лайфхак:
How I Bought This House For $0
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Додано: Суб 09 тра, 2020 13:36
How I Bought This House For $0
лайфхак:
How I Bought This House For $0
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Суб 09 тра, 2020 13:53
3 года назад моя жена купила на свои деньги и посадила возле дома несколько красивых сортов сирени. Сегодня она пол дня ходит в шоке. Вместо красоты, торчат поломанные ветки. Две дамы средних лет обнесли кусты под чистую.
А на замечание ещё и нахамили:
"А что, вам жалко?" Эту бескультурность, зависть, воровство и совок в мозгах, уже не выжжеш и каленым железом.
Господин Acurt, не тратьте вы своё время на этих франтов и прочую подобную публику. Это наследие совка. Они не могут ничего толкового сказать, не могут нормально общаться, а могут только развести срач и облить дерьмом.
Это диагноз, который уже не лечится.
Не спорьте с ними и не опускайтесь до ихнего уровня.
Пишите дальше. Вас, в отличие от этой публики, интересно читать.
Додано: Суб 09 тра, 2020 13:59
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Нужно было ближе к окнам садить. Тазик холодной воды с 5 этажа сразу помагает. Моолча
... делайте хоть что-нибудь!
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