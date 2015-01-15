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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 598599600601
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 21:09

  akurt написав:
  Trast написав:Ви коли в тій країні буваєте, раджу вам поспілкуватися з бомжами, які полюбляють жити в даунтауні, там багато людей є з дуже гарними дипломами.


В ту країну країну важко попасти. Я й не намагався. Мені вистачає Шенгену та візи в США на 10 років. Бомжі є скрізь, крім Туреччини. Я досі не можу збагнути, де Ердоган заховав майже 4 мільони біженців із Сирії - я вже поїздив багато і то не бачив, де вони живуть...

В США бомжі специфічні... Сплять у картонних коробах під мостами - ніхто не ганяє. Але ж не хочуть жити та працювати десь в Канзас-сіті, а подай їм Сан Францисько або Лос Анджелес... І не менше... Прискіпливі...

Там є різні бомжи, я спочатку за благодійність з ними тренував свою англійську, а потім вже мав багато з ким і відверті розмови і ті розповіді були не пусті.
В тій країні можливо зголосити себе банкрутом тільки раз в житті, а потім ти вже чи в тюрьмі, чи живешь на центральних вулицях даунтауну , але я звідти поїхав, коли в руках тих бомжей побачив справжні дипломи , справжні документи виходців тої країни.
Я за 2 роки мав величезну можливість поспілкуватися з багатьма емігрантами-але це все були далеко не щасливі люди.
Саме на зараз сама вільна країна-це Україна.
І сама не відповідальна перед громадянами, теж Україна.
Але...
Багато чого бачив і знаю про що кажу.

А сирійські біженці є, але вони більш там, де є чим розжитися, багато їх біля Софії в Стамбулі, багато їх біля Золотого Базару.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 08:39

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

як цікаво не темі закордонної нерухомості, перейшли на обговорення життя бомжів
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 08:44

НЕДВИЖИМОСТЬ В АНТАЛИИ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

1. Какой курс доллар-лира по состоянию на 7 мая 2020?
- 7,216 лиры за доллар. Рекорд. К сожалению, в Турции нет полей и шахт, где - как в других странах - добывают доллары и потому их не покупают на сегодня даже по 27...
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2. Как это влияет на покупательную способность украинцев, живущих в Анталии?
- они поют песню "Это же надо, как свезло!" Коэффициент перевода лиры в гривну на сегодня 3,75, а еще недавно был 4, а еще недавно был 5,5...
3. Как это влияет на покупательную способность иностранцев, живущих в Анталии?
- перкрасно влияет: помидоры они покупают по 2 (две) лиры за кг или по 7,50 гривны, а апельсины по 3 (три) лиры кг или по 11,25 гривны кг.
4. Как вы относитесь к фразе "Не хлебом единым жив человек?".
- Хорошо отношусь. Бензин я покупаю на British Petroleum по 5,4 лиры или по 20,25 гривны. Велосипед хотел купить - горный самый крутой с алюминиевой рамой и оборудованием Shimano - стоил 1200 лир или 200 долларов - жаба давила - теперь стоит аж 1200 лир или 4 500 гривен - теперь покупаю.
5. А где вы на нем ездить будете?
- с 7 мая снят карантин с провинции Анталия и города Анталия - по велодорожкам вдоль Средиземного моря, а также в горах. Вчера только устроили пикник у водопада на высоте 1400 м над уровнем моря. А приятель доехал не велосипеде до поляны горных пионов.
6. А что с арендой квартир?
- Приятели попали в засаду.
- А что так?
- Им лендлорд снизил квартплату в 2 раза - на время карантина - до 600 лир или до 2 250 гривен в месяц. Одновременно снижены в 2 раза цены в мебельных магазинах. Они сразу решили обновить всю мебель квартире - уже выбрали - слава Богу не оплатили ибо подумали, что будет неудобно и даже стыдно завозить новую мебель на глазах у благодетеля-лендлорда.
- Мудро.
7. Можно ли снять в Анталии сегодня квартиру?
- Практически невозможно. Приятели решили снять квартиру - поставили лендлордам условие: "Только такой то район" - нет предложений, отменили условие района, поставили условие: "Не первый и не последний этаж" - нет предложений. Отменили это условие и поставили условие: "Хоть какую-то хоть где-то". Нет предложений. Один риэлтор предложил с условием: "Только госслужащий. Только с зарплатой от государства. Если кто-то в семье работает в турбизнесе - заявка автоматически снимается".
8. З какую цену можно на сегодня жить в Анталии?
- Если вам удастся снять квартиру под гарантии госслужащего, то я бы рекомендовал снять квартиру "2+1" (трешка) в отдаленном от моря районе Кепез за 1000 лир в месяц (3 750 гривен) и на прожитие двоих человек выделить 150 (сто пятьдесят) долларов в месяц.
9. А точно хватает 150 долларов в месяц?
- смотрите на примере семьи нашей украинской женщины с двумя детьми: она на рынке скупилась на 35 лир - двое детей 6 и 3 годика - это и фрукты (клубника, апельсины) и овощи, и рыба - хватило на 2 дня. Теперь считаем: 150 долларов - 1080 лир или 36 лир в день.
10. Так вы рекомендуете не покупать квартиру в Анталии, а арендовать?
- Нет, я ничего не рекомендую, я рассказываю, как живут наши в Анталии и что мы рассказали приятелям из славного города Запорожье, где муж, жена и сынишка сидят на карантине, жена уже не может смотреть на мерзкую тварь под названием "муж", который рассказывает очередные басни про то, как он в летний сезон поедет на Азовское море и заработает на туче отдыхантов хучу туеву бабла.
11. А если все же заработает и прискачет проведать эта "мерзкая тварь" с хучей туевой бабла свою жену и сынишку и захочет - как тут пишут - пожевать сала с прожилкой, то что тогда?
- Тогда ему прийдется посетить открытый украинцами вчера в Анталии колбасный магазин от колбасной фабрики, открытой украинцами, и малёхонько скупиться "за свои", например колбасу "Докторская" по 34,55 лиры за 1 кг или по 130 гривен за 1 кг.
- Но наш человек не любит делать покупки "за свои"...
- Это его проблемы.
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“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 09:06

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Можна було не графоманити нову довгу простиню, а просто написати, що ліра до долара ПА7.20 і тепер ще більше йогурта можна набрати на 1 зелений долар.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 09:13

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:9. А точно хватает 150 долларов в месяц?
- смотрите на примере семьи нашей украинской женщины с двумя детьми: она на рынке скупилась на 35 лир - двое детей 6 и 3 годика - это и фрукты (клубника, апельсины) и овощи, и рыба - хватило на 2 дня. Теперь считаем: 150 долларов - 1080 лир или 36 лир в день.

Ну тут навіть такий економний парубок як я відчуваю певне занепокоєння щодо пацієнта, коли він пише про $50 на харчуання однієї особи.
Можливо, 1 місяць можна протягнути на старих запасах і підножному кормі, але щоб це цілорічно мати середні витрати $50 на харч.
Нєвєрю.!

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 09:28

Я, пане Флаймане, на жаль - не вмію писати так коротко та так ємко, як Ви.
Пишаюся талантами... Думка висловлена коротко, але прозоро...
  flyman написав:Це каже, що на ринку Сержики з максимум нахомяченим полтосіком в потних лапках
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
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