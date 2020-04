Додано: Вів 28 кві, 2020 10:50

Ethereum написав: flyman написав: akurt написав: Та як би ж був лендлордом - а то єдине, що є в житті - то оштукатурений цоколь в Бучі.

Це - єдине майно у мужчіни в 45 років.

Навіть не крашені стіни та без шпалер. ЛендЛорд, пАнімаєшь лі...

Але вже 29 повідомлень за день! І валюта, і КРЖН, і фінанси, і закордонна нерухомість, і коронавірус...

Круто!

А ось розкажіть нам цікаве:

- студентка в Польші - дівчинка на дієті - витрачала 400 злотих на місяць на харчування. Ми це все вище на інших гілках читаємо: ну, то тістечко там візьме з кавою, то слєдзя в сосе смєтанковим купувала...

- а тернопільско-бучанський інвестор в києвську нерухоімсть (правда, ЛендЛорду ще не вдалося нічого купити) - поки ще платили на заробітках в Польщі - витрачав 300 злотих на місяць.

тістечка дорогі, особливо в кав"ярні, тому брав булочки тупа "малятко" 0,07 PLN шт.

решту можете дізнатися з:

https://www.lidl.pl/

https://www.biedronka.pl/pl

https://netto.pl/

https://www.auchan.pl/pl

https://www.aldi.pl/

особливу увагу звертаєм на:

akcja

rabaty

Коли проживав пару років : витрати на їжу коло 1000зл в місяць,це з обідами що мене запрошували. Та і пончик з джемом 0.12 зл. За 0.07 це може 15 років тому було. А зараз все дорожче.

ти не путай булочку Малятко (при СРСР така коштувала 2 коп.) за 10грн.29коп 5шт, і пончик з джемом.

