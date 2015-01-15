Додано: Вів 05 тра, 2020 19:42

akurt написав: вже нема мішків куди гроші пакувати - сам дивуюсь, навіщо стільки. Як писав вище Козак-характерник - у труні кишень немає...

вже нема мішків куди гроші пакувати - сам дивуюсь, навіщо стільки. Як писав вище- у труні кишень немає...

люди формально вірять у Бога, однак поводяться так, ніби Бога немає. Його можна побачити в каплицях, на образках, але тільки не в житті

гроші узурпують право підтримувати або ж гарантувати людині життя. Ніби її створив не Бог. Ніби не Його подихові ми завдячуємо кожною миттю. Ніби то не воскреслий Ісус подарував нам безсмертя

– То для кого ви все це збудували?

Ідол пропонує привабливі страви, але потім виявляється, що ними неможливо втамувати голод, який відчуває людина

Йдеться не про те, щоби бути вбогим чи багатим, а про те, щоби бути вільним

Треба пам’ятати про те, що життя є в Богові. Адже Бог нас любить і знає, що нам потрібно. Він знає про наші голод і спрагу, а ще Він знає, як їх утамувати. Христос перемагає наші зради та вірус ідолатрії, щоби ми згадали про Бога. Христос закликає нас до навернення

Чимало осіб, хоча й декларують, що вони віруючі, однак віддаляються від Церкви і віри. Ці. Бог стає непотрібним: люди перестають Його шанувати і підтримувати з Ним зв’язок. Це стиль життя ситих та самовдоволених. З повним шлунком та напханим гаманцем людині вже не хочеться згинати коліна перед якимось Господом. Але будьмо уважні! Коли Бога звідкись виганяють, після Нього не залишається «порожнє місце». Там відразу оселяється якийсь божок. Мартін Лютер мав рацію, коли стверджував, що людина – це виробник ідолів. Ми від початку шукаємо чогось, у що можна вдивлятися з надією і оточувати почестями: троном, статуями, святими деревами або живими гуру. Гроші – це той божок, який, потрапивши в людське серце, відразу усуває звідти всілякі думки про Господа Бога.Христос просвітлює того, хто заблукав, і словом, і способом життя. Він застерігає Своїх учнів: «Глядіть, остерігайтеся всякої зажерливости, бо життя чоловіка не залежить від достатку маєтку його» (Лк. 12:15). Ісус переконує, що в цьому наше покликання. АІсус Христос розповів притчу про чоловіка, який одного разу зібрав на своєму полі надзвичайно щедрий урожай. Він недовго думав і кинувся у вир праці, щоб усе, що мав, зберегти. Він зруйнував старі стодоли і почав будувати нові. Працював, як віл, і він, і вся його родина. Не мав часу для себе, для дітей, зустрічався з ними лише мимохідь. Не дозволяв собі зайвих витрат, розмов, не мав коли навіть помолитися. Ніхто не міг захворіти, бо час – це гроші. Врешті цей чоловік звіз увесь врожай до комор, дохід поклав у банк і, задоволений, полегшено зітхнув. Адже тепер він забезпечив себе аж до старости. Тепер можна спати спокійно. «Нерозумний, – каже Бог. – Ночі цієї ось душу твою зажадають від тебе, і кому позостанеться те, що ти був наготовив?» (Лк. 12:20).Часто бачу великі будинки, доглянуті сади, дорогі автомобілі, просторі гаражі. Все загороджено, до огорожі під’єднано струм. А в оселі двоє людей похилого віку, а часом хтось один.– Ви самі це збудували? – одного разу запитав я в старшого чоловіка.– Так! – відповів він і захоплено почав розповідати, скільки праці треба було у все це вкласти, від скількох відпусток і задоволень відмовитися. А все задля цього будинку.– А де інші? – запитав я.Тиша і сум на обличчі. Скупа сльозина. Звісно, я про все здогадався. Дружина витримала лише кілька років. Врешті їй набридло економити, економити, на всьому і завжди економити. А діти? Їх двоє. Один син у Гамбурзі, інший – у США. Усе життя батьки навчали дітей, що основне – це гроші. Отож, діти добре засвоїли цей урок і досягли неабияких успіхів. Звісно ж, у найприбутковішій сфері.. Кожен ідол – фальшивий, тобто настане час – і він нас ошукає. Скільки чудових, дружних та вихованих родин розпалися після того, як дідусі-бабусі залишили їм спадок, який треба було поділити. Скільки братів і сестер не здатні на хороші стосунки лише тому, що батьки обдарували когось із них щедріше. Адже основне – це гроші.Чимало святих мали багато грошей та розпоряджалися великими квотами. Вони зробили багато добрих справ, побудували шпиталі, друкарні, гуртожитки. Бог багато давав цим людям, бо їхнє серце не уразила жадоба. Вони нічого не тримали «на потім». Не заощаджували «на всякий випадок». Для них Бог був усім. Саме Йому вони довіряли. Часто Бог не може нам багато дати, бо з тим усім ми пішли б до пекла, потягнувши за собою інших.. А вільним від турботи про гроші є лише Христос і той, у кому Христос переможе того божка. І дасть йому силу не піддаватися чарам мамони. До божка не можна ставитися серйозно, хоча саме цього він вимагає і постійно хоче переконати в тому, що лише він вирішує наші життєві проблеми.. Вільна людина тримається подалі від божків, вміє відмежуватися від них: св. Франциск називав гроші «лайном диявола».