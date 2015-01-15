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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 09 тра, 2020 13:36
лайфхак:
How I Bought This House For $0
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Додано: Суб 09 тра, 2020 13:53
akurt написав:
От що значить наша гілка сама інтелектуальна:
- навчили людину - знаного хВахівція із закордонної нерухомості - за часів Л.І Брежнєва навіть за профспіковою путівкою виїжджав один раз за кордон - ми навчили його писати українською мовою. Раніше замість букви "і
" писав "1
".
Супер.
- навчили натискати кнопки на клавіатурі - то взагалі шедевр!
Раніше писав так:
Мизантрóп написав:
Буду краток:лучше не будет.
То є 27 (двадцять сім) натискань на кнопки клавіатури.
А тепер - гігант думки закордонної нерухомості
- не тільки про собаче гімно
може висловити думку, а й зробити 39 (тридцять дев"ять
) натискань на кнопки клавіатури.
Росте легінь! Це дуже приємно!
Підвищуючі цю гілку в ТОП форуму, він показує всім, які вумні люди водяться в Києві.
Часто їх - таких знаних - непомітно: то лазять по Приватбанку, то по Альфа-банку, то по метро, тикаючи картки банку, сподіваючися на безкоштовний проїзд, то ганяючись за "кешбеком"... то переводячі свою пенсію та пенсію жінки то в А-банк
, то в Гімнобанк
, бо треба ж якось зекономити то 7 (сім) гривень, то 10 (десять) гривень...
Аде вони є.
Це приємно. Вони творять справжнє життя...
3 года назад моя жена купила на свои деньги и посадила возле дома несколько красивых сортов сирени. Сегодня она пол дня ходит в шоке. Вместо красоты, торчат поломанные ветки. Две дамы средних лет обнесли кусты под чистую.
А на замечание ещё и нахамили:
"А что, вам жалко?" Эту бескультурность, зависть, воровство и совок в мозгах, уже не выжжеш и каленым железом.
Господин Acurt, не тратьте вы своё время на этих франтов и прочую подобную публику. Это наследие совка. Они не могут ничего толкового сказать, не могут нормально общаться, а могут только развести срач и облить дерьмом.
Это диагноз, который уже не лечится.
Не спорьте с ними и не опускайтесь до ихнего уровня.
Пишите дальше. Вас, в отличие от этой публики, интересно читать.
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Додано: Суб 09 тра, 2020 13:59
player написав:
3 года назад моя жена купила на свои деньги и посадила возле дома несколько красивых сортов сирени. Сегодня она пол дня ходит в шоке. Вместо красоты, торчат поломанные ветки. Две дамы средних лет обнесли кусты под чистую.
Нужно было ближе к окнам садить. Тазик холодной воды с 5 этажа сразу помагает. Моолча
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Суб 09 тра, 2020 15:41
BIGor написав:
Може хто знає по нерухомомті на Кіпрі? Знайомі цікавляться, що там з арендою і цінами на купівлю. Я так розумію цікавлять міста Лімасол, Нікосія та Ларнака.
Мені пару днів назад Гугл пропонував якісь новини з цього приводу, я проігнорував. Щось там було таке: - продажів немає, ціни почали падати.
ps. Мені Кіпр не подобається
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Додано: Суб 09 тра, 2020 15:47
change_pm написав: BIGor написав:
Може хто знає по нерухомомті на Кіпрі? Знайомі цікавляться, що там з арендою і цінами на купівлю. Я так розумію цікавлять міста Лімасол, Нікосія та Ларнака.
Мені пару днів назад Гугл пропонував якісь новини з цього приводу, я проігнорував. Щось там було таке: - продажів немає, ціни почали падати.
ps. Мені Кіпр не подобається
А чим не подобається? Спекотно і дорого?
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Додано: Суб 09 тра, 2020 15:56
change_pm написав:
ps. Мені Кіпр не подобається
BIGor написав:
А чим не подобається? Спекотно і дорого?
Спеки я не боюсь
Я на Кіпрі в 2009 році з Пафілією був, дивився квартиру для себе. Спостереження:
В нормальних місцях дорого, і купувати (Лімасол і Ларнака) і утримувати. Достатньо дороге життя. Невирішена геополітика. Ледачий нарід. Погана транспортна доступність.
Погане забезпечення водою. Висновки:
Не цікаво
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