Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Та як би ж був лендлордом - а то єдине, що є в житті - то оштукатурений цоколь в Бучі. Це - єдине майно у мужчіни в 45 років. Навіть не крашені стіни та без шпалер. ЛендЛорд, пАнімаєшь лі... Але вже 29 повідомлень за день! І валюта, і КРЖН, і фінанси, і закордонна нерухомість, і коронавірус... Круто! А ось розкажіть нам цікаве: - студентка в Польші - дівчинка на дієті - витрачала 400 злотих на місяць на харчування. Ми це все вище на інших гілках читаємо: ну, то тістечко там візьме з кавою, то слєдзя в сосе смєтанковим купувала... - а тернопільско-бучанський інвестор в києвську нерухоімсть (правда, ЛендЛорду ще не вдалося нічого купити) - поки ще платили на заробітках в Польщі - витрачав 300 злотих на місяць. Це була яка у Вас дієта? Реально цікаво.
Коли проживав пару років : витрати на їжу коло 1000зл в місяць,це з обідами що мене запрошували. Та і пончик з джемом 0.12 зл. За 0.07 це може 15 років тому було. А зараз все дорожче. Так що акурт більше має рацію.
akurt тримав фірму в Люблині 5 років. То знаю дещо дійсно, що і як. Булочки для харчування знаного інвестора із Бучі - на сьогодні самого вдалого консультанта киян із КРЖН та всіх інших із закордонної нерухомості - по 0,07 злотих (то по 7 groszy) гадаю вразили і Вас. Тістечка до кави дійсно для видатного київського інвестора то дорого...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 28 кві, 2020 11:47, всього редагувалось 2 разів.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt написав:Та як би ж був лендлордом - а то єдине, що є в житті - то оштукатурений цоколь в Бучі. Це - єдине майно у мужчіни в 45 років. Навіть не крашені стіни та без шпалер. ЛендЛорд, пАнімаєшь лі... Але вже 29 повідомлень за день! І валюта, і КРЖН, і фінанси, і закордонна нерухомість, і коронавірус... Круто! А ось розкажіть нам цікаве: - студентка в Польші - дівчинка на дієті - витрачала 400 злотих на місяць на харчування. Ми це все вище на інших гілках читаємо: ну, то тістечко там візьме з кавою, то слєдзя в сосе смєтанковим купувала... - а тернопільско-бучанський інвестор в києвську нерухоімсть (правда, ЛендЛорду ще не вдалося нічого купити) - поки ще платили на заробітках в Польщі - витрачав 300 злотих на місяць. Це була яка у Вас дієта? Реально цікаво.
Коли проживав пару років : витрати на їжу коло 1000зл в місяць,це з обідами що мене запрошували. Та і пончик з джемом 0.12 зл. За 0.07 це може 15 років тому було. А зараз все дорожче. Так що акурт більше має рацію.
ти не путай булочку Малятко (при СРСР така коштувала 2 коп.) за 10грн.29коп 5шт, і пончик з джемом.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Так приємно, що знаний тернопільський фахівець із нерухомості в Києві, а тепер вже й в Берліні мене кожного дня цитує або згадує на інших гілках. Супер! Дякую! Давайте на тему гілки, бо Ви ж для Києва іноземець, що прибув із Польщі: як іде просування Вашого проєкту з того, щоби оточити весь Київ кавалєрками? Яка там приблизно арифметика?
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
flyman написав:Як там на ковбоїщині? Прикупив землю для розведення корівок? Чи "пора валіть"?
Привет. Если честно, то стремно. Землю пока не прикупил. Не время. Еще падение не началось то, что я жду. Думаю вот сейчас вторую волну поймаем и как раз будет время. К стати землю надо оформлять не на коровок, а как под пасеку. Тогда налог не надо на нее платить Но это наша местная тема... Кого валить ты предлагаешь? Я не понял вопроса.
Понаехал написав:Осознал после очередной рюмки, что Остин имеет Анталью в качестве города побратима...
Привет, Понаехал! - Анталия имеет официально вообще-то город побратим по имени Львов. А с техасским Austin они не побратимы, а сестр
Ку. Слушай, ну вот ты ж вроде языками владеть должен. Всегда в переводе на русский используется "Города-побратимы", а на английском "Sister city".
akurt написав:- Сегодня из Бангкока вылетает группа наших "застрявших" - там уже 200 (!!!) человек, на рейс Бангкок-Доха-Будапешт-Минск - 25 апреля их не посадили, тупо не пустили на борт самолёта... Выдали авиабилеты на сегодня - через Амстердам - очень боятся. Вы из Минска попали в Украину или еще в Беларуси? Просто волнуюсь за наших...
Может кто-то и летает. Я не знаю. Я не добрался до Минска. Сперва жене нельзя было летать, потом с документами проблема(сейчас паспорта не выдают), да и лично В. Зеленский сказал что моему ребенку нельзя в Украину(лицо без гражданства без ВНЖ в Украине). Так что "зимую на месте". Единственное что сделал- переехал вглубь Техаса. Если припрет- буду в Минск с белорусами бежать. Там есть концы и знакомства, там родина первого ребенка
flyman написав:Як там на ковбоїщині? Прикупив землю для розведення корівок? Чи "пора валіть"?
Привет. Если честно, то стремно. Землю пока не прикупил. Не время. Еще падение не началось то, что я жду. Думаю вот сейчас вторую волну поймаем и как раз будет время. К стати землю надо оформлять не на коровок, а как под пасеку. Тогда налог не надо на нее платить Но это наша местная тема... Кого валить ты предлагаешь? Я не понял вопроса.
Пора їхати геть.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/