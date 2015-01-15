Додано: Чет 07 тра, 2020 08:44

будет неудобно и даже стыдно

"Только госслужащий. Только с зарплатой от государства. Если кто-то в семье работает в турбизнесе - заявка автоматически снимается".

НЕДВИЖИМОСТЬ В АНТАЛИИ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ1. Какой курс доллар-лира по состоянию на 7 мая 2020?лиры за доллар. Рекорд. К сожалению, в Турции нет полей и шахт, где - как в других странах - добывают доллары и потому их не покупают на сегодня даже по 27...2. Как это влияет на покупательную способность украинцев, живущих в Анталии?- они поют песню "Это же надо, как свезло!" Коэффициент перевода лиры в гривну на сегодня 3,75, а еще недавно был 4, а еще недавно был 5,5...3. Как это влияет на покупательную способность иностранцев, живущих в Анталии?- перкрасно влияет: помидоры они покупают по 2 (две) лиры за кг или по 7,50 гривны, а апельсины по 3 (три) лиры кг или по 11,25 гривны кг.4. Как вы относитесь к фразе "Не хлебом единым жив человек?".- Хорошо отношусь. Бензин я покупаю на British Petroleum по 5,4 лиры или по 20,25 гривны. Велосипед хотел купить - горный самый крутой с алюминиевой рамой и оборудованием Shimano - стоил 1200 лир или 200 долларов - жаба давила - теперь стоит аж 1200 лир или 4 500 гривен - теперь покупаю.5. А где вы на нем ездить будете?- с 7 мая снят карантин с провинции Анталия и города Анталия - по велодорожкам вдоль Средиземного моря, а также в горах. Вчера только устроили пикник у водопада на высоте 1400 м над уровнем моря. А приятель доехал не велосипеде до поляны горных пионов.6. А что с арендой квартир?- Приятели попали в засаду.- А что так?- Им лендлорд снизил квартплату в 2 раза - на время карантина - до 600 лир или до 2 250 гривен в месяц. Одновременно снижены в 2 раза цены в мебельных магазинах. Они сразу решили обновить всю мебель квартире - уже выбрали - слава Богу не оплатили ибо подумали, чтозавозить новую мебель на глазах у благодетеля-лендлорда.- Мудро.7. Можно ли снять в Анталии сегодня квартиру?- Практически невозможно. Приятели решили снять квартиру - поставили лендлордам условие: "Только такой то район" - нет предложений, отменили условие района, поставили условие: "Не первый и не последний этаж" - нет предложений. Отменили это условие и поставили условие: "Хоть какую-то хоть где-то". Нет предложений. Один риэлтор предложил с условием:8. З какую цену можно на сегодня жить в Анталии?- Если вам удастся снять квартиру под гарантии госслужащего, то я бы рекомендовал снять квартиру "2+1" (трешка) в отдаленном от моря районе Кепез за 1000 лир в месяц (3 750 гривен) и на прожитие двоих человек выделить 150 (сто пятьдесят) долларов в месяц.9. А точно хватает 150 долларов в месяц?- смотрите на примере семьи нашей украинской женщины с двумя детьми: она на рынке скупилась на 35 лир - двое детей 6 и 3 годика - это и фрукты (клубника, апельсины) и овощи, и рыба - хватило на 2 дня. Теперь считаем: 150 долларов - 1080 лир или 36 лир в день.10. Так вы рекомендуете не покупать квартиру в Анталии, а арендовать?- Нет, я ничего не рекомендую, я рассказываю, как живут наши в Анталии и что мы рассказали приятелям из славного города Запорожье, где муж, жена и сынишка сидят на карантине, жена уже не может смотреть на мерзкую тварь под названием "муж", который рассказывает очередные басни про то, как он в летний сезон поедет на Азовское море и заработает на туче отдыхантов хучу туеву бабла.11. А если все же заработает и прискачет проведать эта "мерзкая тварь" с хучей туевой бабла свою жену и сынишку и захочет - как тут пишут - пожевать сала с прожилкой, то что тогда?- Тогда ему прийдется посетить открытый украинцами вчера в Анталии колбасный магазин от колбасной фабрики, открытой украинцами, и малёхонько скупиться "", например колбасу "Докторская" по 34,55 лиры за 1 кг или по 130 гривен за 1 кг.- Но наш человек не любит делать покупки ""...- Это его проблемы.