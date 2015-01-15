Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
clientage написав:Нее, выбираем Акдениз Уже отпали Хорватия, Черногория, Греция(Тасос)... Но мож вернемся к Монтенегро, но вот герб их чото нас смущает
Какая Черногория? Тут знатный инвестор, которому удалось в жизни, побывав еще пионером в Болгарии, купить 30-и метровый подвал в Буче, в котором удалось даже оштукатурить стены и наконец-то вселиться, дает советы круче! Ему вторит живущий неподалеку от теплого места - котельная - такой же знатный специалист по недвиге.
Слава Богу, что поднимают регулярно ветку в ТОП и вообще - как сами признались - не смогли понять вообще кое-что из написанного в субботу. Это здорово. Для тех, кто в теме, по результатам моего субботнего поста: Work +4,80 SQ +2,48 PINS +0,78 UBER +2,00
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Понаехал написав:Осознал после очередной рюмки, что Остин имеет Анталью в качестве города побратима...
Привет, Понаехал! - Анталия имеет официально вообще-то город побратим по имени Львов. А с техасским Austin они не побратимы, а сестры: работает Sister City Committee. Partnership Outcomes: The Texas-Antalya Friendship Commemorative Forest, opened with funds raised in Texas to aid Antalya after a large forest fire Turkic-Texan Friendship Reception. Turkish language classes at ACC and recognition of Turkish as an official foreign language by the Texas Education Agency. Рад, что вы знаете такие отличные для жизни города. И реально: "Мир тесен!"
- Сегодня из Бангкока вылетает группа наших "застрявших" - там уже 200 (!!!) человек, на рейс Бангкок-Доха-Будапешт-Минск - 25 апреля их не посадили, тупо не пустили на борт самолёта. Не пустили потому, что Катарские авиалинии и Белавиа в Будапеште не обеспечивают почему-то трансфер багажа с самолета в самолет. Выдали авиабилеты на сегодня - через Амстердам - очень боятся. Вы из Минска попали в Украину или еще в Беларуси? Просто волнуюсь за наших...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 28 кві, 2020 10:40, всього редагувалось 1 раз.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt написав:Та як би ж був лендлордом - а то єдине, що є в житті - то оштукатурений цоколь в Бучі. Це - єдине майно у мужчіни в 45 років. Навіть не крашені стіни та без шпалер. ЛендЛорд, пАнімаєшь лі... Але вже 29 повідомлень за день! І валюта, і КРЖН, і фінанси, і закордонна нерухомість, і коронавірус... Круто! А ось розкажіть нам цікаве: - студентка в Польші - дівчинка на дієті - витрачала 400 злотих на місяць на харчування. Ми це все вище на інших гілках читаємо: ну, то тістечко там візьме з кавою, то слєдзя в сосе смєтанковим купувала... - а тернопільско-бучанський інвестор в києвську нерухоімсть (правда, ЛендЛорду ще не вдалося нічого купити) - поки ще платили на заробітках в Польщі - витрачав 300 злотих на місяць. Це була яка у Вас дієта? Реально цікаво.
Коли проживав пару років : витрати на їжу коло 1000зл в місяць,це з обідами що мене запрошували. Та і пончик з джемом 0.12 зл. За 0.07 це може 15 років тому було. А зараз все дорожче. Так що акурт більше має рацію.
akurt тримав фірму в Люблині 5 років. То знаю дещо дійсно, що і як. Булочки для харчування знаного інвестора із Бучі - на сьогодні самого вдалого консультанта киян із КРЖН та всіх інших із закордонної нерухомості - по 0,07 злотих (то по 7 groszy) гадаю вразили і Вас. Тістечка до кави дійсно для видатного інвестора то дорого... В мене в колекції навіть знайшлися 2 монети - 5 groszy і 2 groszy... Якщо я б їх подав жебраку на підході до автостанції поруч із залізничним вокзалом Кракув Глувний, то горя б не обібрався б...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 28 кві, 2020 11:02, всього редагувалось 1 раз.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt написав:Та як би ж був лендлордом - а то єдине, що є в житті - то оштукатурений цоколь в Бучі. Це - єдине майно у мужчіни в 45 років. Навіть не крашені стіни та без шпалер. ЛендЛорд, пАнімаєшь лі... Але вже 29 повідомлень за день! І валюта, і КРЖН, і фінанси, і закордонна нерухомість, і коронавірус... Круто! А ось розкажіть нам цікаве: - студентка в Польші - дівчинка на дієті - витрачала 400 злотих на місяць на харчування. Ми це все вище на інших гілках читаємо: ну, то тістечко там візьме з кавою, то слєдзя в сосе смєтанковим купувала... - а тернопільско-бучанський інвестор в києвську нерухоімсть (правда, ЛендЛорду ще не вдалося нічого купити) - поки ще платили на заробітках в Польщі - витрачав 300 злотих на місяць. Це була яка у Вас дієта? Реально цікаво.
Коли проживав пару років : витрати на їжу коло 1000зл в місяць,це з обідами що мене запрошували. Та і пончик з джемом 0.12 зл. За 0.07 це може 15 років тому було. А зараз все дорожче. Так що акурт більше має рацію.
ти не путай булочку Малятко (при СРСР така коштувала 2 коп.) за 10грн.29коп 5шт, і пончик з джемом.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman написав:ти не путай булочку Малятко (при СРСР така коштувала 2 коп.) за 10грн.29коп 5шт, і пончик з джемом.
Ай, молодець! Круто! Приємно, що така досвідчена людина активно консультує форумчан у галузі фінансів, банківськоїї справи, валюти, політичних наук, коронавірусу та закордонної нерухомості. Вчора за добу настукав 42 (сорок два) повідомлення, сьогодні зранку вже 4, з них одне, правда, трохи антипатріотичне, так би мовити, антитернопільське:
flyman написав:Я би порівнював із Берліном
Прямо уявив собі як іде пішки до Częstochowa Stradom, сідає на потяг IC Kołobrzeg-Wroclaw, там купивши за 7 грошей булочку, пересаджується на Wrocław Da на автобус FlixBus та добирається до Berlin ZOB, щоби вивчати нерухомість Берліна та надавати панству поради. Бомба!
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).