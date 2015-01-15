Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Лендлорд - то я Вас поздоровляю, то дійсно круто! Там дісно треба головою думати... Бува ж знаєте як: єдине, що є в житті у якого-небудь мужчіни в 45 років - то оштукатурений цоколь в Бучі. Або дача за 86 км від Києва в бік Коростеня. Якщо маєш таке надбання - тоно треба писати на всіх гілках форуму відразу і повчати всіх всіх всіх: і про валюту, і про лендлордів.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 27 кві, 2020 21:38, всього редагувалось 2 разів.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt написав:Та як би ж був лендлордом - а то єдине, що є в житті - то оштукатурений цоколь в Бучі. Це - єдине майно у мужчіни в 45 років. Навіть не крашені стіни та без шпалер. ЛендЛорд, пАнімаєшь лі... Але вже 29 повідомлень за день! І валюта, і КРЖН, і фінанси, і закордонна нерухомість, і коронавірус... Круто! А ось розкажіть нам цікаве: - студентка в Польші - дівчинка на дієті - витрачала 400 злотих на місяць на харчування. Ми це все вище на інших гілках читаємо: ну, то тістечко там візьме з кавою, то слєдзя в сосе смєтанковим купувала... - а тернопільско-бучанський інвестор в києвську нерухоімсть (правда, ЛендЛорду ще не вдалося нічого купити) - поки ще платили на заробітках в Польщі - витрачав 300 злотих на місяць. Це була яка у Вас дієта? Реально цікаво.
Я щось так і подумав, що ввечері із заднього двору Бедронки можна багато чого набрати. Блін, така економія - рабати, рабати, рабати і за 17 000 злотих не зміг купити кавалєрку.... А був би ще й польским ЛендЛордом. Полякам би розказував про Болгарію.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt написав:Я щось так і подумав, що ввечері із заднього двору Бедронки можна багато чого набрати. Блін, така економія - рабати, рабати, рабати і за 17 000 злотих не зміг купити кавалєрку.... А був би ще й польским ЛендЛордом. Полякам би розказував про Болгарію.
Коли хотів купувати, то ще недавали іпотеки мені, а як появилася можливість іпотеки, то вже перехотілося.
Знав би прикуп, то таки би взяв, і відслюнявлював банку іпотеку під 4..5% річних у злотому.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Сьогодні на гілці "рулять" два сільських затворники - пан Флайман та пан Мизантроп. То знані фазівці із нерухомості за кордоном: - перший був піонЕром в Болгарії. - другий після Чорнобиля отримав профспілкову путівку в якусь країну, але забув у яку. Нижче вони читачам дадуть уроки інвестицій в закордонну нерухомість - перший гадаю - польською мовою, і другий - графічною. Чекайте.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 27 кві, 2020 21:22, всього редагувалось 1 раз.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Ай, яка вумна думка... Боже, як повезло Фінансовому форуму України. Такі знавці із закордонної нерухомості - аж страшно!
Мизантрóп написав:flyman
Підсумки 27 квітня: - питань за темою гілки - 1. - флудер Мизантроп - 7 постів на цій гілці, включаючи рекорд розміщення простирадла на весь форум. Всього у нього 10 повідомлень за день, з них 7 пасеться тут. - флудер Frant - 6 постів на цій гілці, включаючи урок польскої мови та купівлю булочок по 0,07 злотого за штуку. Всього у флудера за добу - 42 (сорок два!) повідомлення. Це здається рекорд форуму!
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).