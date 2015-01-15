Дядь Витя,я бывал за Украиной и не в одной стране, ещё при рублях в УССР),гдет даже у пожарников после Чернобыля ,мидовский мой загран пропал,Овировский был запасным.Ну
то такэ,так для тямы)) А так,да для меня нет границ и преград
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Додано: Пон 27 кві, 2020 16:05
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Дядь Витя,я бывал за Украиной и не в одной стране, ещё при рублях в УССР),гдет даже у пожарников после Чернобыля ,мидовский мой загран пропал,Овировский был запасным.Ну
то такэ,так для тямы)) А так,да для меня нет границ и преград
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Пон 27 кві, 2020 16:11
Если бывал, то даже в голову бы не пришло советовать Болгарию.
Разве что врагам...
И, кстати, ОЧЕНЬ опрометчиво сказано про "близкий" к нашему язык болгарский.
На практике совсем ничего не понимают наши - разве что буквы похожие.
Вот ваш текст на болгарском:
Тогава трябва да следите промоционалните промоции, мисля, че ще уведомя Витя от Анатолия. Трябва да си купя в криза. България е по-близо и психически) Отново жегата, климатът на земята е палав ... Спасявам се в северната резиденция в шисти през лятото. Човекът хвърли връзки на второ място, недвижимите имоти са все по-евтини.За 30 можете да живеете с испанска жена в съседство
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Додано: Пон 27 кві, 2020 16:15
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Так я ток про близость паромом/авто и ментальность не турков имел ввиду.Да и та же Румыния у моря тоже ж ближе.Ну в смысле,шоб не два дня турбину крутить с баранкой
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Пон 27 кві, 2020 16:19
Нее, никому из наших уже не нравится Черное море ни в Одессе, ни в Батуми, ни на Слянчев Бряге. Средиземное ото даа. Хотя в Долмации оно и лучше, но похоже Акдениз доступнее выходит. А дорога машинкой с 2мя ночевками Киев-Акдениз особо и не пугает, у нас до сих пор палатка, спальники и паяльная лампа есть в багажнике
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 27 кві, 2020 16:27
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Тю...,руссо-туристо,Амиго,так бы сразу)) Тада решено однозначно и единогласно при поддержке форумного Совета и политбюро :однозначно Агдениз!
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Пон 27 кві, 2020 16:34
Був піонером в вашій Българии.
Був в вашій Българии коли був піонером.
Нормально розумів, країна та люди сподобалися.
...За 30 можно и с испанкой по соседству жить
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Пон 27 кві, 2020 16:36
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Флай,мне в пионэрии и у сопок Сахалина нравилось; икра,рыба,Тошиба.Но чёт ща не .Разве шо пролётом...
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Пон 27 кві, 2020 17:11
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Пон 27 кві, 2020 17:18
Ну вот, как я и говорил: ветку очередной раз засыпал мусором сельский флудер.
Очень знатный - даже перестал делать закупки на Алиэкспресс (купил уже 10 машинок типа фокус - вставляешь туалетную бумагу - а вылезают 100-долларовые купюры). Пока вылезло только 100 бумажек и все напечатаны на туалетной бумаге. Прекратил закупки машинок. О чем поведал на Финансовой ветке этого форума. Шобы уся Украина знала, что он принял верное хВинансХовое решение:
- НЕ БУДУ, ПАНИМАШЬ ЛИ, ничего боле покупать на Алиэкспрес! Баста! Буду писать на ветке о зарубежной недвиге и постить видео!
На эту минуту - 27 (двадцать) семь ценных тернопольских сообщения менее, чем за сутки!
Гигант!
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Додано: Пон 27 кві, 2020 17:52
Розумієш куме, ото як тяжко воно бути ленлордом, як непрості рішення тре приймати: гребти чи не гребти (лампками), купувати чи не купувати (масажно крісло), що не крок - тре приймати рішення.
А не так: сидиш з псом оточений басурманами, та катаєш у відчаї простині тексту.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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