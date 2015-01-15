Додано: Вів 28 кві, 2020 10:42

akurt тримав фірму в Люблині 5 років. То знаю дещо дійсно, що і як.

Булочки для харчування знаного інвестора із Бучі - на сьогодні самого вдалого консультанта киян із КРЖН та всіх інших із закордонної нерухомості - по 0,07 злотих (то по 7 groszy) гадаю вразили і Вас. Тістечка до кави дійсно для видатного київського інвестора то дорого...

Востаннє редагувалось akurt в Вів 28 кві, 2020 11:47, всього редагувалось 2 разів.

“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).