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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 602603604605
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 13:36

How I Bought This House For $0

лайфхак:
How I Bought This House For $0

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 13:53

  akurt написав:От що значить наша гілка сама інтелектуальна:
- навчили людину - знаного хВахівція із закордонної нерухомості - за часів Л.І Брежнєва навіть за профспіковою путівкою виїжджав один раз за кордон - ми навчили його писати українською мовою. Раніше замість букви "і" писав "1".
Супер.
- навчили натискати кнопки на клавіатурі - то взагалі шедевр!
Раніше писав так:
  Мизантрóп написав:Буду краток:лучше не будет.

То є 27 (двадцять сім) натискань на кнопки клавіатури.
А тепер - гігант думки закордонної нерухомості - не тільки про собаче гімно може висловити думку, а й зробити 39 (тридцять дев"ять) натискань на кнопки клавіатури.
Росте легінь! Це дуже приємно!
Підвищуючі цю гілку в ТОП форуму, він показує всім, які вумні люди водяться в Києві.
Часто їх - таких знаних - непомітно: то лазять по Приватбанку, то по Альфа-банку, то по метро, тикаючи картки банку, сподіваючися на безкоштовний проїзд, то ганяючись за "кешбеком"... то переводячі свою пенсію та пенсію жінки то в А-банк, то в Гімнобанк, бо треба ж якось зекономити то 7 (сім) гривень, то 10 (десять) гривень...
Аде вони є.
Це приємно. Вони творять справжнє життя...

3 года назад моя жена купила на свои деньги и посадила возле дома несколько красивых сортов сирени. Сегодня она пол дня ходит в шоке. Вместо красоты, торчат поломанные ветки. Две дамы средних лет обнесли кусты под чистую.
А на замечание ещё и нахамили:
"А что, вам жалко?" Эту бескультурность, зависть, воровство и совок в мозгах, уже не выжжеш и каленым железом.

Господин Acurt, не тратьте вы своё время на этих франтов и прочую подобную публику. Это наследие совка. Они не могут ничего толкового сказать, не могут нормально общаться, а могут только развести срач и облить дерьмом.
Это диагноз, который уже не лечится.
Не спорьте с ними и не опускайтесь до ихнего уровня.

Пишите дальше. Вас, в отличие от этой публики, интересно читать.
player
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 13:59

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  player написав:3 года назад моя жена купила на свои деньги и посадила возле дома несколько красивых сортов сирени. Сегодня она пол дня ходит в шоке. Вместо красоты, торчат поломанные ветки. Две дамы средних лет обнесли кусты под чистую.

Нужно было ближе к окнам садить. Тазик холодной воды с 5 этажа сразу помагает. Моолча :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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