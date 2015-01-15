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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 601602603604
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 20:45

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Вже не знає, про що ще ляпнути, то ляпнув про майнінг-ферми
невже Лолине цілюще лайно замість ферм?
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:11

От що значить наша гілка сама інтелектуальна:
- навчили людину - знаного хВахівція із закордонної нерухомості - за часів Л.І Брежнєва навіть за профспіковою путівкою виїжджав один раз за кордон - ми навчили його писати українською мовою. Раніше замість букви "і" писав "1".
Супер.
- навчили натискати кнопки на клавіатурі - то взагалі шедевр!
Раніше писав так:
  Мизантрóп написав:Буду краток:лучше не будет.

То є 27 (двадцять сім) натискань на кнопки клавіатури.
А тепер - гігант думки закордонної нерухомості - не тільки про собаче гімно може висловити думку, а й зробити 39 (тридцять дев"ять) натискань на кнопки клавіатури.
Росте легінь! Це дуже приємно!
Підвищуючі цю гілку в ТОП форуму, він показує всім, які вумні люди водяться в Києві.
Часто їх - таких знаних - непомітно: то лазять по Приватбанку, то по Альфа-банку, то по метро, тикаючи картки банку, сподіваючися на безкоштовний проїзд, то ганяючись за "кешбеком"... то переводячі свою пенсію та пенсію жінки то в А-банк, то в Гімнобанк, бо треба ж якось зекономити то 7 (сім) гривень, то 10 (десять) гривень...
Аде вони є.
Це приємно. Вони творять справжнє життя...
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 08 тра, 2020 22:26, всього редагувалось 2 разів.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:17

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Раніше замість букви "і" писав "1".
дурко,7-й десяток живёшь,а тямы меньше,чем у Лолы,советчик диаспорный)) с телефона так и буду писАть "1" патамуша я укр на смарт не ставил.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:20

Такий знаний хВахівець працює на мене, підвищуючи статус гілки.
Вумне аж жуть... патамуша багато вміє...
  Мизантрóп написав:платить лишнюю 10-ку при наличии интернета её можно не платить.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:38

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Та крім тебе нікому не цікаво скільки переглядів та статус.
Якесь кармодрочерство.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:50

Яке ж "кармодрочерство", я й слова такого не знаю. Це - мабуть - щось бучанське або тернопільське автентичне...
Вас - як активного використовувача своїх активів - не забули - 198 гривень Приват щомісячно перераховує 16-го числа - з них Ви відправляєте 300 доларів на утримання родини, яку кинули напризволяще в Тернополі вже 20 років тому - київський пан навчає займатися собачим лайном.
То навчайтеся. Я ж не заважаю. Я навпаки, Ваші сни та думи підтримую:
  flyman написав:Хм, я думаю мати 3 кавалірки.
Ось вам і попит.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 09:56

akurt
Пане Акурт, чому вас парить кількість переглядів?
Такий знаний вуйко, досвідчений ріелтор, винахідник фотонних паровозів - і раптом заробляє якісь копійки на переглядах??
Фу, як дрібно і негарно!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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