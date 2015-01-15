невже Лолине цілюще лайно замість ферм?
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 20:45
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
невже Лолине цілюще лайно замість ферм?
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:11
От що значить наша гілка сама інтелектуальна:
- навчили людину - знаного хВахівція із закордонної нерухомості - за часів Л.І Брежнєва навіть за профспіковою путівкою виїжджав один раз за кордон - ми навчили його писати українською мовою. Раніше замість букви "і" писав "1".
Супер.
- навчили натискати кнопки на клавіатурі - то взагалі шедевр!
Раніше писав так:
То є 27 (двадцять сім) натискань на кнопки клавіатури.
А тепер - гігант думки закордонної нерухомості - не тільки про собаче гімно може висловити думку, а й зробити 39 (тридцять дев"ять) натискань на кнопки клавіатури.
Росте легінь! Це дуже приємно!
Підвищуючі цю гілку в ТОП форуму, він показує всім, які вумні люди водяться в Києві.
Часто їх - таких знаних - непомітно: то лазять по Приватбанку, то по Альфа-банку, то по метро, тикаючи картки банку, сподіваючися на безкоштовний проїзд, то ганяючись за "кешбеком"... то переводячі свою пенсію та пенсію жінки то в А-банк, то в Гімнобанк, бо треба ж якось зекономити то 7 (сім) гривень, то 10 (десять) гривень...
Аде вони є.
Це приємно. Вони творять справжнє життя...
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 08 тра, 2020 22:26, всього редагувалось 2 разів.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:17
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
дурко,7-й десяток живёшь,а тямы меньше,чем у Лолы,советчик диаспорный)) с телефона так и буду писАть "1" патамуша я укр на смарт не ставил.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:20
Такий знаний хВахівець працює на мене, підвищуючи статус гілки.
Вумне аж жуть... патамуша багато вміє...
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:38
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Та крім тебе нікому не цікаво скільки переглядів та статус.
Якесь кармодрочерство.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:50
Яке ж "кармодрочерство", я й слова такого не знаю. Це - мабуть - щось бучанське або тернопільське автентичне...
Вас - як активного використовувача своїх активів - не забули - 198 гривень Приват щомісячно перераховує 16-го числа - з них Ви відправляєте 300 доларів на утримання родини, яку кинули напризволяще в Тернополі вже 20 років тому - київський пан навчає займатися собачим лайном.
То навчайтеся. Я ж не заважаю. Я навпаки, Ваші сни та думи підтримую:
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Додано: Суб 09 тра, 2020 09:56
akurt
Пане Акурт, чому вас парить кількість переглядів?
Такий знаний вуйко, досвідчений ріелтор, винахідник фотонних паровозів - і раптом заробляє якісь копійки на переглядах??
Фу, як дрібно і негарно!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Суб 09 тра, 2020 11:26
Дякую Вам за правильне запитання, поставлене на гілці про закордонну нерухомість.
Справа в тому, що за Договором про надання інформаційної підтримки я виплачую форумчанам певну винагороду за постійне підвищення гілки в ТОП форуму.
Наприклад, тільки за п"ятницю:
- пан flyman, який є досвідченим фахівцем із закордонної нерухомості (перебуваючи у лавах Всесоюзної піонерської організації ім. В.І.Леніна 1 (один) раз побував піонЕром у Болгарії), настучав тільки за п"ятницю на Фінансовому форумі України 23 (двадцять три) повідомлення, з них - 5 (п"ять) на цій гілці.
- пан Мизантроп, який є досвідченим фахівцем із закордонної нерухомості (перебуваючи на службі у СА, декілька років жив у вагончику на півострові Камчатка) настучав тільки за п"ятницю на Фінансовому форумі України 10 (десять) повідомлень з них - 5 (п"ять) на цій гілці.
Залучення мною таких знаних хВахівців сприяє підвищенню ознайомлення учасників форуму із справжніми хВахівцями, їх досягненнями у житті та правильному нарахуванню розмірів винагороди за сумлінну працю.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Додано: Суб 09 тра, 2020 12:00
для тих, хто в танку:
Like the studies discussed earlier, the majority of rich people became rich through decades of living frugally and investing. Longtime habits like this are not easily broken, especially when they’ve become engrained time and time again for, on average, the 32 years it takes for someone to become a millionaire.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Суб 09 тра, 2020 12:46
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Може хто знає по нерухомомті на Кіпрі? Знайомі цікавляться, що там з арендою і цінами на купівлю. Я так розумію цікавлять міста Лімасол, Нікосія та Ларнака.
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