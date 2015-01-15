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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 602603604605
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 13:36

How I Bought This House For $0

лайфхак:
How I Bought This House For $0

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 13:53

  akurt написав:От що значить наша гілка сама інтелектуальна:
- навчили людину - знаного хВахівція із закордонної нерухомості - за часів Л.І Брежнєва навіть за профспіковою путівкою виїжджав один раз за кордон - ми навчили його писати українською мовою. Раніше замість букви "і" писав "1".
Супер.
- навчили натискати кнопки на клавіатурі - то взагалі шедевр!
Раніше писав так:
  Мизантрóп написав:Буду краток:лучше не будет.

То є 27 (двадцять сім) натискань на кнопки клавіатури.
А тепер - гігант думки закордонної нерухомості - не тільки про собаче гімно може висловити думку, а й зробити 39 (тридцять дев"ять) натискань на кнопки клавіатури.
Росте легінь! Це дуже приємно!
Підвищуючі цю гілку в ТОП форуму, він показує всім, які вумні люди водяться в Києві.
Часто їх - таких знаних - непомітно: то лазять по Приватбанку, то по Альфа-банку, то по метро, тикаючи картки банку, сподіваючися на безкоштовний проїзд, то ганяючись за "кешбеком"... то переводячі свою пенсію та пенсію жінки то в А-банк, то в Гімнобанк, бо треба ж якось зекономити то 7 (сім) гривень, то 10 (десять) гривень...
Аде вони є.
Це приємно. Вони творять справжнє життя...

3 года назад моя жена купила на свои деньги и посадила возле дома несколько красивых сортов сирени. Сегодня она пол дня ходит в шоке. Вместо красоты, торчат поломанные ветки. Две дамы средних лет обнесли кусты под чистую.
А на замечание ещё и нахамили:
"А что, вам жалко?" Эту бескультурность, зависть, воровство и совок в мозгах, уже не выжжеш и каленым железом.

Господин Acurt, не тратьте вы своё время на этих франтов и прочую подобную публику. Это наследие совка. Они не могут ничего толкового сказать, не могут нормально общаться, а могут только развести срач и облить дерьмом.
Это диагноз, который уже не лечится.
Не спорьте с ними и не опускайтесь до ихнего уровня.

Пишите дальше. Вас, в отличие от этой публики, интересно читать.
player
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 13:59

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  player написав:3 года назад моя жена купила на свои деньги и посадила возле дома несколько красивых сортов сирени. Сегодня она пол дня ходит в шоке. Вместо красоты, торчат поломанные ветки. Две дамы средних лет обнесли кусты под чистую.

Нужно было ближе к окнам садить. Тазик холодной воды с 5 этажа сразу помагает. Моолча :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 15:41

  BIGor написав:Може хто знає по нерухомомті на Кіпрі? Знайомі цікавляться, що там з арендою і цінами на купівлю. Я так розумію цікавлять міста Лімасол, Нікосія та Ларнака.

Мені пару днів назад Гугл пропонував якісь новини з цього приводу, я проігнорував. Щось там було таке: - продажів немає, ціни почали падати.

ps. Мені Кіпр не подобається :!:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 15:47

  change_pm написав:
  BIGor написав:Може хто знає по нерухомомті на Кіпрі? Знайомі цікавляться, що там з арендою і цінами на купівлю. Я так розумію цікавлять міста Лімасол, Нікосія та Ларнака.

Мені пару днів назад Гугл пропонував якісь новини з цього приводу, я проігнорував. Щось там було таке: - продажів немає, ціни почали падати.

ps. Мені Кіпр не подобається :!:

А чим не подобається? Спекотно і дорого?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 15:56

  change_pm написав:ps. Мені Кіпр не подобається :!:

  BIGor написав:А чим не подобається? Спекотно і дорого?

Спеки я не боюсь :) Я на Кіпрі в 2009 році з Пафілією був, дивився квартиру для себе.
Спостереження:
В нормальних місцях дорого, і купувати (Лімасол і Ларнака) і утримувати. Достатньо дороге життя. Невирішена геополітика. Ледачий нарід. Погана транспортна доступність.
Погане забезпечення водою.
Висновки:
Не цікаво :!:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 18:31

  BIGor написав:
  change_pm написав:
  BIGor написав:Може хто знає по нерухомомті на Кіпрі? Знайомі цікавляться, що там з арендою і цінами на купівлю. Я так розумію цікавлять міста Лімасол, Нікосія та Ларнака.

Мені пару днів назад Гугл пропонував якісь новини з цього приводу, я проігнорував. Щось там було таке: - продажів немає, ціни почали падати.

ps. Мені Кіпр не подобається :!:

А чим не подобається? Спекотно і дорого?


Мне не нравится тоже.
Смотрите что такое Кипр (основной или "южный" - а то у многих в голове ореол чего-то необычного - берите в руки калькулятор):

1. Самое дешевое жилье в аренду в Ларнаке и в Пафосе (от 500-600 евро за 1-бедрум), самое дорогое - в Лимассоле (от 700 евро за 1-бедрум). Цены при аренде на 1 год, посуточно от 40 евро. Жилье можно найти дешевле, если оно довольно далеко от побережья либо находится в деревнях. Дешевле найти жилье в близлежащих к Пафосу поселках: Пейя, Героскипу.
2. Аренда 2-х комнатной квартиры почти на побережье, с собственным бассейном: можно снять за за 850-1000 евро в месяц.
3. Аренда по Договору аренды. Сумма депозита от 1 до 3-х месяцев аренды. Следует учесть местную особенность: ДЕПОЗИТ НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ. НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ.
4. В Договоре аренды указывается заниженная в 2 раза цена аренды для избежания налогообложения арендодателя.
5. Сверху цены аренды - оплата воды и электричества. Местная особенность: Вы должны купить воду, которой потом будете мыть руки или - не дай Бог! - купаться (принимать душ). Расходы на электроэнергию: 60-80 евро в летние месяцы и 110-130 в зимние. Местная особенность: ОТОПЛЕНИЕ В ДОМАХ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ВООБЩЕ. Как правило, в более выгодной ситуации те, у кого стена дома направлена на юг.
6. Местная особенность: очень плохой интернет, с острова проложено 2 кабеля - самый дешевый инет на скорости до 10 МБит в сек стоит от 25 евро в месяц.
7. Медстраховка иностранца - дорого, лица в возрасте до 30 лет - 1000 евро в год, старше - выше, прием у врача от 50 до 100 евро.
8. Сложная зимовка из-за особенного островного климата: жилье изначально не всегда пригодно для зимовки: основная болезнь - это плесень. Как правило: одинарное стекло в окне (не стеклопакет или плохой стеклопакет), сквозняки и тонкие стены.
9. Если живешь легально 2 555 дней в течении 10 лет, можно подать документы на гражданство. Расходы на обязательного адвоката в этом случае 1500 евро.
10. Уровень преступности низкий, но кражи есть: вороют вещи на пляже, сумку из машины, когда и квартиру могут очистить. Воровство мопедов и велосипедов - очень частое явление.
11. Открыть счет в банке можно на основании Договора аренды жилья. Следует иметь "денежную подушку" на переезд, минимум 5 000 евро (3 аренды квартиры + минимум 600 евро депозиты). Самая главная рекомендация — иметь хорошую финансовую базу или постоянный пассивный доход в Украине, чтобы хотя бы первое время спокойно адаптироваться на острове и определяться, каким делом тут заняться.
12. Цены на квартиры: от 2000 до 4000 евро за 1 кв.м. площади брутто.

По поводу "спекотно і дорого" цитата от моей знакомой по имени Наталья: "Я никогда так не мёрзла, как зимой на Кипре в квартире!"
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
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Был на Кипре зимой. Единственное место, где есть жизнь - Лимассол. Набережная там красивая. Погода зимой сильно лучше, чем в Украине. Недвига недешевая, согласен. Отапливаться норм кондиционером, но это будет и счёт за ээ
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
San
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