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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 588589590591
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 18:12

Лендлорд - то я Вас поздоровляю, то дійсно круто! Там дісно треба головою думати...
Бува ж знаєте як: єдине, що є в житті у якого-небудь мужчіни в 45 років - то оштукатурений цоколь в Бучі.
Або дача за 86 км від Києва в бік Коростеня. Якщо маєш таке надбання - тоно треба писати на всіх гілках форуму відразу і повчати всіх всіх всіх: і про валюту, і про лендлордів.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 27 кві, 2020 21:38, всього редагувалось 2 разів.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 18:33

akcja rabaty

  akurt написав:Та як би ж був лендлордом - а то єдине, що є в житті - то оштукатурений цоколь в Бучі.
Це - єдине майно у мужчіни в 45 років.
Навіть не крашені стіни та без шпалер. ЛендЛорд, пАнімаєшь лі...
Але вже 29 повідомлень за день! І валюта, і КРЖН, і фінанси, і закордонна нерухомість, і коронавірус...
Круто!
А ось розкажіть нам цікаве:
- студентка в Польші - дівчинка на дієті - витрачала 400 злотих на місяць на харчування. Ми це все вище на інших гілках читаємо: ну, то тістечко там візьме з кавою, то слєдзя в сосе смєтанковим купувала...
- а тернопільско-бучанський інвестор в києвську нерухоімсть (правда, ЛендЛорду ще не вдалося нічого купити) - поки ще платили на заробітках в Польщі - витрачав 300 злотих на місяць.
Це була яка у Вас дієта? Реально цікаво.

тістечка дорогі, особливо в кав"ярні, тому брав булочки тупа "малятко" 0,07 PLN шт.
решту можете дізнатися з:
https://www.lidl.pl/
https://www.biedronka.pl/pl
https://netto.pl/
https://www.auchan.pl/pl
https://www.aldi.pl/
особливу увагу звертаєм на:
akcja
rabaty
oferty
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 18:41

Я щось так і подумав, що ввечері із заднього двору Бедронки можна багато чого набрати.
Блін, така економія - рабати, рабати, рабати і за 17 000 злотих не зміг купити кавалєрку....
А був би ще й польским ЛендЛордом.
Полякам би розказував про Болгарію.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 18:44

  akurt написав:Я щось так і подумав, що ввечері із заднього двору Бедронки можна багато чого набрати.
Блін, така економія - рабати, рабати, рабати і за 17 000 злотих не зміг купити кавалєрку....
А був би ще й польским ЛендЛордом.
Полякам би розказував про Болгарію.

Коли хотів купувати, то ще недавали іпотеки мені,
а як появилася можливість іпотеки, то вже перехотілося.

Знав би прикуп, то таки би взяв, і відслюнявлював банку іпотеку під 4..5% річних у злотому.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 18:50

Сьогодні на гілці "рулять" два сільських затворники - пан Флайман та пан Мизантроп.
То знані фазівці із нерухомості за кордоном:
- перший був піонЕром в Болгарії.
- другий після Чорнобиля отримав профспілкову путівку в якусь країну, але забув у яку.
Нижче вони читачам дадуть уроки інвестицій в закордонну нерухомість - перший гадаю - польською мовою, і другий - графічною.
Чекайте.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 27 кві, 2020 21:22, всього редагувалось 1 раз.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 19:32

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

грамотію,
  akurt написав:Był

Byłem

Był w twojej Bułgarii, kiedy był pionierem.
Normalnie rozumiany kraj i ludzie to lubili.

ти що Промтом перекладав?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 19:49

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Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 21:07

Ай, яка вумна думка... Боже, як повезло Фінансовому форуму України.
Такі знавці із закордонної нерухомості - аж страшно!
  Мизантрóп написав:flyman Зображення


Підсумки 27 квітня:
- питань за темою гілки - 1.
- флудер Мизантроп - 7 постів на цій гілці, включаючи рекорд розміщення простирадла на весь форум. Всього у нього 10 повідомлень за день, з них 7 пасеться тут.
- флудер Frant - 6 постів на цій гілці, включаючи урок польскої мови та купівлю булочок по 0,07 злотого за штуку. Всього у флудера за добу - 42 (сорок два!) повідомлення.
Це здається рекорд форуму!
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 09:07

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Осознал после очередной рюмки, что Остин имеет Анталью в качестве города побратима...
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 09:39

  Понаехал написав:Осознал после очередной рюмки, что Остин имеет Анталью в качестве города побратима...

Як там на ковбоїщині?
Прикупив землю для розведення корівок?
Чи "пора валіть"?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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