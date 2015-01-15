Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Лендлорд - то я Вас поздоровляю, то дійсно круто! Там дісно треба головою думати... Бува ж знаєте як: єдине, що є в житті у якого-небудь мужчіни в 45 років - то оштукатурений цоколь в Бучі. Або дача в бік Коростеня. Аьо і те: і інше; Та якщо здати той оштукатурений цоколь, та тую дачу - як вірно сьогодні написали на киівській гілці - 2 об"єкти під здачу - маєш право називатися гордо "ЛендЛорд"! І - цілий світ перед очима!
Востаннє редагувалось akurt в Пон 27 кві, 2020 18:39, всього редагувалось 1 раз.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt написав:Та як би ж був лендлордом - а то єдине, що є в житті - то оштукатурений цоколь в Бучі. Це - єдине майно у мужчіни в 45 років. Навіть не крашені стіни та без шпалер. ЛендЛорд, пАнімаєшь лі... Але вже 29 повідомлень за день! І валюта, і КРЖН, і фінанси, і закордонна нерухомість, і коронавірус... Круто! А ось розкажіть нам цікаве: - студентка в Польші - дівчинка на дієті - витрачала 400 злотих на місяць на харчування. Ми це все вище на інших гілках читаємо: ну, то тістечко там візьме з кавою, то слєдзя в сосе смєтанковим купувала... - а тернопільско-бучанський інвестор в києвську нерухоімсть (правда, ЛендЛорду ще не вдалося нічого купити) - поки ще платили на заробітках в Польщі - витрачав 300 злотих на місяць. Це була яка у Вас дієта? Реально цікаво.
Я щось так і подумав, що ввечері із заднього двору Бедронки можна багато чого набрати. Блін, така економія - рабати, рабати, рабати і за 17 000 злотих не зміг купити кавалєрку.... А був би ще й польским ЛендЛордом. Полякам би розказував про Болгарію.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt написав:Я щось так і подумав, що ввечері із заднього двору Бедронки можна багато чого набрати. Блін, така економія - рабати, рабати, рабати і за 17 000 злотих не зміг купити кавалєрку.... А був би ще й польским ЛендЛордом. Полякам би розказував про Болгарію.
Коли хотів купувати, то ще недавали іпотеки мені, а як появилася можливість іпотеки, то вже перехотілося.
Знав би прикуп, то таки би взяв, і відслюнявлював банку іпотеку під 4..5% річних у злотому.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Ну ось, не послухали ж мене - продати дачу в 86 км від Києва... Зараз би в Ченстохові польскему пану говорили б із знанням справи: Był w twojej Bułgarii, kiedy był pionierem. Normalnie rozumiany kraj i ludzie to lubili. Віддавати за іпотеку польским панам 4-5% дійсно нерозумно: тоді долар до злотого був 3,77 - а тепер - 4,1868. Тобто 4,1868/3,77=1,11 рази або інфляція через долар майже 4% в рік (офіційна - 4,4%). Дійсно, навіщо ж купити задармо, щоби через три роки отримати щось задармо. Краще ті гроші покласти на депозит в Приваті - гривню під 16% річних "грязними" в грудні 2019 - втратити на кожних зекономлених на оренді кімнати у Бучі під час оштукатурення стін в цоколі 800 доларів на сьогодні (800-685)= 115 доларів, отримувати щомісяця 196 гривень відсотків та з них віддавати на утримання родини в Тернополі 300 доларів - і вважати себе ЛендЛордом з великої букви. Тут і до бабці не ходити... Супер! Це ж родина цілих 300х27,24=8 172 гривні на місяць від ЛендЛорда отримує - супер. Хоч вволю наїдяться.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).