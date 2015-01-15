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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 588589590591
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 18:12

Та як би ж був лендлордом - а то єдине, що є в житті - то оштукатурений цоколь в Бучі.
Це - єдине майно у мужчіни в 45 років.
Навіть не крашені стіни та без шпалер. ЛендЛорд, пАнімаєшь лі...
Але вже 29 повідомлень за день! І валюта, і КРЖН, і фінанси, і закордонна нерухомість, і коронавірус...
Круто!
А ось розкажіть нам цікаве:
- студентка в Польші - дівчинка на дієті - витрачала 400 злотих на місяць на харчування. Ми це все вище на інших гілках читаємо: ну, то тістечко там візьме з кавою, то слєдзя в сосе смєтанковим купувала...
- а тернопільско-бучанський інвестор в києвську нерухоімсть (правда, ЛендЛорду ще не вдалося нічого купити) - поки ще платили на заробітках в Польщі - витрачав 300 злотих на місяць.
Це була яка у Вас дієта? Реально цікаво.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
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