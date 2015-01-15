Додано: Суб 09 тра, 2020 18:31

BIGor написав: change_pm написав: BIGor написав: Може хто знає по нерухомомті на Кіпрі? Знайомі цікавляться, що там з арендою і цінами на купівлю. Я так розумію цікавлять міста Лімасол, Нікосія та Ларнака. Може хто знає по нерухомомті на Кіпрі? Знайомі цікавляться, що там з арендою і цінами на купівлю. Я так розумію цікавлять міста Лімасол, Нікосія та Ларнака.

Мені пару днів назад Гугл пропонував якісь новини з цього приводу, я проігнорував. Щось там було таке: - продажів немає, ціни почали падати.



ps. Мені Кіпр не подобається Мені пару днів назад Гугл пропонував якісь новини з цього приводу, я проігнорував. Щось там було таке: - продажів немає, ціни почали падати.ps. Мені Кіпр не подобається

А чим не подобається? Спекотно і дорого? А чим не подобається? Спекотно і дорого?

Жилье можно найти дешевле, если оно довольно далеко от побережья либо находится в деревнях.

Смотрите что такое Кипр (основной или "южный" - а то у многих в голове ореол чего-то необычного - берите в руки калькулятор):1. Самое дешевое жилье в аренду в Ларнаке и в Пафосе (от 500-600 евро за 1-бедрум), самое дорогое - в Лимассоле (от 700 евро за 1-бедрум). Цены при аренде на 1 год, посуточно от 40 евро.Дешевле найти жилье в близлежащих к Пафосу поселках: Пейя, Героскипу.2. Аренда 2-х комнатной квартиры почти на побережье, с собственным бассейном: можно снять за за 850-1000 евро в месяц.3. Аренда по Договору аренды. Сумма депозита от 1 до 3-х месяцев аренды. Следует учесть местную особенность: ДЕПОЗИТ НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ. НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ.4. В Договоре аренды указывается заниженная в 2 раза цена аренды для избежания налогообложения арендодателя.5. Сверху цены аренды - оплата воды и электричества. Местная особенность: Вы должны купить воду, которой потом будете мыть руки или - не дай Бог! - купаться (принимать душ). Расходы на электроэнергию: 60-80 евро в летние месяцы и 110-130 в зимние. Местная особенность: ОТОПЛЕНИЕ В ДОМАХ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ВООБЩЕ. Как правило, в более выгодной ситуации те, у кого стена дома направлена на юг.6. Местная особенность: очень плохой интернет, с острова проложено 2 кабеля - самый дешевый инет на скорости до 10 МБит в сек стоит от 25 евро в месяц.7. Медстраховка иностранца - дорого, лица в возрасте до 30 лет - 1000 евро в год, старше - выше, прием у врача от 50 до 100 евро.8.жилье изначально не всегда пригодно для зимовки: основная болезнь - это плесень. Как правило: одинарное стекло в окне (не стеклопакет или плохой стеклопакет), сквозняки и тонкие стены.9. Если живешь легально 2 555 дней в течении 10 лет, можно подать документы на гражданство. Расходы на обязательного адвоката в этом случае 1500 евро.10. Уровень преступности низкий, но кражи есть: вороют вещи на пляже, сумку из машины, когда и квартиру могут очистить. Воровство мопедов и велосипедов - очень частое явление.11. Открыть счет в банке можно на основании Договора аренды жилья. Следует иметь "денежную подушку" на переезд, минимум 5 000 евро (3 аренды квартиры + минимум 600 евро депозиты). Самая главная рекомендация — иметь хорошую финансовую базу или постоянный пассивный доход в Украине, чтобы хотя бы первое время спокойно адаптироваться на острове и определяться, каким делом тут заняться.12.площади брутто.По поводу "спекотно і дорого" цитата от моей знакомой по имени Наталья: "Я никогда так не мёрзла, как зимой на Кипре в квартире!"И ОНО ВАМ НАДО????