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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 590591592593>
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 10:39

  flyman написав:
  akurt написав:Та як би ж був лендлордом - а то єдине, що є в житті - то оштукатурений цоколь в Бучі.
Це - єдине майно у мужчіни в 45 років.
Навіть не крашені стіни та без шпалер. ЛендЛорд, пАнімаєшь лі...
Але вже 29 повідомлень за день! І валюта, і КРЖН, і фінанси, і закордонна нерухомість, і коронавірус...
Круто!
А ось розкажіть нам цікаве:
- студентка в Польші - дівчинка на дієті - витрачала 400 злотих на місяць на харчування. Ми це все вище на інших гілках читаємо: ну, то тістечко там візьме з кавою, то слєдзя в сосе смєтанковим купувала...
- а тернопільско-бучанський інвестор в києвську нерухоімсть (правда, ЛендЛорду ще не вдалося нічого купити) - поки ще платили на заробітках в Польщі - витрачав 300 злотих на місяць.
Це була яка у Вас дієта? Реально цікаво.

тістечка дорогі, особливо в кав"ярні, тому брав булочки тупа "малятко" 0,07 PLN шт.
решту можете дізнатися з:
https://www.lidl.pl/
https://www.biedronka.pl/pl
https://netto.pl/
https://www.auchan.pl/pl
https://www.aldi.pl/
особливу увагу звертаєм на:
akcja
rabaty
oferty


Коли проживав пару років : витрати на їжу коло 1000зл в місяць,це з обідами що мене запрошували. Та і пончик з джемом 0.12 зл. За 0.07 це може 15 років тому було. А зараз все дорожче.
Так що акурт більше має рацію.
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 10:42

akurt тримав фірму в Люблині 5 років. То знаю дещо дійсно, що і як.
Булочки для харчування знаного інвестора із Бучі - на сьогодні самого вдалого консультанта киян із КРЖН та всіх інших із закордонної нерухомості - по 0,07 злотих (то по 7 groszy) гадаю вразили і Вас. Тістечка до кави дійсно для видатного київського інвестора то дорого...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 28 кві, 2020 11:47, всього редагувалось 2 разів.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 10:50

  Ethereum написав:
  flyman написав:
  akurt написав:Та як би ж був лендлордом - а то єдине, що є в житті - то оштукатурений цоколь в Бучі.
Це - єдине майно у мужчіни в 45 років.
Навіть не крашені стіни та без шпалер. ЛендЛорд, пАнімаєшь лі...
Але вже 29 повідомлень за день! І валюта, і КРЖН, і фінанси, і закордонна нерухомість, і коронавірус...
Круто!
А ось розкажіть нам цікаве:
- студентка в Польші - дівчинка на дієті - витрачала 400 злотих на місяць на харчування. Ми це все вище на інших гілках читаємо: ну, то тістечко там візьме з кавою, то слєдзя в сосе смєтанковим купувала...
- а тернопільско-бучанський інвестор в києвську нерухоімсть (правда, ЛендЛорду ще не вдалося нічого купити) - поки ще платили на заробітках в Польщі - витрачав 300 злотих на місяць.
Це була яка у Вас дієта? Реально цікаво.

тістечка дорогі, особливо в кав"ярні, тому брав булочки тупа "малятко" 0,07 PLN шт.
решту можете дізнатися з:
https://www.lidl.pl/
https://www.biedronka.pl/pl
https://netto.pl/
https://www.auchan.pl/pl
https://www.aldi.pl/
особливу увагу звертаєм на:
akcja
rabaty
oferty


Коли проживав пару років : витрати на їжу коло 1000зл в місяць,це з обідами що мене запрошували. Та і пончик з джемом 0.12 зл. За 0.07 це може 15 років тому було. А зараз все дорожче.
Так що акурт більше має рацію.

ти не путай булочку Малятко (при СРСР така коштувала 2 коп.) за 10грн.29коп 5шт, і пончик з джемом.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 11:02

  flyman написав:ти не путай булочку Малятко (при СРСР така коштувала 2 коп.) за 10грн.29коп 5шт, і пончик з джемом.

Ай, молодець! Круто! Приємно, що така досвідчена людина активно консультує форумчан у галузі фінансів, банківськоїї справи, валюти, політичних наук, коронавірусу та закордонної нерухомості.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 18:13

  akurt написав:
  flyman написав:ти не путай булочку Малятко (при СРСР така коштувала 2 коп.) за 10грн.29коп 5шт, і пончик з джемом.

Ай, молодець! Круто! Приємно, що така досвідчена людина активно консультує форумчан у галузі фінансів, банківськоїї справи, валюти, політичних наук, коронавірусу та закордонної нерухомості.

в акурта щодо теми ТРЖН спостерігається творча криза: чи то лижі не їдуть, чи то карантин?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 18:34

Так приємно, що знаний тернопільський фахівець із нерухомості в Києві, а тепер вже й в Берліні мене кожного дня цитує або згадує на інших гілках.
Супер! Дякую!
Давайте на тему гілки, бо Ви ж для Києва іноземець, що прибув із Польщі: як іде просування Вашого проєкту з того, щоби оточити весь Київ кавалєрками?
Яка там приблизно арифметика?
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 00:58

  flyman написав:Як там на ковбоїщині?
Прикупив землю для розведення корівок?
Чи "пора валіть"?

Привет.
Если честно, то стремно.
Землю пока не прикупил. Не время. Еще падение не началось то, что я жду. Думаю вот сейчас вторую волну поймаем и как раз будет время. К стати землю надо оформлять не на коровок, а как под пасеку. Тогда налог не надо на нее платить :) Но это наша местная тема...
Кого валить ты предлагаешь? Я не понял вопроса.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 01:12

  akurt написав:
  Понаехал написав:Осознал после очередной рюмки, что Остин имеет Анталью в качестве города побратима...

Привет, Понаехал!
- Анталия имеет официально вообще-то город побратим по имени Львов. А с техасским Austin они не побратимы, а сестр

Ку. Слушай, ну вот ты ж вроде языками владеть должен. Всегда в переводе на русский используется "Города-побратимы", а на английском "Sister city".

  akurt написав:- Сегодня из Бангкока вылетает группа наших "застрявших" - там уже 200 (!!!) человек, на рейс Бангкок-Доха-Будапешт-Минск - 25 апреля их не посадили, тупо не пустили на борт самолёта...
Выдали авиабилеты на сегодня - через Амстердам - очень боятся. Вы из Минска попали в Украину или еще в Беларуси? Просто волнуюсь за наших...

Может кто-то и летает. Я не знаю. Я не добрался до Минска. Сперва жене нельзя было летать, потом с документами проблема(сейчас паспорта не выдают), да и лично В. Зеленский сказал что моему ребенку нельзя в Украину(лицо без гражданства без ВНЖ в Украине). Так что "зимую на месте". Единственное что сделал- переехал вглубь Техаса.
Если припрет- буду в Минск с белорусами бежать. Там есть концы и знакомства, там родина первого ребенка :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 01:18

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Обсуждали уже то, что РФ начала давать гражданство без отказа от Украинского?
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 06:25

Обговорення видачі країною-агресором мокшанських паспортів певнії категорії осіб - на гілці "Політичні дискусії" (пункт 2.4 Правил форуму).
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
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