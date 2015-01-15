ліра із 3,5 на 7
якщо взяти на 1.1.2017, то злотий навіть подорожчав із 4,2
в тебе підрахунки, як у будівельника.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 тра, 2020 13:14
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
злотий із 3,7 на 4,15
ліра із 3,5 на 7
якщо взяти на 1.1.2017, то злотий навіть подорожчав із 4,2
в тебе підрахунки, як у будівельника.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Нед 03 тра, 2020 13:52
Я, шановний, нічого не підраховував.
Нехай Вас НЕ турбує ні валюта Польщі, ні валюта Туреччини: в найближчі 70 років Вам там і не бути, і не жити, і не працювати... Краще думайте, сидячі під Тернополем на городі свояка, та авторитетно розказуючи киянам, на скільки відсотків подешевшають їх квартири через рік або два, як забрати у свояка запозичені на бетон у 2015 гроші та поїхати на життя у місто мрії...
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Додано: Нед 03 тра, 2020 16:24
Нарахунок Граца, три дня тому телефонували, що є відкрита позиція контрактника на фірму що розробляє вимірювальне обладнання в тім місті.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Нед 03 тра, 2020 19:03
Ах, только завидовать парням...
Картошка подрастает, мозги пучатся, в животике урчит, банкомат выдал от государства обещанную тысчонку. Когда у человека есть 1000 гривен - он становится невероятно умным...
Даже начинает мычать. Иногда блеять...
Пане flyman'e! Треба їхати, летіти, повзти!
Бо засидетесь та можете почати блеяти, як Мизантроп...
А так хоч при грошах будете...
Оскільки Ви в цікавому містечку Graz ніколи в житті не були, а я бував не один раз - то дам пораду спочатку вивчити податкову політику Австрійської республіки. Коли я вечеряв у ресторації готелю, який винаймав угорець, і він же подавав "Шніцель по-Віденськи" за 6,5 ойро, багато цікавого той угорець розказав про податки там.
Польські закони покажуться просто дитячою забавою...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 03 тра, 2020 19:22, всього редагувалось 1 раз.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Додано: Нед 03 тра, 2020 19:28
Краткость — сестра таланта (А.П. Чехов)
а ти займаєшся графоманством та катаєш простині тексту.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Нед 03 тра, 2020 19:29
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Хi xi@ слоны полезные животные@
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Нед 03 тра, 2020 19:40
Куди там Чехову - вже 25 (двадцять п"ять) повідомлень пан flyman за день накатав...
Це, правда, ще не рекорд - рекорд у пана flyman"а за добу 42 (сорок два)! Але ще й не вечір...
А сплутатися з мекаючим - почати плутати Степана Бандеру з містом Бендери... - ну як вище...
Той мекаючий не один рік прожив у вагончику на Камчатці, навчить ще й не тому...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 03 тра, 2020 19:45, всього редагувалось 1 раз.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Додано: Пон 04 тра, 2020 09:53
любителям халявки приготовиться
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4954756#p4954756
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Пон 04 тра, 2020 15:59
Ну, халявка-не халявка, а при курсе доллар-лира сегодня 7,04 - лафа точная.
Турецкая пресса с утра пишет, что вроде как разослали то-ли 2,5 миллиона, то-ли 20,5 миллионов писем-приглашений туристам прошлого года на четырех языках.
Сейчас возвращался с прогулки в горы - купил апельсины по 3 лиры кг - это по 11 гривен кг.
Ну, как бы и халявка... Такая же цена была и в прошлом году.
Цветёт гранат... Ждет туристов... Но гранат поспеет только к сентябрю.
Интересно, а как готовятся к сезону Кирилловки, Приморски и Затоки?
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
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