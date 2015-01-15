ліра із 3,5 на 7
якщо взяти на 1.1.2017, то злотий навіть подорожчав із 4,2
в тебе підрахунки, як у будівельника.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 тра, 2020 13:14
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
злотий із 3,7 на 4,15
ліра із 3,5 на 7
якщо взяти на 1.1.2017, то злотий навіть подорожчав із 4,2
в тебе підрахунки, як у будівельника.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Нед 03 тра, 2020 13:52
Я, шановний, нічого не підраховував.
Нехай Вас НЕ турбує ні валюта Польщі, ні валюта Туреччини: в найближчі 70 років Вам там і не бути, і не жити, і не працювати... Краще думайте, сидячі під Тернополем на городі свояка, та авторитетно розказуючи киянам, на скільки відсотків подешевшають їх квартири через рік або два, як забрати у свояка запозичені на бетон у 2015 гроші та поїхати на життя у місто мрії...
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
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