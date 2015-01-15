Додано: Пон 27 кві, 2020 18:12

Лендлорд - то я Вас поздоровляю, то дійсно круто! Там дісно треба головою думати...

Бува ж знаєте як: єдине, що є в житті у якого-небудь мужчіни в 45 років - то оштукатурений цоколь в Бучі.

Або дача в бік Коростеня. Аьо і те: і інше;

Та якщо здати той оштукатурений цоколь, та тую дачу - як вірно сьогодні написали на киівській гілці - 2 об"єкти під здачу - маєш право називатися гордо "ЛендЛорд"!

І - цілий світ перед очима!

Востаннє редагувалось akurt в Пон 27 кві, 2020 18:39, всього редагувалось 1 раз.

“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).