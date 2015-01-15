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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 590591592593
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 07:13

  akurt написав:Обговорення видачі країною-агресором мокшанських паспортів певнії категорії осіб - на гілці "Політичні дискусії" (пункт 2.4 Правил форуму).

Для меня этот вопрос за гранью политики, а вот упрощенная покупка, как результат- интересно
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