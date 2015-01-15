Додано: Сер 29 кві, 2020 11:25

Ну, самодур-не самодур, трудно сказать, но страну держит крепко и цепко, команда министров мощная. И не меняется каждые 3 недели.

Министр охраны здоровья - профессиональный врач, каждый день лично дает отчет по ситуации.

Вообще все решения по карантину и "Комендантскому часу" принимает специально созданный "Научный совет" - он дает рекомендации и на основе этих рекомендаций действует министр внутренних дел, рассылая, как тут называют, "циркуляры", там четко прописано что и как, и кто должен делать.

На этот год Турция планировала 5% роста ВВП - сейчас естественно - планы поменяли - планируют на второй - третий кварталы лишь бы не опуститься ниже нуля.

Турецкую лиру пытаются держать не выше курса 7 лир за 1 доллар (сегодня 6,989) - для этого из валютных резервов потратили какие-то сумасшедшие деньги - сегодня читал - по памяти писать не буду, чтобы не ошибиться.

Для поддержки населения такое:

- семьям с детьми выплатили просто так по 400 лир на маму и по 100 лир на ребенка.

- всем работающим официально - выплатили по 1000 лир.

- установили минимальную пенсию 1500 лир - для тех, у кого была 900 - существенная помощь.

- всем, кого уволили с работы, установлена доплата на период увольнения 39 (или 49 - точно не помню) лир в день. Это деньги небольшие, но за них вполне можно жить, например, 1 кг курицы стоит 9 лир, а хлеб - 1,5 лиры.

- из продуктов практически ничего не подорожало, я заметил только 2 вещи: а) я беру очень хорошую и НЕ дешевую воду (pH=8,22) в баллонах по 10 л - стоила 6,95 (28 гривен) лиры стала 7,45 лиры. б) кофе в банках молотый Арабика серия Премиум 250 граммов стоила 12,50 лиры (50 гривен) стала 13,50. Ничего другое - цены не менялись.

- есть и другие меры по кредитам, ипотеке, я за ними не очень слежу - мне-то не нужно.

Очень активно работает наше Посольство и 2 консульства по поддержке украинцев - для желающих сейчас организовывают "вывозной" авиарейс на 11 мая. Собирают заявки. Сотрудники и консульств, и посольства подвозят украинцев к порту на микроавтобусах с дипломатическими номерами. Это бесплатно.

Скоро будет интересный "квест" - наши люди здесь есть на авто и планируют выехать из Анталии в порт Карасу (650 км) и переправиться с авто в Черноморск. Буду отслеживать.

“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).