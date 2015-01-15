Додано: Пон 04 тра, 2020 17:13

Сало тут не продають, є пара магазинів, що тримають українці, там продають, я не заходив і не питав.

Баранина так: якшо нога морожена, то 30 лір кг, або десь 110 гривень кіло.

Якщо свіжа, то від 40 лір кг - то десь від 150 гривень кіло. Я беру свіжу.

Яловичина по видах - від 35 лір кг десь від 120 гривень кіло.

Молоко жирне 3 ліри - десь 11 гривень літр. Масло вершкове 30 гривень пачка.

Горілка є в продажу навіть Неміров - я не беру, ціну не дивися. Віскі Ірландія Велика Британія США від 120 лір - то десь 450 гривень пляшка 0,7. Таке беру.

Огірки 5 лір - 18 гривень кіло.

Томати - така ж ціна.

Гречку тут не вживають - говорили, що десь є в продажу є Made in Ukrаine - не шукав.

Рис 1 кг від 2 до 9 лір кг (від 8 до 35 грвиень кіло) в залежності від сорту та країни постачання. Макарони теж 2 ліри - 8 гривень пачка 0,5 кг - то турецькі, 9 лір (35 гривень) - то Італія. Соуси до макаронів Італія - 15 лір або 55 гривень банка - там - мабуть - грамів 200.

Вино сухе до баранини не марочне від 29 лір, марочне то від 35 лір - десь 135 гривень пляшка. Беру тільки марочне.

Востаннє редагувалось akurt в Пон 04 тра, 2020 20:38, всього редагувалось 1 раз.

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