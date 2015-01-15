Додано: Пон 27 кві, 2020 18:12

Лендлорд - то я Вас поздоровляю, то дійсно круто! Там дісно треба головою думати...

Бува ж знаєте як: єдине, що є в житті у якого-небудь мужчіни в 45 років - то оштукатурений цоколь в Бучі.

Або дача за 86 км від Києва в бік Коростеня. Якщо маєш таке надбання - тоно треба писати на всіх гілках форуму відразу і повчати всіх всіх всіх: і про валюту, і про лендлордів.

Востаннє редагувалось akurt в Пон 27 кві, 2020 21:38, всього редагувалось 2 разів.

“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).