Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Сало тут не продають, є пара магазинів, що тримають українці, там продають, я не заходив і не питав. Баранина так: якшо нога морожена, то 30 лір кг, або десь 110 гривень кіло. Якщо свіжа, то від 40 лір кг - то десь від 150 гривень кіло. Я беру свіжу. Яловичина по видах - від 35 лір кг десь від 120 гривень кіло. Молоко жирне 3 ліри - десь 11 гривень літр. Масло вершкове 30 гривень пачка. Горілка є в продажу навіть Неміров - я не беру, ціну не дивися. Віскі Ірландія Велика Британія США від 120 лір - то десь 450 гривень пляшка 0,7. Таке беру. Огірки 5 лір - 18 гривень кіло. Томати - така ж ціна. Гречку тут не вживають - говорили, що десь є в продажу є Made in Ukrаine - не шукав. Рис 1 кг від 2 до 9 лір кг (від 8 до 35 грвиень кіло) в залежності від сорту та країни постачання. Макарони теж 2 ліри - 8 гривень пачка 0,5 кг - то турецькі, 9 лір (35 гривень) - то Італія. Соуси до макаронів Італія - 15 лір або 55 гривень банка - там - мабуть - грамів 200. Вино сухе до баранини не марочне від 29 лір, марочне то від 35 лір - десь 135 гривень пляшка. Беру тільки марочне.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 04 тра, 2020 20:38, всього редагувалось 1 раз.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Спасибо, пан Акурт, интересная тема. Тоже с семьёй планирую в теплые края перебраться. Основная причина - климат здоровью не подходит. Просветите, пожалуйста, если Вам известно, частный сектор в Турции в каком виде сейчас? Так щоб садок вишневий коло хати...
Только сегодня думал сделать репортаж о том, что у нас и не у нас называется "таун-хауз", то есть дома, где частные дома в 2-3 этажа пристроены друг к другу. Такой комплекс есть буквально за углом. Сделаю фото выложу. Но не дешево: выставили в прошлом году ОДИН всего - ОДИН в продажу - за 150 000 долларов - "улетел" прямо. Но 150 000 есть за что: там три этажа! Свой газон перед домом и свой газон за домом. Был "вторичный рынок" - покупатели сделали косметический ремонт снаружи (покрасили стены снаружи) и внутри ( в окна первого этажа видно, что освежили). Но "улетел" невероятно быстро. Я даже удивился. Среди того, на что я обратил внимание - от Анталии в горы всего 20 км - высота примерно 1600 м над уровнем моря - поселения с очень даже не дешевыми домами. Так вот нет объявлений о продаже. Есть только продажа земельных участков и то - вот я на той неделе поднимался на высоту почти в 2000 м над уровнем моря на горное плато - увидел по дороге только 3 объявления о продаже земельных участков. Виллы здесь есть в продаже - в три этажа с площадью примерно 350 квадратов, со своим личным плавательным бассейном и лифтом, но цена высокая - 3,5 миллиона лир - это примерно 500 тыс. долларов. Думаю, ваши представления о невероятной погоде в Анталии преувеличены: сегодня ночью +17, днем +19..+22. Между прочим, в прошлом году в это время уже все сидели по шею в море. Интересный свежий репортаж-интервью нашей украинки. https://www.ukr-ayna.com/uk/ukrainka-ro ... rechchini/
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt написав:Интересно, а как готовятся к сезону Кирилловки, Приморски и Затоки?
Українські курорти таємно приймають туристів на карантині. В Україні почалися травневі свята – на довгі вихідні багато людей любить виїжджати за місто, а то й до моря. У період карантину це не тільки небезпечно для здоров'я, але й незаконно. Та й різні готелі й турбази повинні бути закриті, згідно з рішенням Кабміну. Однак деякі зони відпочинку вирішили "забити" на букву закону й підзаробити грошей – для приманки клієнтів навіть використовують знижки. України. Наприклад, у готелі Grazia, що в Затоці, теж можна зупинитися – адміністраторка навіть пообіцяла знижку "від себе" розміром 5%. Оселитися можна і в одеському Boomerang Boutique Hotel.
На тому ж Booking можливостей для броні – хоч греблю гати. Щоправда, не всі зазначені там готелі працюють в умовах карантину, але в деяких прямо зараз можна побачити попередження про останні вільні кімнати.
Ще одним способом заробити на туристах стала оренда будинків і квартир біля моря за "карантинними" цінами. На OLX власники саме так і приваблюють гостей. Втім, система в багатьох така, що винаймати потрібно відразу весь будинок, а не окрему кімнату.
Водночас деякі курорти вирішили не тільки не заробляти під час травневих свят, а й посилити карантинні заходи упродовж цього періоду. Наприклад, жителі Кирилівки, що на Азовському морі, самі просили владу обмежити в'їзд до селища – боялися, що занесуть заразу.
У підсумку так і вчинили – 30 квітня на в'їзді до населеного пункту встановили блокпост, а пускати на територію селища будуть тільки тутешніх жителів. Така ж ситуація і в сусідньому Лиманському.
Да, літо буде цікавим... "Режим з гігієною..." Дідусь Баффет в суботу сказав те, що пізніше підтвердили і на київській гілці цього форуму:
rjkz написав:Так что, кризис лучше встречать без долгов и на зеленом матраце, выглядывая в окно на кризис, попивая кофей с бутыльбродом с красной/черной икрой. Когда кризис будет на излете и начнется рост - потрошить матрац.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган анонсував поетапне послаблення карантину з 11 травня. З цього дня зможуть відновити роботу перукарні й торгові центри. Також послаблюються обмеження свободи пересування. Зокрема, знімаються обмеження на поїздки до 7 міст – Анталії, Айдину, Ерзуруму, Хатаю, Малатії, Мерзину та Мугли.
Дозволять виходити на вулицю людям, старшим 65 років, але не більш ніж на 4 години на день. З 13 травня дозволять виходити з дому й дітям до 14 років – на відстань "у пішій доступності від дому" і також не більш ніж на 4 години на день у визначений час: з 11 ранку до 3 години дня.
Нагадаємо, зараз літнім людям і дітям зовсім заборонено виходити з дому.
Як повідомлялося раніше, школи в країні залишаться закритими до 31 травня.
Унуноктий написав:Кажется мне что после коронавируса многие поймут насколько нужно иметь собственное жильё.
Оживилась украинская диаспора в Анталии и начали друг у друга спрашивать, в каком районе Анталии лучше купить квартиру для родственников и знакомых. В том числе появились мысли о том, чтобы купить квартиру в Анталии или Алании и сдавать ее - в том числе - хи-хи - через посредников. Я как могу консультирую нашу диаспору и с цифрами на руках показываю, что "вкинуть" 50 000 баксов, чтобы получать 200 - глупо. Лучше вкинуть 50 000 в Харьков, Днепр, Киев или Львов и получать в 2-3 раза больше. Квартиру на курорте надо покупать для себя, любимого, и наслаждаться жизнью.
Вот репортаж о том, что я писал выше - "таун-хауз" в очень приличном месте, выставлен на продажу в прошлом году осенью за 150 000 долларов - "убежал" быстро и легко в очень хорошие руки. Там три этажа, на третьем есть 2 открытые веранды. За их блоком есть небольшой участок земли с забором (справа под пальмами). Как видите, молодая семья не простая - завезли уже катер... Обратите внимание на удачное расположение именно этого блока: вся земля, что между стеной дома и окружающим комплекс домов забором, все их. Мелочь, а приятно... есть где и катер поставить, и авто, и даже уже каркас беседки поставили... Садок вишневий коло хати? - не видел вишню в Анталии, а гранатовые деревья - прямо напротив этого дома, в общедоступном саду. Гранат сейчас цветёт...
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Слідкую за оновленням даних Інституту статистики Туреччини - самому цікаво - за квітень ще нема результатів по нерухомості. Зараз повернувся із відвідин мосту Алладіна - 13 сторіччя - то був здивований темпам спорудження комплексу таунхаузів KORU ANTALYA VİLLALARI Не ображайтеся, але в світі дуже-дуже багато вдалих, успішних та тому заможних людей... Перший ряд будинків (на фото праворуч) вже готовий, другий ряд - готові коробки і підведені під дах. На дахах видно сонячні батареї - я повз їхав - іде монтаж - там відразу буде електрика і для себе, і на продаж за "зеленим тарифом". В Україні таке обладнання із монтажем для отримання електричної енергії сонця вартує від 600 доларів за 1 кВт потужності. Дозволена потужність приватній особі в Україні - 30 кВт. Мій приятель тим займається в Україні дуже дуже жваво і активно. Перерв у роботі бригади немає...
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).