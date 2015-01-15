Додано: Чет 07 тра, 2020 16:54

Весь текст выше - который завалил кучей мусора тернопольской флудер - написан как результат беседы с "нашими" в Анталии. Рассказывали именно про недвигу и тенденции. Я - конечно - не все написал и не все запомнил.



Так вот, в самом деле снять квартиру сейчас очень сложно - здесь вообще-то нет именно такого, как развилось в Украине - покупать квартиры именно под сдачу. Сдают то, что реально свободное "своё" и свободное по разным причинам.

Этим промышляют только "наши".

Например, одна дама сказала, что она - киевлянка, продала свою квартиру в Киеве и купила здесь за те же деньги 2 (ДВЕ) квартиры и одну сдаёт. Правда, жаловалась, что получается дешево - 300 баксов в месяц. Зато и живет на курорте, и денежка капает...



В Украине ищут "надежных" арендаторов и умные лендлорды отбирают по куче признаков самых надежных. Самыми надежными считаются "ай-тишники".

Здесь самыми надежными считаются именно те, кто работает на госпредприятиях, госучреждениях - ибо они имеют стабильный источник доходов. Не важно, ты ай-тишник или не ай-тишник, главное, что имеешь стабильный источник доходов.

Например, весь май отели крупные ТОЧНО не работают, владельцы отелей всех и даже вице-директоров тоже "временно" уволили так, чтобы подвести под Закон под помощь уволенным - помощь от государства.

Муж одной нашей - "вице директор" - получал чистыми 5 500 лир на руки, сейчас сидит дома. "колбасит" жену и получает 2500 от государства. Но должность за ним сохраняется.

Так вот этот считается "ненадёжным арендатором". Хотя ему и не нужно: родители в подарок на свадьбу - женился на украинке - выдали ключи от "трёшки" площадью в 100 квадратов, где только балконов 3 штуки.

А вот другой турок - работает в "Турктелеком" и получает гораздо меньше - на руки 3 600 лир - "надежный арендатор". Хотя ему тоже не нужно арендовать - его тоже ждет на свадьбу подарок в 100 квадратов.

Кроме того надо учесть ОЧЕНЬ важный факт: в Украине риск - это купить в Укрбуд кучу квартир. И ждать, в каком веке они достроятся.

В Турции риск - это заселить арендатора. Выселить ЕГО КРАЙНЕ СЛОЖНО И В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ НЕВОЗМОЖНО ДАЖЕ ЧЕРЕЗ СУД. По закону он имеет приоритет перед арендодателем.



По поводу иностранцев-арендаторов. Я общаюсь с председателем ОСББ соседнего комплекса - вместе собак выгуливаем - иногда задаю "неудобные вопросы". Так вот говорит, что в их комплексе - 5 подъездов - иногда сдаются через него (имеет копейку) квартиры - ТАК ВОТ СДАЮТ ТОЛЬКО ИНОСТРАНЦАМ и только при таком хитром условии: в двери 2 замка, ключ выдают только от одного. Если он не платит или "проблемный" - срабатывает в нужный момент "верхний замок".

Потому я писал раньше и напишу сейчас: я всегда относился скептически к вложению денег в недвигу в Турции с целью её сдачи в аренду. Сам не занимаюсь/незанимался и другим не советую.

“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).