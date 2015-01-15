Уточнення:
- блокіровку доступу до ресурсів Вікіпедії знято - мабуть, в минулому році.
- "Пора валить" гадаю раніше середини червня не получиться: Авіакомпанії планують розпочати авіасполучення з 28 травня тільки. І буде спочатку відкрито "внутрішній туризм".
- за думкою "Наукової комісії" при президентові відновлення "нормального" життя планується після 15 червня.
- якщо так станеться, то Туреччина стане справжнім туристичним раєм, тому що курс долара вже вчора знову перетинав позначку "7" і все для туристів (як і для мене) стає дешевшим, ніж дешево.
На фото: пересувний базар на колесах - під"їзджає до кожного будинка. Продавці в рукавичках, а маску продавець зняв виключно на моє прохання тільки для фото, щоби не здавався кумедним. Приємно відмітити, що покупці витримують "соціальну дистанцію".
Суниця зараз по 5 лір (20 гривень) кіло.