Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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"Красіво жіть не запрєтішь", пане Франте... Турецька преса жваво обговорює віллу американского актора Tyler Perry, вартість за оцінкою 18 000 000 доларів - на ній з березня живе подружжя Prince Harry, якого "довела ду цугундера" Meghan Markle... Це в Беверлі-Хіллс, на північний захід від Лос Анджелеса... Наводять такі парамети вілли: Construction was recently completed on this 22,000 sqft home. Це приблизно 2000 кв. метрів. Он там на північ бачите місто San Jose - то центр знаменитої "Кремнієвої долини". Так що місце гарне, хоча від вілли до океану далеченько... Хоча навіщо той Тихий океан - я буваю щорічно і в січні, і в липні - весь час там вода холодна і плавають тільки спортовці на дошках... Але "Красіво жіть не запрєтішь", пане Франте... Люди завжди намагаються щось змінити у своєму житті та отримати краще...
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Frant написав:А іноземців-любителів турецької нерухомості - вони скоро будуть брити і стригти.
Господин Frant. Вы очевидно всю жизнь прожили в Турции, что так "глубинно" разбираетесь в этом вопросе? Но я почему-то не замечал от вас ни одного дельного поста по теме ветки, кроме язвительных реплик. Вы лично что конкретно можете рассказать о турецкой недвижимости? И не просто поболтать ни о чём, что вы постоянно делаете, а сделать это лучше и профессиональнее, чем это делает Acurt. Я абсолютно уверен что вы это не сможете сделать. Потому что у вас кругозор слабоват и знаний yok. Посему будет к вам небольшая просьба. Уменьшите свой, уже не юный задор, в плане писать ни о чём. Да и ветка киевской недвиги скучает по вам.
greenozon написав:Турция обвинила иностранных банкстеров в крахе лиры и запретило UBS, Citigroup и BNP Paribas обрабатывает транзакции в лирах. Турецкая валюта просела на 20%. Такие же обвинения были выдвинуты во время валютного кризиса 2018 года. Тогда лира обесценилась на 30%.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/