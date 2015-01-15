Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Весь текст выше - который завалил кучей мусора тернопольской флудер - написан как результат беседы с "нашими" в Анталии. Рассказывали именно про недвигу и тенденции. Я - конечно - не все написал и не все запомнил.
Так вот, в самом деле снять квартиру сейчас очень сложно - здесь вообще-то нет именно такого, как развилось в Украине - покупать квартиры именно под сдачу. Сдают то, что реально свободное "своё" и свободное по разным причинам. Этим промышляют только "наши". Например, одна дама сказала, что она - киевлянка, продала свою квартиру в Киеве и купила здесь за те же деньги 2 (ДВЕ) квартиры и одну сдаёт. Правда, жаловалась, что получается дешево - 300 баксов в месяц. Зато и живет на курорте, и денежка капает...
В Украине ищут "надежных" арендаторов и умные лендлорды отбирают по куче признаков самых надежных. Самыми надежными считаются "ай-тишники". Здесь самыми надежными считаются именно те, кто работает на госпредприятиях, госучреждениях - ибо они имеют стабильный источник доходов. Не важно, ты ай-тишник или не ай-тишник, главное, что имеешь стабильный источник доходов. Например, весь май отели крупные ТОЧНО не работают, владельцы отелей всех и даже вице-директоров тоже "временно" уволили так, чтобы подвести под Закон под помощь уволенным - помощь от государства. Муж одной нашей - "вице директор" - получал чистыми 5 500 лир на руки, сейчас сидит дома. "колбасит" жену и получает 2500 от государства. Но должность за ним сохраняется. Так вот этот считается "ненадёжным арендатором". Хотя ему и не нужно: родители в подарок на свадьбу - женился на украинке - выдали ключи от "трёшки" площадью в 100 квадратов, где только балконов 3 штуки. А вот другой турок - работает в "Турктелеком" и получает гораздо меньше - на руки 3 600 лир - "надежный арендатор". Хотя ему тоже не нужно арендовать - его тоже ждет на свадьбу подарок в 100 квадратов. Кроме того надо учесть ОЧЕНЬ важный факт: в Украине риск - это купить в Укрбуд кучу квартир. И ждать, в каком веке они достроятся. В Турции риск - это заселить арендатора. Выселить ЕГО КРАЙНЕ СЛОЖНО И В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ НЕВОЗМОЖНО ДАЖЕ ЧЕРЕЗ СУД. По закону он имеет приоритет перед арендодателем.
По поводу иностранцев-арендаторов. Я общаюсь с председателем ОСББ соседнего комплекса - вместе собак выгуливаем - иногда задаю "неудобные вопросы". Так вот говорит, что в их комплексе - 5 подъездов - иногда сдаются через него (имеет копейку) квартиры - ТАК ВОТ СДАЮТ ТОЛЬКО ИНОСТРАНЦАМ и только при таком хитром условии: в двери 2 замка, ключ выдают только от одного. Если он не платит или "проблемный" - срабатывает в нужный момент "верхний замок". Потому я писал раньше и напишу сейчас: я всегда относился скептически к вложению денег в недвигу в Турции с целью её сдачи в аренду. Сам не занимаюсь/незанимался и другим не советую.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
По поводу цен на недвигу в Анталии, из той же беседы. Семья: в которой муж - турок, жена - "наша" - очень долго искали осенью квартиру - долго потому, что хотели именно в определенном районе - поближе к работе мужа. После очень долгих поисков нужного нашли вариант на вторичке за 215 000 лир. Это тогда - осенью 2019 - было 35 000 долларов. В квартире они за 1 день с помощью нанятых сотрудников перекрасили все стены. Это я о том, какое состояние квартиры - единственное, что нужно было сделать - перекрасить (освежить) все стены. Вот вчера сказали, что такая же квартира этажом выше - над ними - выставлена на продажу за 285 000 лир. А это уже - как не считай - уже 40 000 долларов. "Aptal yok!" "Дурних нема" - турецкая народная пословица...
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Цікаво, що то Вас так турбує - мабуть, хочеться перший раз в житті літаком покататися...
Катарські авіалінії НІКОЛИ не були для України основним авіаперевізником і виконували рейси тільки з Києва на Доху. Араби просто більш обережні: першими авіалініями, які припинили авіасполучення в 2014 - якщо я не помиляюся - були Emirates. І на Київ вони ганяли найбільші в світі літаки. Там був сенс: наприклад, вони забезпечували райси з Києва на США (Сан Францисько) з пересадкою в ОАЕ по помірних цінах при високій якості авіаперевезень. Намагалися завоювати ринок якістю, бо переліт з ОАЕ до Сан Францисько продовжувався 15,5 годин! Для порівняння: Austrian airlines - виконували тільки один рейс в Дніпро, і то не щодня. Непогане авіасполучення забезпечувала Lufthansa і то тільки з Києва. З України найбільш потужними авіапервізниками були турецькі Pegasus airlines - які виконували щоденні або майже щоденні рейси зі Львова, Києва, Харкова та Запоріжжя (!!!). Вони відкрили продаж авіаквитків з 1 червня. Цікаво, що ціни на рейси з 15 червня (я - як і багато інших людей - не впевнений, що з 1 червня дійсно виконають рейси) злетіли з 250 лір до 1250 лір.
Turkish Airlines виконували рейси зі Львова, Києва, Херсона (!!!), здається і з Харкова - вони позавчора оголосили графк відновлення рейсів з 15 червня з майже повним відновленням до кінця серпня. На жаль, пане flayman'e, Вам не повезло: коли людина живе на 100 доларів на місяць - ну куди вона полетить? Хіба що на свою покинуту напризволяще дачу в бік Коростеня. Вже пора навіть не полоти, а виривати бур"ян, а не сидіти цілодобово на форумах... А я ж радив продати в 2015 тую прєлєсть за 30 000 доларів... Прогавив щастя... "Хто не ризикує - не п"є шампанського!" - я купив собі авіаквитки на березень 2021 у Марсель. 30 доларів - я взяв по 205 лір - то трохи дорожче пляшки віскі - в один бік - "Стамбул-Марсель" - то не гроші, правда ж? Авіаквитки "Анталія-Стамбул" в один бік по 80 лір - то взагалі цирк - по 300 гривень, майже по ціні трамвайного квитка.
P.S. Якщо сьогодні цю гілку читає мій заочний товариш Libo - подякую за гарну пораду. Користуюся щодня, "выстреливает" вдало через день. Перехрещуся, і побажаю пану Libo здоров"я та наснаги.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt написав:Цікаво, що то Вас так турбує - мабуть, хочеться перший раз в житті літаком покататися...
Катарські авіалінії НІКОЛИ не були для України основним авіаперевізником і виконували рейси тільки з Києва на Доху. Араби просто більш обережні: першими авіалініями, які припинили авіасполучення в 2014 - якщо я не помиляюся - були Emirates. І на Київ вони ганяли найбільші в світі літаки. Там був сенс: наприклад, вони забезпечували райси з Києва на США (Сан Францисько) з пересадкою в ОАЕ по помірних цінах при високій якості авіаперевезень. Намагалися завоювати ринок якістю, бо переліт з ОАЕ до Сан Францисько продовжувався 15,5 годин! Для порівняння: Austrian airlines - виконували тільки один рейс в Дніпро, і то не щодня. Непогане авіасполучення забезпечувала Lufthansa і то тільки з Києва. З України найбільш потужними авіапервізниками були турецькі Pegasus airlines - які виконували щоденні або майже щоденні рейси зі Львова, Києва, Харкова та Запоріжжя (!!!). Вони відкрили продаж авіаквитків з 1 червня. Цікаво, що ціни на рейси з 15 червня (я - як і багато інших людей - не впевнений, що з 1 червня дійсно виконають рейси) злетіли з 250 лір до 1250 лір.
Turkish Airlines виконували рейси зі Львова, Києва, Херсона (!!!), здається і з Харкова - вони позавчора оголосили графк відновлення рейсів з 15 червня з майже повним відновленням до кінця серпня. На жаль, пане flayman'e, Вам не повезло: коли людина живе на 100 доларів на місяць - ну куди вона полетить? Хіба що на свою покинуту напризволяще дачу в бік Коростеня. Вже пора навіть не полоти, а виривати бур"ян, а на сидіти на форумах... А я ж радив продати в 2015 тую прєлєсть за 30 000 доларів... Прогавив щастя... "Хто не ризикує - не п"є шампанського!" - я купив собі авіаквитки на березень 2021 у Марсель. 30 доларів - я взяв по 205 лір - то трохи дорожче пляшки віскі - в один бік - "Стамбул-Марсель" - то не гроші, правда ж?
P.S. Якщо сьогодні цю гілку читає мій заочний товариш Libo - подякую за гарну пораду. Користуюся щодня, "выстреливает" вдало через день. Перехрещуся, і побажаю пану Libo здоров"я та наснаги.
хіхі, 30кує вона не коштувала навіть у 2007 хіхі
p.s. Родіна не продається!
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/