са все по-евтини.За 30 можете да живеете с испанска жена в съседство
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 16:15

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Так я ток про близость паромом/авто и ментальность не турков имел ввиду.Да и та же Румыния у моря тоже ж ближе.Ну в смысле,шоб не два дня турбину крутить с баранкой
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 16:19

  Мизантрóп написав:Так я ток про близость паромом/авто и ментальность не турков имел ввиду.Да и та же Румыния у моря тоже ж ближе.Ну в смысле,шоб не два дня турбину крутить с баранкой

Нее, никому из наших уже не нравится Черное море ни в Одессе, ни в Батуми, ни на Слянчев Бряге. Средиземное ото даа. Хотя в Долмации оно и лучше, но похоже Акдениз доступнее выходит. А дорога машинкой с 2мя ночевками Киев-Акдениз особо и не пугает, у нас до сих пор палатка, спальники и паяльная лампа есть в багажнике :) :)
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 16:27

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Тю...,руссо-туристо,Амиго,так бы сразу)) Тада решено однозначно и единогласно при поддержке форумного Совета и политбюро :однозначно Агдениз!
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 16:34

Був піонером в вашій Българии.

Був в вашій Българии коли був піонером.
Нормально розумів, країна та люди сподобалися.

  akurt написав:Если бывал, то даже в голову бы не пришло советовать Болгарию.
Разве что врагам...
И, кстати, ОЧЕНЬ опрометчиво сказано про "близкий" к нашему язык болгарский.
На практике совсем ничего не понимают наши - разве что буквы похожие.
Вот ваш текст на болгарском:
Тогава трябва да следите промоционалните промоции, мисля, че ще уведомя Витя от Анатолия. Трябва да си купя в криза. България е по-близо и психически) Отново жегата, климатът на земята е палав ... Спасявам се в северната резиденция в шисти през лятото. Човекът хвърли връзки на второ място, недвижимите имоти са все по-евтини.За 30 можете да живеете с испанска жена в съседство


...За 30 можно и с испанкой по соседству жить
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 16:36

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Флай,мне в пионэрии и у сопок Сахалина нравилось; икра,рыба,Тошиба.Но чёт ща не .Разве шо пролётом...
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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