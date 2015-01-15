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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 599600601602
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 16:54

Весь текст выше - который завалил кучей мусора тернопольской флудер - написан как результат беседы с "нашими" в Анталии. Рассказывали именно про недвигу и тенденции. Я - конечно - не все написал и не все запомнил.

Так вот, в самом деле снять квартиру сейчас очень сложно - здесь вообще-то нет именно такого, как развилось в Украине - покупать квартиры именно под сдачу. Сдают то, что реально свободное "своё" и свободное по разным причинам.
Этим промышляют только "наши".
Например, одна дама сказала, что она - киевлянка, продала свою квартиру в Киеве и купила здесь за те же деньги 2 (ДВЕ) квартиры и одну сдаёт. Правда, жаловалась, что получается дешево - 300 баксов в месяц. Зато и живет на курорте, и денежка капает...

В Украине ищут "надежных" арендаторов и умные лендлорды отбирают по куче признаков самых надежных. Самыми надежными считаются "ай-тишники".
Здесь самыми надежными считаются именно те, кто работает на госпредприятиях, госучреждениях - ибо они имеют стабильный источник доходов. Не важно, ты ай-тишник или не ай-тишник, главное, что имеешь стабильный источник доходов.
Например, весь май отели крупные ТОЧНО не работают, владельцы отелей всех и даже вице-директоров тоже "временно" уволили так, чтобы подвести под Закон под помощь уволенным - помощь от государства.
Муж одной нашей - "вице директор" - получал чистыми 5 500 лир на руки, сейчас сидит дома. "колбасит" жену и получает 2500 от государства. Но должность за ним сохраняется.
Так вот этот считается "ненадёжным арендатором". Хотя ему и не нужно: родители в подарок на свадьбу - женился на украинке - выдали ключи от "трёшки" площадью в 100 квадратов, где только балконов 3 штуки.
А вот другой турок - работает в "Турктелеком" и получает гораздо меньше - на руки 3 600 лир - "надежный арендатор". Хотя ему тоже не нужно арендовать - его тоже ждет на свадьбу подарок в 100 квадратов.
Кроме того надо учесть ОЧЕНЬ важный факт: в Украине риск - это купить в Укрбуд кучу квартир. И ждать, в каком веке они достроятся.
В Турции риск - это заселить арендатора. Выселить ЕГО КРАЙНЕ СЛОЖНО И В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ НЕВОЗМОЖНО ДАЖЕ ЧЕРЕЗ СУД. По закону он имеет приоритет перед арендодателем.

По поводу иностранцев-арендаторов. Я общаюсь с председателем ОСББ соседнего комплекса - вместе собак выгуливаем - иногда задаю "неудобные вопросы". Так вот говорит, что в их комплексе - 5 подъездов - иногда сдаются через него (имеет копейку) квартиры - ТАК ВОТ СДАЮТ ТОЛЬКО ИНОСТРАНЦАМ и только при таком хитром условии: в двери 2 замка, ключ выдают только от одного. Если он не платит или "проблемный" - срабатывает в нужный момент "верхний замок".
Потому я писал раньше и напишу сейчас: я всегда относился скептически к вложению денег в недвигу в Турции с целью её сдачи в аренду. Сам не занимаюсь/незанимался и другим не советую.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 17:18

По поводу цен на недвигу в Анталии, из той же беседы. Семья: в которой муж - турок, жена - "наша" - очень долго искали осенью квартиру - долго потому, что хотели именно в определенном районе - поближе к работе мужа. После очень долгих поисков нужного нашли вариант на вторичке за 215 000 лир. Это тогда - осенью 2019 - было 35 000 долларов.
В квартире они за 1 день с помощью нанятых сотрудников перекрасили все стены. Это я о том, какое состояние квартиры - единственное, что нужно было сделать - перекрасить (освежить) все стены.
Вот вчера сказали, что такая же квартира этажом выше - над ними - выставлена на продажу за 285 000 лир.
А это уже - как не считай - уже 40 000 долларов.
"Aptal yok!" "Дурних нема" - турецкая народная пословица...
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 18:35

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

а що там із рейсами,
всякими Пегасами та Тюркавіафлотом?
https://ibigdan.livejournal.com/25026546.html

Все это и приводит к тому, что авиакомпании не просто забывают, а и похоже, сознательно вычеркивают нас из своих планов на восстановление маршрутов.

А напомню, что для Qatar Airways мы были не последним рынком...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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