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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 600601602603
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 13:18

"Красіво жіть не запрєтішь", пане Франте...
Турецька преса жваво обговорює віллу американского актора Tyler Perry, вартість за оцінкою 18 000 000 доларів - на ній з березня живе подружжя Prince Harry, якого "довела ду цугундера" Meghan Markle...Зображення
Це в Беверлі-Хіллс, на північний захід від Лос Анджелеса...
Зображення
Наводять такі парамети вілли: Construction was recently completed on this 22,000 sqft home.
Це приблизно 2000 кв. метрів.
Он там на північ бачите місто San Jose - то центр знаменитої "Кремнієвої долини".
Так що місце гарне, хоча від вілли до океану далеченько...
Хоча навіщо той Тихий океан - я буваю щорічно і в січні, і в липні - весь час там вода холодна і плавають тільки спортовці на дошках...
Але "Красіво жіть не запрєтішь", пане Франте... Люди завжди намагаються щось змінити у своєму житті та отримати краще...
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 14:21

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

На городі бузина, а Каліфорнії вілла за $18 000 000.
Дуже пізнавально.
Купуємо для себе.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 08 тра, 2020 14:22, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 14:22

  Frant написав:А іноземців-любителів турецької нерухомості - вони скоро будуть брити і стригти.

Господин Frant. Вы очевидно всю жизнь прожили в Турции, что так "глубинно" разбираетесь в этом вопросе? Но я почему-то не замечал от вас ни одного дельного поста по теме ветки, кроме язвительных реплик. Вы лично что конкретно можете рассказать о турецкой недвижимости? И не просто поболтать ни о чём, что вы постоянно делаете, а сделать это лучше и профессиональнее,
чем это делает Acurt. Я абсолютно уверен что вы это не сможете сделать.
Потому что у вас кругозор слабоват и знаний yok.
Посему будет к вам небольшая просьба.
Уменьшите свой, уже не юный задор, в плане писать ни о чём.
Да и ветка киевской недвиги скучает по вам.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 14:37

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

viewtopic.php?p=4958784#p4958784

  greenozon написав:Турция обвинила иностранных банкстеров в крахе лиры и запретило UBS, Citigroup и BNP Paribas обрабатывает транзакции в лирах.
Турецкая валюта просела на 20%.
Такие же обвинения были выдвинуты во время валютного кризиса 2018 года.
Тогда лира обесценилась на 30%.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:28

  flyman написав:
  Frant написав:
  Мизантрóп написав:Газеты иметь -это правильно,в хозяйстве всегда пригодятся! Как и вторая пара тапок))
Турки будут дешеветь

Демографія у них позитивна. Внутрішній попит є.
А іноземців-любителів турецької нерухомості - вони скоро будуть брити і стригти.

Демографія впливає на безробіття, а грошей не прибавляє.

Зема,кто понял жизнь-работу бросил! Работать вредно,бери пример.Мы с дядей Витей научим,что деньги не главное.Важны аХтивы, и не быть в этой короткой жизни пассивом))
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:31

  flyman написав:Можна було не графоманити нову довгу простиню, а просто написати, що ліра до долара ПА7.20
Просєла гадіна ліра.
Крах!
"Запретило" UBS!
Караула! Шеф, усьо прАпАлО...
Все видно пильному соколу із-за паркана городу свояка під Тернополем...Зображення
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:39

  Мизантрóп написав:
  flyman написав:
  Frant написав:Демографія у них позитивна. Внутрішній попит є.
А іноземців-любителів турецької нерухомості - вони скоро будуть брити і стригти.

Демографія впливає на безробіття, а грошей не прибавляє.

Зема,кто понял жизнь-работу бросил! Работать вредно,бери пример.Мы с дядей Витей научим,что деньги не главное.Важны аХтивы, и не быть в этой короткой жизни пассивом))

Дик, років 10 як живу на пасіви, ще остається.
А як маю активний дохід, то теж іде на поповнення активів.
От шас із-за макароновірусного корантіна не могу рішиться взять 3тю кавалірку на сінєй вєткє метрИ і окончіть окружєнія Куйова по стратєгічєскім направлєніям (красна, зільона, сіня, і прєдположитєльно Жулянська метрА).
Потом, навєрно, дісант на Крєстчатік.
А дальше, к акурту рєзідєнтом ілі Монте Неро, чи Българию, або до stm в Калабрію...
Хо-хо!
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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