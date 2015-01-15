Додано: Суб 09 тра, 2020 11:26

Дякую Вам за правильне запитання, поставлене на гілці про закордонну нерухомість.

Справа в тому, що за Договором про надання інформаційної підтримки я виплачую форумчанам певну винагороду за постійне підвищення гілки в ТОП форуму.

Наприклад, тільки за п"ятницю:

- пан flyman, який є досвідченим фахівцем із закордонної нерухомості (перебуваючи у лавах Всесоюзної піонерської організації ім. В.І.Леніна 1 (один) раз побував піонЕром у Болгарії), настучав тільки за п"ятницю на Фінансовому форумі України 23 (двадцять три) повідомлення, з них - 5 (п"ять) на цій гілці.

- пан Мизантроп, який є досвідченим фахівцем із закордонної нерухомості (перебуваючи на службі у СА, декілька років жив у вагончику на півострові Камчатка) настучав тільки за п"ятницю на Фінансовому форумі України 10 (десять) повідомлень з них - 5 (п"ять) на цій гілці.



Залучення мною таких знаних хВахівців сприяє підвищенню ознайомлення учасників форуму із справжніми хВахівцями, їх досягненнями у житті та правильному нарахуванню розмірів винагороди за сумлінну працю.

“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).