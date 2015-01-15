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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 02 тра, 2020 20:53
Vint написав: stm написав:
Акурт, опять палитесь на мелочах. При посудомойке расход воды как без - это не комильфо
20 литров за мойку.
Руками будет намного больше.
Видите, Vint
- все Ваши знания развенчаны позняковской затворницей...
stm написав:
... посудомойка ест больше воды значительно
при менее 2х человек, но это нюансы
Я посмотрел LG D1450WF1 USER MANUALS расход воды 2 800 литров в год.
Ужас. Я такой расточительный: у нас машинка работает каждый день - наверняка 2х2,8 куб. метров воды в год. Палюсь на мелочах...
stm написав:
Акурт дача у моря уже есть, ждёт окончания карантина )))
Вот это по-нашенски!
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
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akurt
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Додано: Суб 02 тра, 2020 23:48
Цікаво про посудомийку.
Щоб завантажити її тре 20 тарілок + 20 чашок.
Ніхто ж не буде запускати для 2х мисок та 2х чашок.
Тобто в квартирі тре мати мінімум 20 мисок та чашок.
Та запускати її раз на три дні.
Плюс ремонти та обслуговування.
І де ж тут економія?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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flyman
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Додано: Нед 03 тра, 2020 01:42
flyman написав:
Цікаво про посудомийку.
Щоб завантажити її тре 20 тарілок + 20 чашок.
Ніхто ж не буде запускати для 2х мисок та 2х чашок.
Тобто в квартирі тре мати мінімум 20 мисок та чашок.
Та запускати її раз на три дні.
Плюс ремонти та обслуговування.
І де ж тут економія?
Есть люди которые никогда не пользовались посудомойкой и есть люди, которые уже никогда не смогут жить без посудомоечной машины.
Это как стиральная машина лет 30 назад.
ЗЫ: для семьи из 4х человек за день накапливается посуда, а утром все чистое. Если не хрущ с 5м кухней, то не проблема найти место для посудомойки и 20 тарелок.
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Vint
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Додано: Нед 03 тра, 2020 02:09
Vint написав: flyman написав:
Цікаво про посудомийку.
Щоб завантажити її тре 20 тарілок + 20 чашок.
Ніхто ж не буде запускати для 2х мисок та 2х чашок.
Тобто в квартирі тре мати мінімум 20 мисок та чашок.
Та запускати її раз на три дні.
Плюс ремонти та обслуговування.
І де ж тут економія?
Есть люди которые никогда не пользовались посудомойкой и есть люди, которые уже никогда не смогут жить без посудомоечной машины.
Это как стиральная машина лет 30 назад.
ЗЫ: для семьи из 4х человек за день накапливается посуда, а утром все чистое. Если не хрущ с 5м кухней, то не проблема найти место для посудомойки и 20 тарелок.
Семья да, но для 2х, и давайте по чесноку тарелки всё равно ополаскивать перед загрузкой. Вот и расскажите мне как это круто мыть 3 тарелки+сковородку в посудомоечной, всё меняется при первом же ребенке, но пока... ))) Вон мне доказывали что 2х индукционных конфорок с головой, а 11 розеток на кухне мало... На вкус и цвет как говорится, но Акурт нас всегда уведёт от главного цены за куб воды, цены за кВт электроэнергии, цены за бассейн, цены за газон, цены за мусор, обслуживание лифта, уборка внутри, крыши, солнечных панелей. У ОСББ это не за бесплатно, но бывает, что всё бесплатно, а потом крыша прохудилась и сосед сверху выиграл суд, что завелась плесень и теперь нужен ремонт квартиры, и всем собственникам приходит платеж на 600евро одноментно и всё, было дёшево, стало не очень и пофиг какая посудомойка... Да, и на крышу приходит отдельный платеж, этот только за ремонт соседу ))) но у собственности Акурта всегда светит солнце и турки сами несут затраты за другой страны подданного )))
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stm
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Додано: Нед 03 тра, 2020 02:18
stm написав:
... и давайте по чесноку тарелки всё равно ополаскивать перед загрузкой
Никогда этого не делал!
А сковородки обычно нельзя мыть посудомойке.
И да, есть полноразмерные ПМ шириной 60см, а есть для 2х человек 45см. Там и воды меньше, и э/э, и половины таблетки хватит...
А ещё можно на половину загрузки включить
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Vint
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Додано: Нед 03 тра, 2020 02:39
Vint написав: stm написав:
... и давайте по чесноку тарелки всё равно ополаскивать перед загрузкой
Никогда этого не делал!
А сковородки обычно нельзя мыть посудомойке.
И да, есть полноразмерные ПМ шириной 60см, а есть для 2х человек 45см. Там и воды меньше, и э/э, и половины таблетки хватит...
А ещё можно на половину загрузки включить
Чёт вспомнилось: 99% людей заканчивают мытье посуды фразой: "Бл..дь, еще ж сковородка..." )))))
Напомню с чего всё начиналось: посудомойка даже при половине загрузки не помоет вашу сковородку, а 3 тарелки я не потрачу больше воды в литрах, чем при посудомойке. Как человек с посудомойкой на 45 или 60 или вообще 40см есть отдельно стоящая для 5кв.м кухни ))) тратит воды наравне со мной?!
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stm
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