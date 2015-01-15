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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 590591592593
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 10:14

Непогане відео, дякую пане flyman'e: я його не бачив.

Уточнення:
- блокіровку доступу до ресурсів Вікіпедії знято - мабуть, в минулому році.
- "Пора валить" гадаю раніше середини червня не получиться: Авіакомпанії планують розпочати авіасполучення з 28 травня тільки. І буде спочатку відкрито "внутрішній туризм".
- за думкою "Наукової комісії" при президентові відновлення "нормального" життя планується після 15 червня.
- якщо так станеться, то Туреччина стане справжнім туристичним раєм, тому що курс долара вже вчора знову перетинав позначку "7" і все для туристів (як і для мене) стає дешевшим, ніж дешево.
На фото: пересувний базар на колесах - під"їзджає до кожного будинка. Продавці в рукавичках, а маску продавець зняв виключно на моє прохання тільки для фото, щоби не здавався кумедним. Приємно відмітити, що покупці витримують "соціальну дистанцію".
Зображення
Суниця зараз по 5 лір (20 гривень) кіло.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
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