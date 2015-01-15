Додано: Суб 09 тра, 2020 13:53

akurt написав: От що значить наша гілка сама інтелектуальна:

- навчили людину - знаного хВахівція із закордонної нерухомості - за часів Л.І Брежнєва навіть за профспіковою путівкою виїжджав один раз за кордон - ми навчили його писати українською мовою. Раніше замість букви "і" писав "1".

Супер.

- навчили натискати кнопки на клавіатурі - то взагалі шедевр!

Раніше писав так:

Мизантрóп написав: Буду краток:лучше не будет. Буду краток:лучше не будет.

То є 27 (двадцять сім) натискань на кнопки клавіатури.

А тепер - гігант думки закордонної нерухомості - не тільки про собаче гімно може висловити думку, а й зробити 39 (тридцять дев"ять) натискань на кнопки клавіатури.

Росте легінь! Це дуже приємно!

Підвищуючі цю гілку в ТОП форуму, він показує всім, які вумні люди водяться в Києві.

Часто їх - таких знаних - непомітно: то лазять по Приватбанку, то по Альфа-банку, то по метро, тикаючи картки банку, сподіваючися на безкоштовний проїзд, то ганяючись за "кешбеком"... то переводячі свою пенсію та пенсію жінки то в А-банк, то в Гімнобанк, бо треба ж якось зекономити то 7 (сім) гривень, то 10 (десять) гривень...

Аде вони є.

Це приємно. Вони творять справжнє життя... От що значить наша гілка сама інтелектуальна:- навчили людину - знаного хВахівція із закордонної нерухомості - за часів Л.І Брежнєва навіть за профспіковою путівкою виїжджав один раз за кордон - ми навчили його писати українською мовою. Раніше замість букви "" писав "".Супер.- навчили натискати кнопки на клавіатурі - то взагалі шедевр!Раніше писав так:То є 27 (двадцять сім) натискань на кнопки клавіатури.А тепер -може висловити думку, а й зробити 39 (тридцять дев"ять) натискань на кнопки клавіатури.Росте легінь! Це дуже приємно!Підвищуючі цю гілку в ТОП форуму, він показує всім, які вумні люди водяться в Києві.Часто їх - таких знаних - непомітно: то лазять по Приватбанку, то по Альфа-банку, то по метро, тикаючи картки банку, сподіваючися на безкоштовний проїзд, то ганяючись за "кешбеком"... то переводячі свою пенсію та пенсію жінки то в А-банк, то в Гімнобанк, бо треба ж якось зекономити то 7 (сім) гривень, то 10 (десять) гривень...Аде вони є.Це приємно. Вони творять справжнє життя...

3 года назад моя жена купила на свои деньги и посадила возле дома несколько красивых сортов сирени. Сегодня она пол дня ходит в шоке. Вместо красоты, торчат поломанные ветки. Две дамы средних лет обнесли кусты под чистую.А на замечание ещё и нахамили:"А что, вам жалко?" Эту бескультурность, зависть, воровство и совок в мозгах, уже не выжжеш и каленым железом.Господин Acurt, не тратьте вы своё время на этих франтов и прочую подобную публику. Это наследие совка. Они не могут ничего толкового сказать, не могут нормально общаться, а могут только развести срач и облить дерьмом.Это диагноз, который уже не лечится.Не спорьте с ними и не опускайтесь до ихнего уровня.Пишите дальше. Вас, в отличие от этой публики, интересно читать.