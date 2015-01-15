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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 590591592593
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 10:14

Непогане відео, дякую пане flyman'e: я його не бачив.

Уточнення:
- блокіровку доступу до ресурсів Вікіпедії знято - мабуть, в минулому році.
- "Пора валить" гадаю раніше середини червня не получиться: Авіакомпанії планують розпочати авіасполучення з 28 травня тільки. І буде спочатку відкрито "внутрішній туризм".
- за думкою "Наукової комісії" при президентові відновлення "нормального" життя планується після 15 червня.
- якщо так станеться, то Туреччина стане справжнім туристичним раєм, тому що курс долара вже вчора знову перетинав позначку "7" і все для туристів (як і для мене) стає дешевшим, ніж дешево.
На фото: пересувний базар на колесах - під"їзджає до кожного будинка. Продавці в рукавичках, а маску продавець зняв виключно на моє прохання тільки для фото, щоби не здавався кумедним. Приємно відмітити, що покупці витримують "соціальну дистанцію".
Зображення
Суниця зараз по 5 лір (20 гривень) кіло.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 10:31

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

akurt написав:Непогане відео, дякую пане flyman'e: я його не бачив.

Уточнення:
- блокіровку доступу до ресурсів Вікіпедії знято - мабуть, в минулому році.
- "Пора валить" гадаю раніше середини червня не получиться: Авіакомпанії планують розпочати авіасполучення з 28 травня тільки. І буде спочатку відкрито "внутрішній туризм".
- за думкою "Наукової комісії" при президентові відновлення "нормального" життя планується після 15 червня.
- якщо так станеться, то Туреччина стане справжнім туристичним раєм, тому що курс долара вже вчора знову перетинав позначку "7" і все для туристів (як і для мене) стає дешевшим, ніж дешево.
На фото: пересувний базар на колесах - під"їзджає до кожного будинка. Продавці в рукавичках, а маску продавець зняв виключно на моє прохання тільки для фото, щоби не здавався кумедним. Приємно відмітити, що покупці витримують "соціальну дистанцію".
Зображення
Суниця зараз по 5 лір (20 гривень) кіло.
На фото продавець не в рукавичках.
То полуниці чи суниці?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 10:43

Так, не суниця, а полуниця, я помилився. Тому що інколи вже мислю турецькою: "чілек".
Продавець цей на передньому плані - розтягував мотузку для вивішування бананів (готував для продажу), тому був без рукавичок.
Полуницю зважував, відпускав та пакував для мене другий - він був в рукавичках.
Турки при мені брали ящичками - прямо з ящиком - там, мабуть, 4 кг.
Зображення
До речі, ринки не закривали, але пропускають в середину не всіх і не відразу, в середині відстань між прилавками - 3 м. Але я під час карантину ринки не відвідую.
П"ятниця-субота-неділя - "Комендантська година" - ніхто і ні з якої причини не повинен виходити з квартири. Виключення: найближча пекарня за хлібом (хоча їздять авто по вулицях з хлібом) та можна вигуляти собаку.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 11:10

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Почухайте разницу называется. Эрдоган, хоть и самодур, но понимает кто его избиратели, понимает, как работает турецкая экономика. И полудурок из сериала, который никому ничего не должен (с).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 11:25

Ну, самодур-не самодур, трудно сказать, но страну держит крепко и цепко, команда министров мощная. И не меняется каждые 3 недели.
Министр охраны здоровья - профессиональный врач, каждый день лично дает отчет по ситуации.
Вообще все решения по карантину и "Комендантскому часу" принимает специально созданный "Научный совет" - он дает рекомендации и на основе этих рекомендаций действует министр внутренних дел, рассылая, как тут называют, "циркуляры", там четко прописано что и как, и кто должен делать.
На этот год Турция планировала 5% роста ВВП - сейчас естественно - планы поменяли - планируют на второй - третий кварталы лишь бы не опуститься ниже нуля.
Турецкую лиру пытаются держать не выше курса 7 лир за 1 доллар (сегодня 6,989) - для этого из валютных резервов потратили какие-то сумасшедшие деньги - сегодня читал - по памяти писать не буду, чтобы не ошибиться.
Для поддержки населения такое:
- семьям с детьми выплатили просто так по 400 лир на маму и по 100 лир на ребенка.
- всем работающим официально - выплатили по 1000 лир.
- установили минимальную пенсию 1500 лир - для тех, у кого была 900 - существенная помощь.
- всем, кого уволили с работы, установлена доплата на период увольнения 39 (или 49 - точно не помню) лир в день. Это деньги небольшие, но за них вполне можно жить, например, 1 кг курицы стоит 9 лир, а хлеб - 1,5 лиры.
- из продуктов практически ничего не подорожало, я заметил только 2 вещи: а) я беру очень хорошую и НЕ дешевую воду (pH=8,22) в баллонах по 10 л - стоила 6,95 (28 гривен) лиры стала 7,45 лиры. б) кофе в банках молотый Арабика серия Премиум 250 граммов стоила 12,50 лиры (50 гривен) стала 13,50. Ничего другое - цены не менялись.
- есть и другие меры по кредитам, ипотеке, я за ними не очень слежу - мне-то не нужно.
Очень активно работает наше Посольство и 2 консульства по поддержке украинцев - для желающих сейчас организовывают "вывозной" авиарейс на 11 мая. Собирают заявки. Сотрудники и консульств, и посольства подвозят украинцев к порту на микроавтобусах с дипломатическими номерами. Это бесплатно.
Скоро будет интересный "квест" - наши люди здесь есть на авто и планируют выехать из Анталии в порт Карасу (650 км) и переправиться с авто в Черноморск. Буду отслеживать.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
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