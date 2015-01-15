Додано: Пон 27 кві, 2020 18:12

Та як би ж був лендлордом - а то єдине, що є в житті - то оштукатурений цоколь в Бучі.

Це - єдине майно у мужчіни в 45 років.

Навіть не крашені стіни та без шпалер. ЛендЛорд, пАнімаєшь лі...

Але вже 29 повідомлень за день! І валюта, і КРЖН, і фінанси, і закордонна нерухомість, і коронавірус...

Круто!

А ось розкажіть нам цікаве:

- студентка в Польші - дівчинка на дієті - витрачала 400 злотих на місяць на харчування. Ми це все вище на інших гілках читаємо: ну, то тістечко там візьме з кавою, то слєдзя в сосе смєтанковим купувала...

- а тернопільско-бучанський інвестор в києвську нерухоімсть (правда, ЛендЛорду ще не вдалося нічого купити) - поки ще платили на заробітках в Польщі - витрачав 300 злотих на місяць.

Це була яка у Вас дієта? Реально цікаво.

“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).