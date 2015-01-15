Додано: Нед 03 тра, 2020 02:09

Vint написав: flyman написав: Цікаво про посудомийку.

Щоб завантажити її тре 20 тарілок + 20 чашок.

Ніхто ж не буде запускати для 2х мисок та 2х чашок.



Тобто в квартирі тре мати мінімум 20 мисок та чашок.

Та запускати її раз на три дні.



Плюс ремонти та обслуговування.



І де ж тут економія? Цікаво про посудомийку.Щоб завантажити її тре 20 тарілок + 20 чашок.Ніхто ж не буде запускати для 2х мисок та 2х чашок.Тобто в квартирі тре мати мінімум 20 мисок та чашок.Та запускати її раз на три дні.Плюс ремонти та обслуговування.І де ж тут економія?

Есть люди которые никогда не пользовались посудомойкой и есть люди, которые уже никогда не смогут жить без посудомоечной машины.

Это как стиральная машина лет 30 назад.



ЗЫ: для семьи из 4х человек за день накапливается посуда, а утром все чистое. Если не хрущ с 5м кухней, то не проблема найти место для посудомойки и 20 тарелок. Есть люди которые никогда не пользовались посудомойкой и есть люди, которые уже никогда не смогут жить без посудомоечной машины.Это как стиральная машина лет 30 назад.ЗЫ: для семьи из 4х человек за день накапливается посуда, а утром все чистое. Если не хрущ с 5м кухней, то не проблема найти место для посудомойки и 20 тарелок.

Семья да, но для 2х, и давайте по чесноку тарелки всё равно ополаскивать перед загрузкой. Вот и расскажите мне как это круто мыть 3 тарелки+сковородку в посудомоечной, всё меняется при первом же ребенке, но пока... ))) Вон мне доказывали что 2х индукционных конфорок с головой, а 11 розеток на кухне мало... На вкус и цвет как говорится, но Акурт нас всегда уведёт от главного цены за куб воды, цены за кВт электроэнергии, цены за бассейн, цены за газон, цены за мусор, обслуживание лифта, уборка внутри, крыши, солнечных панелей. У ОСББ это не за бесплатно, но бывает, что всё бесплатно, а потом крыша прохудилась и сосед сверху выиграл суд, что завелась плесень и теперь нужен ремонт квартиры, и всем собственникам приходит платеж на 600евро одноментно и всё, было дёшево, стало не очень и пофиг какая посудомойка... Да, и на крышу приходит отдельный платеж, этот только за ремонт соседу ))) но у собственности Акурта всегда светит солнце и турки сами несут затраты за другой страны подданного )))