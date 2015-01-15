Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ну, припустимо, Вас сало хвилює - то зрозуміло, то від голоду. Але якщо Вас таун-хаузи хвилюють - то то дивно... То приблизно як питання "Скільки палаців продано в березні-квітні в Швейцарії?"... Скільки цоколів, всередині оштукатурених, не пошпакльованих, і тому не пофарбованих, але з електричною плиткою на 2 комфорки, продано в Бучі за березень-квітень?
Востаннє редагувалось akurt в Вів 05 тра, 2020 17:49, всього редагувалось 1 раз.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
RomaS написав:Спасибо, пан Акурт, интересная тема. Тоже с семьёй планирую в теплые края перебраться. Основная причина - климат здоровью не подходит. Просветите, пожалуйста, если Вам известно, частный сектор в Турции в каком виде сейчас? Так щоб садок вишневий коло хати...
Це помилка, я про такі мрії в Анталії, Акурт все дуже по вумному зробив, зайшов в ліквід по гарній ціні нічим не ризикуя, і користується. З будинками це і ризик-бо там дуже багато нюансів, і їнша сума ризику . Я в свій час дуже багато людей навчав в Турції онлайн, а вони мене-висновок-Акурт все зробив влучно. Я б це порівняв з купівлею тойота за 50 тис. доларів, яка вже через рік буде коштувати 42, а ще через рік? Тому, якщо ви в майбутньому хочете придбати авто за 50 тис., то квартира в Анталії це краще по задоволенню і динаміці в ціні, ніж авто. А от придбання будинка в Анталії, можно порівняти з придбанням Акури з 3-х річним використанням- коли втрати від придбання випереджають задоволення від його використування. Тому, Акурт і не дивиться на будинки, це йому не цікаво. Мені також.
На цю тему пригадую рік 2018, коли в квітні допомагав вибирати приятелю квартиру в Анталії - зауважу, що в нього в Україні тільки під оренду 4 квартири. Я йому сказав тоді: - Миколо, ти живеш у власній квартирі площею в 120 квадратів, хто тебе назве вумним, якщо ти приїдеш додому і будеш вихвалятися, що ти ще й купив квартиру за 150 000 доларів? Купи за 50 000 - і тебе всі будуть рахувати за вумного.
Ну, за 50 000 не вдалося, але за 54 000 досить гарну новеньку "1+1" площею в 60 квадратів поверх 3, вікна на південь, під вікном спальні - рокарій та пальма, вид з "французького балкона" на басейн свого будинка та на сад с помаранчами - взяв - і дуже задоволений. В квартиру закупив ТІЛЬКИ: всю побутову техніку Samsung - від чайника до великого холодильника та кодиціонери Daikin. Все інше вже було готовим. У будинка така велика власна територія, що з двох боків - заїзд на територію на паркувальні місця з двома (!!!) брамами з електроприводом. В будинку 30 (не 300, а 30) квартир. Він зазвичай зранку плаває в басейні, а жінка дивиться на нього з балкона та готує сніданок. Зекономлені 100 000 доларів віддав сину, який мешкає із жінкою в (назву однієї дуже дуже відомої країни - але не Польщі - видалено) - той хотів переїхати саме в 3-и поверховий таун-хауз. Оце - вумно!
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt написав:Зекономлені 100 000 доларів віддав сину, який мешкає із жінкою в (назву однієї дуже дуже відомої країни - але не Польщі - видалено) - той хотів переїхати саме в 3-и поверховий таун-хауз. Оце - вумно!
А от це не вдалий вчинок, бо якби навіть та країна , назва , якої видалена, ту суму мені просто подарувала, щоб я в неї переїхав, то я б точно не поїхав, за мільон вже можна б було, а за 10 поїхав би. Але щоб туди вкладатися, хай йому грець!
akurt написав:Зекономлені 100 000 доларів віддав сину, який мешкає із жінкою в (назву однієї дуже дуже відомої країни - але не Польщі - видалено) - той хотів переїхати саме в 3-и поверховий таун-хауз. Оце - вумно!
А от це не вдалий вчинок, бо якби навіть та країна , назва , якої видалена, ту суму мені просто подарувала, щоб я в неї переїхав, то я б точно не поїхав, за мільон вже можна б було, а за 10 поїхав би. Але щоб туди вкладатися, хай йому грець! Цю країну можна порівняти з наркотичною залежністю, чим далі там живеш, тим більше залежність і більше грошей необхідно. Хай там живуть наркозалежні.
Пане Trast'e там розрахунок теоретично вірний: його син живе у трикімнатній квартирі, взятій в іпотеку щось на 20 - здається - років. Син має роботу вкрай престижну, ВНП і наміри на громадянство. Вони порахували, що квартиру з іпотеки можна вже продати із прибутком і переїхати в більш просторий таун-хауз, говорили, що в три поверхи. Так що там є сенс. Ну і батькові чесно кажучі вже нема мішків куди гроші пакувати - сам дивуюсь, навіщо стільки. Як писав вище Козак-характерник - у труні кишень немає... Спитаю подробиці - якщо скажуть - напишу. Самому цікаво. Хлопчина молодець - в Україні отримав 2 дипломи - сам туди пробився і працює за фахом. Не ІТ. Жінка його теж працює...
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt написав:Пане Trast'e там розрахунок теоретично вірний: його син живе у трикімнатній квартирі, взятій в іпотеку щось на 20 - здається - років. Син має роботу вкрай престижну, ВНП і наміри на громадянство. Вони порахували, що квартиру з іпотеки можна вже продати із прибутком і переїхати в більш просторий таун-хауз, говорили, що в три поверхи. Так що там є сенс. Ну і батькові чесно кажучі вже нема мішків куди гроші пакувати - сам дивуюсь, навіщо стільки. Як писав вище Козак-характерник - у труні кишень немає... Спитаю подробиці - якщо скажуть - напишу. Самому цікаво. Хлопчина молодець - в Україні отримав 2 дипломи - сам туди пробився і працює за фахом. Жінка теж працює...
Ця країна вам не Україна, там все складніше, куштували -знаємо, але якшо дуже коротко то там все багатство приманливе, сьогодні маєшь, а вже завтра якийсь з суду іск і не маєшь нічого. Ви коли в тій країні буваєте, раджу вам поспілкуватися з бомжами, які полюбляють жити в даунтауні, там багато людей є з дуже гарними дипломами.
akurt написав:вже нема мішків куди гроші пакувати - сам дивуюсь, навіщо стільки. Як писав вище Козак-характерник - у труні кишень немає...
Чимало осіб, хоча й декларують, що вони віруючі, однак віддаляються від Церкви і віри. Ці люди формально вірять у Бога, однак поводяться так, ніби Бога немає. Його можна побачити в каплицях, на образках, але тільки не в житті . Бог стає непотрібним: люди перестають Його шанувати і підтримувати з Ним зв’язок. Це стиль життя ситих та самовдоволених. З повним шлунком та напханим гаманцем людині вже не хочеться згинати коліна перед якимось Господом. Але будьмо уважні! Коли Бога звідкись виганяють, після Нього не залишається «порожнє місце». Там відразу оселяється якийсь божок. Мартін Лютер мав рацію, коли стверджував, що людина – це виробник ідолів. Ми від початку шукаємо чогось, у що можна вдивлятися з надією і оточувати почестями: троном, статуями, святими деревами або живими гуру. Гроші – це той божок, який, потрапивши в людське серце, відразу усуває звідти всілякі думки про Господа Бога.
Христос просвітлює того, хто заблукав, і словом, і способом життя. Він застерігає Своїх учнів: «Глядіть, остерігайтеся всякої зажерливости, бо життя чоловіка не залежить від достатку маєтку його» (Лк. 12:15). Ісус переконує, що в цьому наше покликання. А гроші узурпують право підтримувати або ж гарантувати людині життя. Ніби її створив не Бог. Ніби не Його подихові ми завдячуємо кожною миттю. Ніби то не воскреслий Ісус подарував нам безсмертя.
Ісус Христос розповів притчу про чоловіка, який одного разу зібрав на своєму полі надзвичайно щедрий урожай. Він недовго думав і кинувся у вир праці, щоб усе, що мав, зберегти. Він зруйнував старі стодоли і почав будувати нові. Працював, як віл, і він, і вся його родина. Не мав часу для себе, для дітей, зустрічався з ними лише мимохідь. Не дозволяв собі зайвих витрат, розмов, не мав коли навіть помолитися. Ніхто не міг захворіти, бо час – це гроші. Врешті цей чоловік звіз увесь врожай до комор, дохід поклав у банк і, задоволений, полегшено зітхнув. Адже тепер він забезпечив себе аж до старости. Тепер можна спати спокійно. «Нерозумний, – каже Бог. – Ночі цієї ось душу твою зажадають від тебе, і кому позостанеться те, що ти був наготовив?» (Лк. 12:20).
Часто бачу великі будинки, доглянуті сади, дорогі автомобілі, просторі гаражі. Все загороджено, до огорожі під’єднано струм. А в оселі двоє людей похилого віку, а часом хтось один.
– Ви самі це збудували? – одного разу запитав я в старшого чоловіка.
– Так! – відповів він і захоплено почав розповідати, скільки праці треба було у все це вкласти, від скількох відпусток і задоволень відмовитися. А все задля цього будинку.
– А де інші? – запитав я.
Тиша і сум на обличчі. Скупа сльозина. Звісно, я про все здогадався. Дружина витримала лише кілька років. Врешті їй набридло економити, економити, на всьому і завжди економити. А діти? Їх двоє. Один син у Гамбурзі, інший – у США. Усе життя батьки навчали дітей, що основне – це гроші. Отож, діти добре засвоїли цей урок і досягли неабияких успіхів. Звісно ж, у найприбутковішій сфері.
– То для кого ви все це збудували?
Ідол пропонує привабливі страви, але потім виявляється, що ними неможливо втамувати голод, який відчуває людина. Кожен ідол – фальшивий, тобто настане час – і він нас ошукає. Скільки чудових, дружних та вихованих родин розпалися після того, як дідусі-бабусі залишили їм спадок, який треба було поділити. Скільки братів і сестер не здатні на хороші стосунки лише тому, що батьки обдарували когось із них щедріше. Адже основне – це гроші.
Чимало святих мали багато грошей та розпоряджалися великими квотами. Вони зробили багато добрих справ, побудували шпиталі, друкарні, гуртожитки. Бог багато давав цим людям, бо їхнє серце не уразила жадоба. Вони нічого не тримали «на потім». Не заощаджували «на всякий випадок». Для них Бог був усім. Саме Йому вони довіряли. Часто Бог не може нам багато дати, бо з тим усім ми пішли б до пекла, потягнувши за собою інших.
Йдеться не про те, щоби бути вбогим чи багатим, а про те, щоби бути вільним. А вільним від турботи про гроші є лише Христос і той, у кому Христос переможе того божка. І дасть йому силу не піддаватися чарам мамони. До божка не можна ставитися серйозно, хоча саме цього він вимагає і постійно хоче переконати в тому, що лише він вирішує наші життєві проблеми. Треба пам’ятати про те, що життя є в Богові. Адже Бог нас любить і знає, що нам потрібно. Він знає про наші голод і спрагу, а ще Він знає, як їх утамувати. Христос перемагає наші зради та вірус ідолатрії, щоби ми згадали про Бога. Христос закликає нас до навернення. Вільна людина тримається подалі від божків, вміє відмежуватися від них: св. Франциск називав гроші «лайном диявола».
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.