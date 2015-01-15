RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 602603604605>
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 20:45

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Вже не знає, про що ще ляпнути, то ляпнув про майнінг-ферми
невже Лолине цілюще лайно замість ферм?
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4206
З нами з: 03.12.14
Подякував: 574 раз.
Подякували: 709 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:11

От що значить наша гілка сама інтелектуальна:
- навчили людину - знаного хВахівція із закордонної нерухомості - за часів Л.І Брежнєва навіть за профспіковою путівкою виїжджав один раз за кордон - ми навчили його писати українською мовою. Раніше замість букви "і" писав "1".
Супер.
- навчили натискати кнопки на клавіатурі - то взагалі шедевр!
Раніше писав так:
  Мизантрóп написав:Буду краток:лучше не будет.

То є 27 (двадцять сім) натискань на кнопки клавіатури.
А тепер - гігант думки закордонної нерухомості - не тільки про собаче гімно може висловити думку, а й зробити 39 (тридцять дев"ять) натискань на кнопки клавіатури.
Росте легінь! Це дуже приємно!
Підвищуючі цю гілку в ТОП форуму, він показує всім, які вумні люди водяться в Києві.
Часто їх - таких знаних - непомітно: то лазять по Приватбанку, то по Альфа-банку, то по метро, тикаючи картки банку, сподіваючися на безкоштовний проїзд, то ганяючись за "кешбеком"... то переводячі свою пенсію та пенсію жінки то в А-банк, то в Гімнобанк, бо треба ж якось зекономити то 7 (сім) гривень, то 10 (десять) гривень...
Аде вони є.
Це приємно. Вони творять справжнє життя...
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 08 тра, 2020 22:26, всього редагувалось 2 разів.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4125
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1000 раз.
Подякували: 601 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:17

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Раніше замість букви "і" писав "1".
дурко,7-й десяток живёшь,а тямы меньше,чем у Лолы,советчик диаспорный)) с телефона так и буду писАть "1" патамуша я укр на смарт не ставил.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4206
З нами з: 03.12.14
Подякував: 574 раз.
Подякували: 709 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:20

Такий знаний хВахівець працює на мене, підвищуючи статус гілки.
Вумне аж жуть... патамуша багато вміє...
  Мизантрóп написав:платить лишнюю 10-ку при наличии интернета её можно не платить.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4125
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1000 раз.
Подякували: 601 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:38

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Та крім тебе нікому не цікаво скільки переглядів та статус.
Якесь кармодрочерство.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19082
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1070 раз.
Подякували: 1287 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:50

Яке ж "кармодрочерство", я й слова такого не знаю. Це - мабуть - щось бучанське або тернопільське автентичне...
Вас - як активного використовувача своїх активів - не забули - 198 гривень Приват щомісячно перераховує 16-го числа - з них Ви відправляєте 300 доларів на утримання родини, яку кинули напризволяще в Тернополі вже 20 років тому - київський пан навчає займатися собачим лайном.
То навчайтеся. Я ж не заважаю. Я навпаки, Ваші сни та думи підтримую:
  flyman написав:Хм, я думаю мати 3 кавалірки.
Ось вам і попит.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4125
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1000 раз.
Подякували: 601 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 09:56

akurt
Пане Акурт, чому вас парить кількість переглядів?
Такий знаний вуйко, досвідчений ріелтор, винахідник фотонних паровозів - і раптом заробляє якісь копійки на переглядах??
Фу, як дрібно і негарно!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21317
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1182 раз.
Подякували: 2187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 11:26

Дякую Вам за правильне запитання, поставлене на гілці про закордонну нерухомість.
Справа в тому, що за Договором про надання інформаційної підтримки я виплачую форумчанам певну винагороду за постійне підвищення гілки в ТОП форуму.
Наприклад, тільки за п"ятницю:
- пан flyman, який є досвідченим фахівцем із закордонної нерухомості (перебуваючи у лавах Всесоюзної піонерської організації ім. В.І.Леніна 1 (один) раз побував піонЕром у Болгарії), настучав тільки за п"ятницю на Фінансовому форумі України 23 (двадцять три) повідомлення, з них - 5 (п"ять) на цій гілці.
- пан Мизантроп, який є досвідченим фахівцем із закордонної нерухомості (перебуваючи на службі у СА, декілька років жив у вагончику на півострові Камчатка) настучав тільки за п"ятницю на Фінансовому форумі України 10 (десять) повідомлень з них - 5 (п"ять) на цій гілці.

Залучення мною таких знаних хВахівців сприяє підвищенню ознайомлення учасників форуму із справжніми хВахівцями, їх досягненнями у житті та правильному нарахуванню розмірів винагороди за сумлінну працю.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4125
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1000 раз.
Подякували: 601 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 12:00

  akurt написав:Яке ж "кармодрочерство", я й слова такого не знаю. Це - мабуть - щось бучанське або тернопільське автентичне...
Вас - як активного використовувача своїх активів - не забули - 198 гривень Приват щомісячно перераховує 16-го числа - з них Ви відправляєте 300 доларів на утримання родини, яку кинули напризволяще в Тернополі вже 20 років тому - київський пан навчає займатися собачим лайном.
То навчайтеся. Я ж не заважаю. Я навпаки, Ваші сни та думи підтримую:
  flyman написав:Хм, я думаю мати 3 кавалірки.
Ось вам і попит.

для тих, хто в танку:


Like the studies discussed earlier, the majority of rich people became rich through decades of living frugally and investing. Longtime habits like this are not easily broken, especially when they’ve become engrained time and time again for, on average, the 32 years it takes for someone to become a millionaire.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19082
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1070 раз.
Подякували: 1287 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 12:46

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Може хто знає по нерухомомті на Кіпрі? Знайомі цікавляться, що там з арендою і цінами на купівлю. Я так розумію цікавлять міста Лімасол, Нікосія та Ларнака.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3485
З нами з: 19.09.10
Подякував: 598 раз.
Подякували: 708 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 602603604605>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 70, 71, 72
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
719 78770
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 тра, 2020 13:22
change_pm
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 506, 507, 508
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
5070 539428
Переглянути останнє повідомлення
Нед 03 тра, 2020 19:34
Львівський БатяР
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 21, 22, 23
tobias » Чет 15 січ, 2015 15:36
221 78959
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 кві, 2020 20:49
tobias

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (85507)
09.05.2020 14:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.