Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Весь текст выше - который завалил кучей мусора тернопольской флудер - написан как результат беседы с "нашими" в Анталии. Рассказывали именно про недвигу и тенденции. Я - конечно - не все написал и не все запомнил.
Так вот, в самом деле снять квартиру сейчас очень сложно - здесь вообще-то нет именно такого, как развилось в Украине - покупать квартиры именно под сдачу. Сдают то, что реально свободное "своё" и свободное по разным причинам. Этим промышляют только "наши". Например, одна дама сказала, что она - киевлянка, продала свою квартиру в Киеве и купила здесь за те же деньги 2 (ДВЕ) квартиры и одну сдаёт. Правда, жаловалась, что получается дешево - 300 баксов в месяц. Зато и живет на курорте, и денежка капает...
В Украине ищут "надежных" арендаторов и умные лендлорды отбирают по куче признаков самых надежных. Самыми надежными считаются "ай-тишники". Здесь самыми надежными считаются именно те, кто работает на госпредприятиях, госучреждениях - ибо они имеют стабильный источник доходов. Не важно, ты ай-тишник или не ай-тишник, главное, что имеешь стабильный источник доходов. Например, весь май отели крупные ТОЧНО не работают, владельцы отелей всех и даже вице-директоров тоже "временно" уволили так, чтобы подвести под Закон под помощь уволенным - помощь от государства. Муж одной нашей - "вице директор" - получал чистыми 5 500 лир на руки, сейчас сидит дома. "колбасит" жену и получает 2500 от государства. Но должность за ним сохраняется. Так вот этот считается "ненадёжным арендатором". Хотя ему и не нужно: родители в подарок на свадьбу - женился на украинке - выдали ключи от "трёшки" площадью в 100 квадратов, где только балконов 3 штуки. А вот другой турок - работает в "Турктелеком" и получает гораздо меньше - на руки 3 600 лир - "надежный арендатор". Хотя ему тоже не нужно арендовать - его тоже ждет на свадьбу подарок в 100 квадратов. Кроме того надо учесть ОЧЕНЬ важный факт: в Украине риск - это купить в Укрбуд кучу квартир. И ждать, в каком веке они достроятся. В Турции риск - это заселить арендатора. Выселить ЕГО КРАЙНЕ СЛОЖНО И В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ НЕВОЗМОЖНО ДАЖЕ ЧЕРЕЗ СУД. По закону он имеет приоритет перед арендодателем.
По поводу иностранцев-арендаторов. Я общаюсь с председателем ОСББ соседнего комплекса - вместе собак выгуливаем - иногда задаю "неудобные вопросы". Так вот говорит, что в их комплексе - 5 подъездов - иногда сдаются через него (имеет копейку) квартиры - ТАК ВОТ СДАЮТ ТОЛЬКО ИНОСТРАНЦАМ и только при таком хитром условии: в двери 2 замка, ключ выдают только от одного. Если он не платит или "проблемный" - срабатывает в нужный момент "верхний замок". Потому я писал раньше и напишу сейчас: я всегда относился скептически к вложению денег в недвигу в Турции с целью её сдачи в аренду. Сам не занимаюсь/незанимался и другим не советую.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
По поводу цен на недвигу в Анталии, из той же беседы. Семья: в которой муж - турок, жена - "наша" - очень долго искали осенью квартиру - долго потому, что хотели именно в определенном районе - поближе к работе мужа. После очень долгих поисков нужного нашли вариант на вторичке за 215 000 лир. Это тогда - осенью 2019 - было 35 000 долларов. В квартире они за 1 день с помощью нанятых сотрудников перекрасили все стены. Это я о том, какое состояние квартиры - единственное, что нужно было сделать - перекрасить (освежить) все стены. Вот вчера сказали, что такая же квартира этажом выше - над ними - выставлена на продажу за 285 000 лир. А это уже - как не считай - уже 40 000 долларов. "Aptal yok!" "Дурних нема" - турецкая народная пословица...
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt написав:Цікаво, що то Вас так турбує - мабуть, хочеться перший раз в житті літаком покататися...
Катарські авіалінії НІКОЛИ не були для України основним авіаперевізником і виконували рейси тільки з Києва на Доху. Араби просто більш обережні: першими авіалініями, які припинили авіасполучення в 2014 - якщо я не помиляюся - були Emirates. І на Київ вони ганяли найбільші в світі літаки. Там був сенс: наприклад, вони забезпечували райси з Києва на США (Сан Францисько) з пересадкою в ОАЕ по помірних цінах при високій якості авіаперевезень. Намагалися завоювати ринок якістю, бо переліт з ОАЕ до Сан Францисько продовжувався 15,5 годин! Для порівняння: Austrian airlines - виконували тільки один рейс в Дніпро, і то не щодня. Непогане авіасполучення забезпечувала Lufthansa і то тільки з Києва. З України найбільш потужними авіапервізниками були турецькі Pegasus airlines - які виконували щоденні або майже щоденні рейси зі Львова, Києва, Харкова та Запоріжжя (!!!). Вони відкрили продаж авіаквитків з 1 червня. Цікаво, що ціни на рейси з 15 червня (я - як і багато інших людей - не впевнений, що з 1 червня дійсно виконають рейси) злетіли з 250 лір до 1250 лір.
Turkish Airlines виконували рейси зі Львова, Києва, Херсона (!!!), здається і з Харкова - вони позавчора оголосили графк відновлення рейсів з 15 червня з майже повним відновленням до кінця серпня. На жаль, пане flayman'e, Вам не повезло: коли людина живе на 100 доларів на місяць - ну куди вона полетить? Хіба що на свою покинуту напризволяще дачу в бік Коростеня. Вже пора навіть не полоти, а виривати бур"ян, а на сидіти на форумах... А я ж радив продати в 2015 тую прєлєсть за 30 000 доларів... Прогавив щастя... "Хто не ризикує - не п"є шампанського!" - я купив собі авіаквитки на березень 2021 у Марсель. 30 доларів - я взяв по 205 лір - то трохи дорожче пляшки віскі - в один бік - "Стамбул-Марсель" - то не гроші, правда ж?
P.S. Якщо сьогодні цю гілку читає мій заочний товариш Libo - подякую за гарну пораду. Користуюся щодня, "выстреливает" вдало через день. Перехрещуся, і побажаю пану Libo здоров"я та наснаги.
хіхі, 30кує вона не коштувала навіть у 2007 хіхі
p.s. Родіна не продається!
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Зранку після кави відкрив місцеву газету, що видає українська діаспора, на очі попало оголошення: (зберігаю орфографію та пунктуацію оригіналу)
Доброго дня! Хочу придбати квартиру ! 1/1 до 300 тис., 2/1 до 400тис. ( Накіт) В районі Хурма! Будь ласка не пропонуйте 1-ший поверх! ТІЛЬКИ ВІД ВЛАСНИКА!
Пояснення: 1/1 - то насправді двокімнатна квартира "1+1", 2/1 - то трикімнатна квартира "2+1". "Накіт" - то готівка. "Хурма" - мікрорайон Анталії майже на самому півдні міста, один із найближчих до самого довгого на Середземноморському узбережжі пляжа. Вимога не пропонувати перший поверх (тут він має номер "нуль") - зрозуміла, квартири на першому поверсі рахуються за "другий сорт", хоча особисто я з цим би не погодився на 100% - є цікаві варіянти саме на такому поверсі.
Нижче текст, який я реально озвучив нашій жіночці - її ім"я - Маша (реальне), прізвище (видалено).
Ціни, які Ви озвучили - цілком реальні. Щоби я Вам порадив: 1) Розуміти, що ріелтор буде хотіти з Вас мати щонайменше 6% від ціни продавця. Посередник випадковий - типу "продає мій товариш", або "продає мій брат" - хоче мати 10% від ціни продавця. Беремо рахівницю: це буде складати від 18 000 до 40 000 лір = від 3000 до 6000 доларів. Хочете їх не дарувати? OK!
2) Погодьтеся, за 18 000-40 000 можна і варто походити по мікрорайону Хурма та подивитися на оголошення Satilik (ПРОДАМ). Будинки старі - яким більше 5-ти або 10-ти років - не розглядаємо, будинки із поганими старими парканами та неприбраною територією не розглядаємо, будинки із покинутими брудними басейнами, будинки невдалого розташування не розглядаємо, будинки із "роззявленими" хвіртками та брамами (це може свідчити про "порядок" серед мешканців) - не розглядаємо, будинки із тріщінами на стінах або давно не фарбовані - не розглядаємо. Сподобався зовні будинок? Думаєте, що квартира тут Вам підійшла би? OK! Робимо фото оголошення з номером телефона.
3) Далі 2 варіанти: можна навіть подзвонити та домовитися про перегляд квартири з ріелтором. Ваша мета двобічна: подивитися, чи то дійсно та квартира, що вас цікавить. З 10-ти варіянтів 8 точно вам не сподобаються. Залишити 2 варіанти, записавши номер квратири. Далі мене і вас будуть бити ріелтори та посередники. Посередника можна позбутися, якщо взяти туркомовну людину та навідатися до керуючого обраним будинком - він знає всіх мешканців та всі телефони реальних власників. З двох варіантів 1 спрацює точно і вийдете на реального власника, зекономивши від 18 000 до 40 000 лір.
4) Ще класний варіянт: знайти ту квартиру, що Вам сподобалася, на сайті оголошень про продаж (аналог нашого ОЛХ) та в першу чергу звернути увагу на те (праворуч зверху є дані), хто саме подав оголошення - приватна особа або ріелторська контора. Таким чином мої приятелі знайшли - через сайт оголошень - реального власника квартири, яка продавалася на 20 000 лір дешевше, ніж озвучував спритний посередник.
5) Дійсно розумний варіант - чекати, хто з "наших" людей запропонує вам реально чудовий варіянт за допомогою цього оголошення. Аж самому цікаво.
P.S. Курс турецької ліри до долара США на цю мить (ліра укріпилася): Таким чином, людина шукає квартири за такою ціною (в улюблених українцями доларах): "1+1" - 300 000 лір =42 000 доларів. "2+1" - 400 000 лір =56 000 доларів. Ну, на первинному ринку "2+1" за 400 000 не знайде, бо орієнтир ціни 550 000 лір, але на вторинному - думаю, що знайде.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).