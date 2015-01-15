Додано: П'ят 08 тра, 2020 09:44

Посередника можна позбутися,

Зранку після кави відкрив місцеву газету, що видає українська діаспора, на очі попало оголошення: (зберігаю орфографію та пунктуацію оригіналу)Пояснення:1/1 - то насправді двокімнатна квартира "1+1", 2/1 - то трикімнатна квартира "2+1"."Накіт" - то готівка."Хурма" - мікрорайон Анталії майже на самому півдні міста, один із найближчих до самого довгого на Середземноморському узбережжі пляжа.Вимога не пропонувати перший поверх (тут він має номер "нуль") - зрозуміла, квартири на першому поверсі рахуються за "другий сорт", хоча особисто я з цим би не погодився на 100% - є цікаві варіянти саме на такому поверсі.Нижче текст, який я реально озвучив нашій жіночці - її ім"я - Маша (реальне), прізвище (видалено).Ціни, які Ви озвучили - цілком реальні.Щоби я Вам порадив:1) Розуміти, що ріелтор буде хотіти з Вас мати щонайменше 6% від ціни продавця. Посередник випадковий - типу "продає мій товариш", або "продає мій брат" - хоче мати 10% від ціни продавця. Беремо рахівницю: це буде складати від 18 000 до 40 000 лір = від 3000 до 6000 доларів. Хочете їх не дарувати? OK!2) Погодьтеся, за 18 000-40 000 можна і варто походити по мікрорайону Хурма та подивитися на оголошення Satilik (ПРОДАМ). Будинки старі - яким більше 5-ти або 10-ти років - не розглядаємо, будинки із поганими старими парканами та неприбраною територією не розглядаємо, будинки із покинутими брудними басейнами, будинки невдалого розташування не розглядаємо, будинки із "роззявленими" хвіртками та брамами (це може свідчити про "порядок" серед мешканців) - не розглядаємо, будинки із тріщінами на стінах або давно не фарбовані - не розглядаємо.Сподобався зовні будинок? Думаєте, що квартира тут Вам підійшла би? OK! Робимо фото оголошення з номером телефона.3) Далі 2 варіанти: можна навіть подзвонити та домовитися про перегляд квартири з ріелтором. Ваша мета двобічна: подивитися, чи то дійсно та квартира, що вас цікавить. З 10-ти варіянтів 8 точно вам не сподобаються. Залишити 2 варіанти, записавши номер квратири.Далі мене і вас будуть бити ріелтори та посередники.якщо взяти туркомовну людину та навідатися до керуючого обраним будинком - він знає всіх мешканців та всі телефони реальних власників. З двох варіантів 1 спрацює точно і вийдете на реального власника, зекономивши від 18 000 до 40 000 лір.4) Ще класний варіянт: знайти ту квартиру, що Вам сподобалася, на сайті оголошень про продаж (аналог нашого ОЛХ) та в першу чергу звернути увагу на те (праворуч зверху є дані), хто саме подав оголошення - приватна особа або ріелторська контора. Таким чином мої приятелі знайшли - через сайт оголошень - реального власника квартири, яка продавалася на 20 000 лір дешевше, ніж озвучував спритний посередник.5) Дійсно розумний варіант - чекати, хто з "наших" людей запропонує вам реально чудовий варіянт за допомогою цього оголошення. Аж самому цікаво.Курс турецької ліри до долара США на цю мить (ліра укріпилася):Таким чином, людина шукає квартири за такою ціною (в улюблених українцями доларах):"1+1" - 300 000 лір =42 000 доларів."2+1" - 400 000 лір =56 000 доларів.Ну, на первинному ринку "2+1" за 400 000 не знайде, бо орієнтир ціни 550 000 лір, але на вторинному - думаю, що знайде.