Додано: Чет 07 тра, 2020 19:10

Цікаво, що то Вас так турбує - мабуть, хочеться перший раз в житті літаком покататися...



Катарські авіалінії НІКОЛИ не були для України основним авіаперевізником і виконували рейси тільки з Києва на Доху.

Араби просто більш обережні: першими авіалініями, які припинили авіасполучення в 2014 - якщо я не помиляюся - були Emirates. І на Київ вони ганяли найбільші в світі літаки. Там був сенс: наприклад, вони забезпечували райси з Києва на США (Сан Францисько) з пересадкою в ОАЕ по помірних цінах при високій якості авіаперевезень. Намагалися завоювати ринок якістю, бо переліт з ОАЕ до Сан Францисько продовжувався 15,5 годин!

Для порівняння: Austrian airlines - виконували тільки один рейс в Дніпро, і то не щодня.

Непогане авіасполучення забезпечувала Lufthansa і то тільки з Києва.

З України найбільш потужними авіапервізниками були турецькі Pegasus airlines - які виконували щоденні або майже щоденні рейси зі Львова, Києва, Харкова та Запоріжжя (!!!).

Вони відкрили продаж авіаквитків з 1 червня. Цікаво, що ціни на рейси з 15 червня (я - як і багато інших людей - не впевнений, що з 1 червня дійсно виконають рейси) злетіли з 250 лір до 1250 лір.



Turkish Airlines виконували рейси зі Львова, Києва, Херсона (!!!), здається і з Харкова - вони позавчора оголосили графк відновлення рейсів з 15 червня з майже повним відновленням до кінця серпня.

На жаль, пане flayman'e, Вам не повезло: коли людина живе на 100 доларів на місяць - ну куди вона полетить? Хіба що на свою покинуту напризволяще дачу в бік Коростеня. Вже пора навіть не полоти, а виривати бур"ян, а не сидіти цілодобово на форумах... А я ж радив продати в 2015 тую прєлєсть за 30 000 доларів... Прогавив щастя...

"Хто не ризикує - не п"є шампанського!" - я купив собі авіаквитки на березень 2021 у Марсель. 30 доларів - я взяв по 205 лір - то трохи дорожче пляшки віскі - в один бік - "Стамбул-Марсель" - то не гроші, правда ж? Авіаквитки "Анталія-Стамбул" в один бік по 80 лір - то взагалі цирк - по 300 гривень, майже по ціні трамвайного квитка.



P.S. Якщо сьогодні цю гілку читає мій заочний товариш Libo - подякую за гарну пораду. Користуюся щодня, "выстреливает" вдало через день. Перехрещуся, і побажаю пану Libo здоров"я та наснаги.

“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).