Додано: Суб 02 тра, 2020 23:48

Цікаво про посудомийку.

Щоб завантажити її тре 20 тарілок + 20 чашок.

Ніхто ж не буде запускати для 2х мисок та 2х чашок.



Тобто в квартирі тре мати мінімум 20 мисок та чашок.

Та запускати її раз на три дні.



Плюс ремонти та обслуговування.



І де ж тут економія?

